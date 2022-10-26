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Результаты матчей КХЛ 25 октября, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей КХЛ на 26 октября

«Авангард» уничтожил «Барыс», чешский защитник спас «Адмирал». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
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Омичи ворвались в зону плей-офф, а «Сибирь» огорчила «Спартак» в валидольной концовке и осталась в топ-4 Востока.

25 октября в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись три игры. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждой из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2022, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Шулак (Криштоф, Уильямс) – 28:23 (5x5)   1:1 Гераськин (Хабаров) – 52:39 (5x5)   2:1 Шулак – 65:00 (ПБ)

«Адмирал» одержал пятую в сезоне победу по буллитам – равных по этому показателю владивостокцам по-прежнему нет. «Моряки» на своей площадке огорчили «Северсталь». Наиболее значительный вклад внёс капитан дальневосточников Либор Шулак – мощным щелчком защитник забросил единственную шайбу команды в основное время и реализовал решающий буллит.

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Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин отметился великолепным сольным голевым проходом, но подарил команде только одно очко. Череповчане потерпели четвёртое поражение подряд и остались на восьмом месте Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2022, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Коротков (Основин) – 02:06 (5x5)   1:1 Локтионов (Старченко, Хайруллин) – 11:57 (5x5)   1:2 Вароне (Заседа, Хохлачёв) – 15:54 (5x5)   2:2 Бутузов (Бек, Шаров) – 29:10 (5x4)   3:2 Коротков (Основин) – 31:14 (4x5)   3:3 Вароне (Хохлачёв, Шипов) – 46:26 (5x5)   4:3 Сетдиков (Морозов, Шаров) – 57:17 (5x5)

«Сибирь» и «Спартак» провели чрезвычайно драматичный матч. «Снежинки» усилиями Никиты Короткова открыли счёт уже на третьей минуте. Однако москвичи ещё до перерыва сумели выйти вперёд.

Вторая двадцатиминутка осталась за подопечными Андрея Мартемьянова: Бутузов и Коротков вновь сделали «Сибирь» лидером. Впрочем, «Спартак» рук не опустил, и в дебюте третьего периода второй в матче гол Фила Вароне восстановил равенство на табло. Однако последнее слово осталось всё же за новосибирцами. За три минуты до финальной сирены они закрутили долгую позиционную атаку, в результате которой Никита Сетдиков нанёс разящий кистевой бросок. Сибиряки одержали важную победу и укрепились в топ-4 Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2022, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 0
Барыс
Астана
1:0 Буше (Ткачёв) – 02:31 (5x5)   2:0 Найт (Ткачёв, Буше) – 23:06 (5x5)   3:0 Ткачёв (Буше) – 25:22 (5x5)   4:0 Найт (Ткачёв, Буше) – 35:47 (5x5)   5:0 Брюквин (Дергачёв) – 45:41 (5x5)   6:0 Найт (Буше, Ткачёв) – 57:22 (5x5)

«Авангард» одержал самую крупную и, пожалуй, самую лёгкую победу в нынешнем сезоне. «Ястребы» вдоволь покуражились над «Барысом». Начало разгрому было положено уже на третьей минуте игры, когда Риду Буше удался восхитительный кистевой бросок. Впоследствии первая тройка омичей отличилась ещё четырежды: Владимир Ткачёв забросил одну шайбу, а главный герой встречи – Корбан Найт – оформил хет-трик. Голкипер «Авангарда» Василий Демченко заработал первый «сухарь» в сезоне.

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Победа позволила «Авангарду» впервые за долгое время ворваться в зону плей-офф: команда Михаила Кравеца сместила с восьмого места «Нефтехимик».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 26 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2022, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2022, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2022, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2022, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 октября 2022, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Трактор
Челябинск
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