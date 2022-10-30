«Сибирь» ударно отметила юбилей! Ветераны вернулись на лёд, а «Северсталь» ждал разгром

Как определить, что «Сибирь» празднует 60-летний юбилей? Весь город с утра покрывает вторым (первый был в сентябре) снегом. Теперь уже, видимо, постоянным. Кажется, что автобусы от метро до стадиона, стоящего далеко не в центре города, сегодня забиты больше обычного.

Народ набивался в ЛДС «Сибирь» с часу дня: самые первые получили шанс выиграть в довольно простом конкурсе крутую шапку клуба. Самые стойкие (которые выстояли в большой очереди) получили фотографию с хоккеистами команды. Правда, не совсем вживую: игроки накладывались виртуально, а потом эта фотография на месте распечатывалась. Соревновались самые сильные в перетягивании каната, самые меткие играли в огромный дартс, а в холле повесили форму клуба за разные периоды существования. Билеты на матч раскупили ещё несколько дней назад.

Главное событие праздника, если не считать игру КХЛ – матч ветеранов. «Сибирь» сняла вымпелы из-под сводов арены, а на лёд выпустила тех самых легенд. На тренерский мостик «синих» встал Виталий Стаин – игрок «Сибири» в 1965-1967 годах, а после завершения карьеры – сразу главный тренер клуба. «Белых» возглавил Аркадий Багаев – бессменный технический администратор команды, а в далёком прошлом защитник клуба в 1970-1977 и 1982-1985 годах. Кстати, успел поиграть под руководством оппонента Виталия Стаина. В «Сибири» он буквально всю жизнь. После завершения карьеры он с 1989 года в стане снежинок: побывал и главным тренером (очень недолго), и ассистентом, но последние 22 года – в роли технического директора клуба.

Легендарная тройка «Сибири» Деев — Климович — Тарасенко Фото: Пресс-служба ХК «Сибирь»

«Белые»: вратарь Щёголев; защитники Коршков, Рыжих, Аксененко, Текутьев; нападающие: Деев, Климович, Тарасенко, Жиронкин, Бердичевский, Барабанов, Крутохвостов.



Тренерский штаб: Багаев, Картавых, Бакин.



«Синие»: вратарь Кривцов; защитники: Ушков, Коровашкин, Шамовцев, Алексеев; нападающие: Затонский, Канцуров, Миловзоров, Шапиро, Губарев, Фоминых, Поморов.



Тренерский штаб: Стаин, Цеев.

Игроков объявлял лично Кирилл Фастовский, а сопровождали игроки детской школы. Матч судил сам Алексей Анисимов, главный арбитр КХЛ и по совместительству уроженец Новосибирска. Судил не всегда чисто: несколько раз собственноручно придерживал хоккеистов, но, как справедливо заметил ведущий, судьям штрафы не дают.

Алексей Анисимов Фото: пресс-служба ХК «Сибирь»

Воссоединилась легендарная тройка начала века: Деев – Климович – Тарасенко. Когда-то они выводили новосибирцев в Суперлигу, а теперь это директор хоккейной школы ЦСКА, спортивный директор «Сибири» и ассистент Мартемьянова. Играли два периода по 15 минут «грязного» времени, а вместо штрафов — буллиты. Именно штрафным броском и открыл счёт в матче Владимир Шапиро – и вывел «синих» вперёд. Решил не отставать от соперника Борис Барабанов и через минуту сравнял счёт. А Лев Бердичевский, между прочим, главный тренер «Сибирских Снайперов», вскоре вывел вперёд уже «белых». Дальше включился Егор Миловзоров – один из тех, кого современные болельщики «Сибири» точно помнят – и счёт опять стал равным. К концу первой 15-минутки шайбу в ворота «синих» забросил Сергей Климович и вновь вывел «белых» вперёд. На старте второго периода легендарная тройка начала века усилиями Алексея Деева удвоила преимущество: 4:2 в пользу «белых». Но вскоре случилось третье нарушение в матче, и буллит реализовал Владимир Поморов. А через несколько минут Егор Миловзоров оформил дубль. Так что по случаю большого праздника и старой дружбы матч закончился вничью: 4:4 и без буллитов, а то и так немного вылезли за тайминг.

Автор дубля в ворота «белых» – Егор Миловзоров. На объявлении игроков он вышел с воспитанником детской школы под 70-м номером. Первая мысль была: наверное, сын. Егор сам ещё в прошлом году представлял «снежинку» под этим номером. В точку я не попала, но всё-таки близко. «Я был с племянником. Сыновья захотели на трибуне постоять. У меня их трое, кого-то одного выделять неохота. Поэтому двое были на трибуне, а старший сейчас играет».

Константин Алексеев и Егор Миловзоров Фото: пресс-служба ХК «Сибирь»

Бывший форвард «Сибири» явно остался доволен матчем: «Отличный праздник, собрали много ветеранов. Они все довольны, улыбаются. Очень приятно видеть их в добром здравии, с улыбками». Коротко и лаконично Егор ответил на самый главный вопрос – о продолжении карьеры: «Пока без ответа».

Про выступление большой звезды мы знали заранее. Правда, выдавать имя в пресс-службе клуба не спешили. Когда же объявили, что приедет Элджей, со стороны болельщиков это вызвало неоднозначные эмоции. Разделились на два лагеря: одни были очень против, другие очень за. Но, думаю, сойдутся обе категории на том, что появился на арене известный певец по-настоящему красиво: выехал на заливочной машине. Проехал пару кругов, спел две песни и отправил трибуны смотреть хоккей.

Элджей на заливочной машине ХК «Сибирь» Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Празднование продолжилось и на основной игре. Во-первых, клубу сделали новую праздничную форму по мотивам начала 80-х. Во-вторых, сама игра получилась огненной. Первый период был вполне равный. Как отметил на пресс-конференции Андрей Мартемьянов, команда немножко робко играла в начале периода. Было опасение, что команда может перегореть. Потому первая часть периода прошла, скорее, под диктовку «Северстали». Распечатать счёт решился Владимир Бутузов на 12-й минуте. После этого «Сибирь» завелась, и остановить её возможным не представлялось.

Переломный момент случился во втором периоде. У «Северстали» и, в частности, Андрея Разина непростые отношения с судьями. Ходит много домыслов, что череповчан засуживают. Не знаем, правда это или всё же вымысел, но именно удаления сегодня «прибили» «Северсталь». Началось всё с невинного, но не очень справедливого удаления. «Северсталь» менялась, а шайба прикатилась к их скамейке запасных. Получилось численное нарушение. Пока отбывали первое нарушение, успели получить второе – за задержку соперника клюшкой. А «Сибирь» в это время забила на отложенном штрафе стараниями Тейлора Бека. Минуту спустя тот же Бек реализовал второе подряд большинство: счёт стал 3:0. Через девять минут после фирменного прохода забросил шайбу Никита Коротков. К слову, он забивает уже три матча подряд, хотя до этого полтора месяца никак не мог отличиться. Вопрос, конечно, почему Разин не рискнул сменить вратаря после третьего гола: всё же какая-то внутрикомандная встряска.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В третьем периоде «Северсталь» пошла ва-банк своим традиционным способом: сняла вратаря. «Сибирь» очень кстати удалилась в середине периода, и Разин решил поиграть «6 на 4». Поиграли недолго: через 27 секунд Вячеслав Основин отправил шайбу в пустые ворота, а счёт стал 5:0. Немного омрачил праздник новосибирцам единственный гол «Северстали» в концовке: Денис Костин шёл на «сухарик», но Егор Морозов с этим не согласился и после недоработки Чайковски отправил шайбу в ворота. Стадион не оставил вратаря в одиночестве: трибуны несколько раз проскандировали «Костин, Костин!». После игры вратарь отдельно поблагодарил болельщиков: «У нас тут всегда громко, но сегодня особенно. Поэтому ещё раз спасибо всем, кто пришёл. Если честно, я не знаю, где так кричат, как у нас в Новосибирске. Это очень сильно подстёгивает».

Остался в памяти перформанс болельщиков. Проведя пару бессонных ночей на стадионе, фан-сектор клуба нарисовал стадион и перед ним – две фигуры хоккеистов с номерами 10 и 91. В этом перформансе спряталась пасхалка о преемственности поколений. Под 10-м номером явно подразумевался Андрей Тарасенко – нынешний помощник тренера «Сибири». А 91-й – его гораздо более известный сын Владимир Тарасенко, ныне представляющий «Сент-Луис». Последний на сегодняшний момент – самая настоящая гордость болельщиков.

Перформанс болельщиков ХК «Сибирь» Фото: vk.com/hcsibir1962

По большим праздникам на стадионе вешают куб в дополнение к основному табло. Кстати, о табло. Оно сегодня тоже праздновало: два раза во втором периоде не запустился секундомер. На куб же выводили поздравления от именитых земляков – Пелагеи, Мити Фомина и даже из МКС от Анны Кикиной. Не остались в стороне и бывшие хоккеисты «Сибири»: поздравили команду Константин Окулов и Владимир Тарасенко. Как признался на пресс-конференции Мартемьянов, его это даже удивило: «Фантастически. И артисты, и из космоса. Последнее меня не то что удивило, а шокировало. Приятно было видеть такие вещи, это незабываемые моменты жизни. Поздравление Володи Тарасенко публику просто в восторг привело».

Права на видео принадлежат ХК «Сибирь». Видео можно посмотреть на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

Некоторые болельщики говорят, что было бы круто отпраздновать юбилей клуба на новом стадионе. Получился бы символичный переезд. Но на новый стадион могут переехать традиции, может переехать раздевалка и атрибутика. Но история того самого Стаина, Багаева и других навсегда останется в старом дворце.