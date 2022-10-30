Магия Кучерова! Отменил овертайм одним движением, снова став героем «Тампы»

Россиянин едва не испортил партнёрам концовку, но в итоге стал её героем.

Никита Кучеров продолжает взлетать в новом сезоне НХЛ. Этой ночью нападающий собственными руками добыл победу для «Тампы» в матче против «Сан-Хосе». В момент, когда до финальной сирены оставалось 57 секунд, россиянин совершил решающее касание и отменил овертайм.

Результативная комбинация сложилась как по нотам. Хедман вывел шайбу из зоны защиты и выпустил в атаку Пойнта. Перебравшись за чужую синюю линию, канадец затормозил трёх соперников и нашёл поперечной передачей Хагеля. Тот, в свою очередь, выдал пас на Кучерова, который находился прямо перед голкипером – чтобы обыграть его, форварду хватило одного касания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Любопытно, что за три минуты до взятия ворот «Лайтнинг» не воспользовались гораздо более выгодными обстоятельствами. Джон Купер взял тайм-аут после удаления Марио Ферраро, но объяснить своим подопечным, как реализовать большинство, не смог.

В середине заключительного периода в положении Ферраро оказался Кучеров. Двухминутный штраф вполне мог сделать из россиянина антигероя. Однако, несмотря на обилие моментов, «акулы» не забросили ни одной шайбы в условиях численного неравенства.

Кучеров забивает в третьем матче подряд – теперь в его активе уже 12 очков. Ещё чуть-чуть, и россиянин сможет ворваться в топ-5 бомбардиров регулярки. На данный момент россиянин делит седьмое место с Ничушкиным, Цуккарелло и Маккинноном. Правда, лучший в рейтинге – Давид Пастрняк – успел оторваться, у него 17 баллов.



Старт предыдущего чемпионата для Кучерова смазала травма. В третьем матче октября он получил травму, а вернулся на лёд только в январе. Но чаще всего россиянин долго запрягает, набирая ход впоследствии. Самый результативный сезон в карьере Никита начал с восьми очков в пяти первых играх. За оставшиеся 77 матчей россиянин добавил ещё 120 баллов.