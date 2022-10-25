«Малыш чертовски хорош!» Свечников вонзил очередной гол, став лучшим снайпером сезона НХЛ

Андрей Свечников продолжает преследовать соотечественников Панарина и Ничушкина, которые возглавляют бомбардирский список НХЛ. Сегодня нападающий и его «Каролина» столкнулись, пожалуй, с самым удобным соперником в лиге – «Ванкувером». Раздираемые внутренними противоречиями «Кэнакс» не одержали ни одной победы в шести предыдущих матчах регулярки и уныло плетутся в хвосте турнирной таблицы.
Новый повод для огорчения болельщики «косаток» получили уже на седьмой минуте первого периода. В большинстве «Харрикейнз» закрутили невероятную по скорости движения шайбы атаку. За десять секунд «ураганы» дважды заходили на цель, и вторая попытка оказалась успешной. Нечас нарисовал отличную диагональ, а Свечников броском в одно касание отправил шайбу в ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Этот гол стал для Андрея седьмым в сезоне и позволил сравняться с лидером снайперской гонки Стивеном Стэмкосом из «Тампы». 22-летний россиянин уходил со льда без заброшенных шайб только в двух играх из шести. При этом в его активе дубль «Сиэтлу» и хет-трик «Эдмонтону».
С результативными передачами всё не так здорово – пока у Свечникова их только две. И хотя форвард никогда не воспринимался как элитный распасовщик, в трёх последних сезонах он заметно чаще аккомпанировал партнёрам, чем сам ставил музыку.
Статистика Свечникова в НХЛ
|Сезон
|Матчи
|Очки
|2022/2023
|6
|9 (7+2)
|2021/2022
|78
|69 (30+39)
|2020/2021
|55
|42 (15+27)
|2019/2020
|68
|61 (24+37)
|2018/2019
|82
|37 (20+17)
Окружающие впечатлены трансформацией Андрея и ждут от него продолжения банкета.
«Свечников забьёт 50 голов в этом сезоне, нет никаких сомнений. Малыш чертовски хорош!» – утверждает пользователь соцсетей под ником Brad Trewinning.
Впрочем, фактура подсказывает, что с долгосрочными прогнозами в отношении нападающего стоит повременить. Звонкий старт сезона – привычное дело для Свечникова, а вот стабильно держать взятую высоту ему ещё не удавалось. Три года назад россиянин тоже здорово начал, но быстро сник: белую полосу с семью очками в пяти играх сменила серая серия без единого балла.
В прошлом сезоне Свечников сумел продлить удовольствие: за первые семь матчей регулярки он забросил семь шайб, а затем свалился в пике из 11 игр без голов.
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