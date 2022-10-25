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Свечников забил седьмой гол в сезоне и возглавил список снайперов НХЛ

«Малыш чертовски хорош!» Свечников вонзил очередной гол, став лучшим снайпером сезона НХЛ
Егор Бульчук
Свечников забил седьмой гол
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Россиянин не жалеет вратарей соперников. Как долго он продержится в компании Стивена Стэмкоса?

Андрей Свечников продолжает преследовать соотечественников Панарина и Ничушкина, которые возглавляют бомбардирский список НХЛ. Сегодня нападающий и его «Каролина» столкнулись, пожалуй, с самым удобным соперником в лиге – «Ванкувером». Раздираемые внутренними противоречиями «Кэнакс» не одержали ни одной победы в шести предыдущих матчах регулярки и уныло плетутся в хвосте турнирной таблицы.

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Новый повод для огорчения болельщики «косаток» получили уже на седьмой минуте первого периода. В большинстве «Харрикейнз» закрутили невероятную по скорости движения шайбы атаку. За десять секунд «ураганы» дважды заходили на цель, и вторая попытка оказалась успешной. Нечас нарисовал отличную диагональ, а Свечников броском в одно касание отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол стал для Андрея седьмым в сезоне и позволил сравняться с лидером снайперской гонки Стивеном Стэмкосом из «Тампы». 22-летний россиянин уходил со льда без заброшенных шайб только в двух играх из шести. При этом в его активе дубль «Сиэтлу» и хет-трик «Эдмонтону».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2022, вторник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Нечас, Бёрнс) – 06:06 (5x4)   1:1 Миллер (Хорват, Петтерссон) – 12:30 (5x4)   1:2 Ахо (Джарвис, Бёрнс) – 40:50 (5x5)   1:3 Фаст (Стаал, Шей) – 41:27 (5x5)   2:3 Миллер (Майерс, Экман-Ларссон) – 50:40 (5x5)

С результативными передачами всё не так здорово – пока у Свечникова их только две. И хотя форвард никогда не воспринимался как элитный распасовщик, в трёх последних сезонах он заметно чаще аккомпанировал партнёрам, чем сам ставил музыку.

Статистика Свечникова в НХЛ

СезонМатчиОчки
2022/202369 (7+2)
2021/20227869 (30+39)
2020/20215542 (15+27)
2019/20206861 (24+37)
2018/20198237 (20+17)

Окружающие впечатлены трансформацией Андрея и ждут от него продолжения банкета.

«Свечников забьёт 50 голов в этом сезоне, нет никаких сомнений. Малыш чертовски хорош!» – утверждает пользователь соцсетей под ником Brad Trewinning.

Впрочем, фактура подсказывает, что с долгосрочными прогнозами в отношении нападающего стоит повременить. Звонкий старт сезона – привычное дело для Свечникова, а вот стабильно держать взятую высоту ему ещё не удавалось. Три года назад россиянин тоже здорово начал, но быстро сник: белую полосу с семью очками в пяти играх сменила серая серия без единого балла.

В прошлом сезоне Свечников сумел продлить удовольствие: за первые семь матчей регулярки он забросил семь шайб, а затем свалился в пике из 11 игр без голов.

Как будет на этот раз?

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