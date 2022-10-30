Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Никита Кучеров забросил победную шайбу «Тампы» в матче против «Сан-Хосе»

Магия Кучерова! Отменил овертайм одним движением, снова став героем «Тампы»
Егор Бульчук
Никита Кучеров забросил победную шайбу
Комментарии
Россиянин едва не испортил партнёрам концовку, но в итоге стал её героем.

Никита Кучеров продолжает взлетать в новом сезоне НХЛ. Этой ночью нападающий собственными руками добыл победу для «Тампы» в матче против «Сан-Хосе». В момент, когда до финальной сирены оставалось 57 секунд, россиянин совершил решающее касание и отменил овертайм.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 23:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Пойнт) – 00:32 (5x5)   1:1 Карлссон (Гертл) – 01:32 (5x5)   1:2 Колтон (Киллорн, Хагель) – 13:44 (5x5)   2:2 Штурм (Канин, Власик) – 25:36 (5x5)   2:3 Киллорн (Пол, Чернак) – 38:41 (5x5)   3:3 Карлссон (Майер, Гертл) – 44:34 (5x5)   3:4 Кучеров (Хагель, Пойнт) – 59:03 (5x5)

Результативная комбинация сложилась как по нотам. Хедман вывел шайбу из зоны защиты и выпустил в атаку Пойнта. Перебравшись за чужую синюю линию, канадец затормозил трёх соперников и нашёл поперечной передачей Хагеля. Тот, в свою очередь, выдал пас на Кучерова, который находился прямо перед голкипером – чтобы обыграть его, форварду хватило одного касания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Любопытно, что за три минуты до взятия ворот «Лайтнинг» не воспользовались гораздо более выгодными обстоятельствами. Джон Купер взял тайм-аут после удаления Марио Ферраро, но объяснить своим подопечным, как реализовать большинство, не смог.

В середине заключительного периода в положении Ферраро оказался Кучеров. Двухминутный штраф вполне мог сделать из россиянина антигероя. Однако, несмотря на обилие моментов, «акулы» не забросили ни одной шайбы в условиях численного неравенства.

Русские «молнии» просыпаются? У Кучерова — юбилейный гол, Сергачёв отвечает критикам Русские «молнии» просыпаются? У Кучерова — юбилейный гол, Сергачёв отвечает критикам

Кучеров забивает в третьем матче подряд – теперь в его активе уже 12 очков. Ещё чуть-чуть, и россиянин сможет ворваться в топ-5 бомбардиров регулярки. На данный момент россиянин делит седьмое место с Ничушкиным, Цуккарелло и Маккинноном. Правда, лучший в рейтинге – Давид Пастрняк – успел оторваться, у него 17 баллов.

Старт предыдущего чемпионата для Кучерова смазала травма. В третьем матче октября он получил травму, а вернулся на лёд только в январе. Но чаще всего россиянин долго запрягает, набирая ход впоследствии. Самый результативный сезон в карьере Никита начал с восьми очков в пяти первых играх. За оставшиеся 77 матчей россиянин добавил ещё 120 баллов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022