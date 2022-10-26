«Авангард» уничтожил «Барыс», чешский защитник спас «Адмирал». Итоги дня КХЛ

Омичи ворвались в зону плей-офф, а «Сибирь» огорчила «Спартак» в валидольной концовке и осталась в топ-4 Востока.

25 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись три игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

«Адмирал» одержал пятую в сезоне победу по буллитам – равных по этому показателю владивостокцам по-прежнему нет. «Моряки» на своей площадке огорчили «Северсталь». Наиболее значительный вклад внёс капитан дальневосточников Либор Шулак – мощным щелчком защитник забросил единственную шайбу команды в основное время и реализовал решающий буллит.

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин отметился великолепным сольным голевым проходом, но подарил команде только одно очко. Череповчане потерпели четвёртое поражение подряд и остались на восьмом месте Западной конференции.

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«Сибирь» и «Спартак» провели чрезвычайно драматичный матч. «Снежинки» усилиями Никиты Короткова открыли счёт уже на третьей минуте. Однако москвичи ещё до перерыва сумели выйти вперёд.

Вторая двадцатиминутка осталась за подопечными Андрея Мартемьянова: Бутузов и Коротков вновь сделали «Сибирь» лидером. Впрочем, «Спартак» рук не опустил, и в дебюте третьего периода второй в матче гол Фила Вароне восстановил равенство на табло. Однако последнее слово осталось всё же за новосибирцами. За три минуты до финальной сирены они закрутили долгую позиционную атаку, в результате которой Никита Сетдиков нанёс разящий кистевой бросок. Сибиряки одержали важную победу и укрепились в топ-4 Восточной конференции.

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«Авангард» одержал самую крупную и, пожалуй, самую лёгкую победу в нынешнем сезоне. «Ястребы» вдоволь покуражились над «Барысом». Начало разгрому было положено уже на третьей минуте игры, когда Риду Буше удался восхитительный кистевой бросок. Впоследствии первая тройка омичей отличилась ещё четырежды: Владимир Ткачёв забросил одну шайбу, а главный герой встречи – Корбан Найт – оформил хет-трик. Голкипер «Авангарда» Василий Демченко заработал первый «сухарь» в сезоне.

Победа позволила «Авангарду» впервые за долгое время ворваться в зону плей-офф: команда Михаила Кравеца сместила с восьмого места «Нефтехимик».

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Матчи 26 октября