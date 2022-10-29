Голкипер «Сибири» Костин: старались сделать всё по максимуму, понимали, что у нас юбилей

Вратарь «Сибири» Денис Костин рассказал о победе над «Северсталью» и отметил атмосферу на юбилейном для новосибирцев матче. Напомним, сегодняшняя встреча была посвящена 60-летию сибирского клуба.



«Статус матча? Мы уже все взрослые хоккеисты. Думаю, можем справляться с эмоциями. Редко встречается, что кто-то перегорает. Может, в редких случаях. Серьёзно готовились, понимали, что это важный матч для клуба — всё-таки юбилей приличный. И старались сделать всё по максимуму, выложиться, болельщиков порадовать. Думаю, у нас получилось.



Чувствовалась особенная атмосфера? Если честно, да. У нас тут всегда громко, но сегодня особенно. Поэтому ещё раз спасибо всем, кто пришёл.



Не отвлекает ли это? Это всегда классно! Если честно, я не знаю, где так кричат, как у нас в Новосибирске. Это, наоборот, очень сильно подстёгивает, очень важно.



Серия поражений «Северстали»? На это обращали внимание, что у них молодая, кусачая команда. Что будут они лезть, много бросать. Но всегда играют до конца. Мы были готовы к этому.



Не получилось оформить «сухарь»? В принципе, банальные фразы: если команда выигрывает, то остальное без разницы.



Соперник снял вратаря за 10 минут до конца? Бывают такие моменты, когда нужен голик, чтобы запустить волну. Всё-таки там оставалось 10 минут, решили рискнуть. Но не вышло в этот раз, нам это на руку сыграло», — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Сибирь» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции. Следующий матч сибиряки проведут 1 ноября в гостях с «Барысом».