«Малыш чертовски хорош!» Свечников вонзил очередной гол, став лучшим снайпером сезона НХЛ

Россиянин не жалеет вратарей соперников. Как долго он продержится в компании Стивена Стэмкоса?

Андрей Свечников продолжает преследовать соотечественников Панарина и Ничушкина, которые возглавляют бомбардирский список НХЛ. Сегодня нападающий и его «Каролина» столкнулись, пожалуй, с самым удобным соперником в лиге – «Ванкувером». Раздираемые внутренними противоречиями «Кэнакс» не одержали ни одной победы в шести предыдущих матчах регулярки и уныло плетутся в хвосте турнирной таблицы.

Новый повод для огорчения болельщики «косаток» получили уже на седьмой минуте первого периода. В большинстве «Харрикейнз» закрутили невероятную по скорости движения шайбы атаку. За десять секунд «ураганы» дважды заходили на цель, и вторая попытка оказалась успешной. Нечас нарисовал отличную диагональ, а Свечников броском в одно касание отправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Этот гол стал для Андрея седьмым в сезоне и позволил сравняться с лидером снайперской гонки Стивеном Стэмкосом из «Тампы». 22-летний россиянин уходил со льда без заброшенных шайб только в двух играх из шести. При этом в его активе дубль «Сиэтлу» и хет-трик «Эдмонтону».

С результативными передачами всё не так здорово – пока у Свечникова их только две. И хотя форвард никогда не воспринимался как элитный распасовщик, в трёх последних сезонах он заметно чаще аккомпанировал партнёрам, чем сам ставил музыку.

Статистика Свечникова в НХЛ

Сезон Матчи Очки 2022/2023 6 9 (7+2) 2021/2022 78 69 (30+39) 2020/2021 55 42 (15+27) 2019/2020 68 61 (24+37) 2018/2019 82 37 (20+17)

Окружающие впечатлены трансформацией Андрея и ждут от него продолжения банкета.

«Свечников забьёт 50 голов в этом сезоне, нет никаких сомнений. Малыш чертовски хорош!» – утверждает пользователь соцсетей под ником Brad Trewinning.

Впрочем, фактура подсказывает, что с долгосрочными прогнозами в отношении нападающего стоит повременить. Звонкий старт сезона – привычное дело для Свечникова, а вот стабильно держать взятую высоту ему ещё не удавалось. Три года назад россиянин тоже здорово начал, но быстро сник: белую полосу с семью очками в пяти играх сменила серая серия без единого балла.

В прошлом сезоне Свечников сумел продлить удовольствие: за первые семь матчей регулярки он забросил семь шайб, а затем свалился в пике из 11 игр без голов.

Как будет на этот раз?