Галлан: Шестёркин был великолепен. Может быть, когда-нибудь повторю этот опыт вновь

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:2) оценил действия голкипера Игоря Шестёркина.

«Он был великолепен. Может быть, когда-нибудь повторю этот опыт вновь. Кто знает?», — сказал Галлан, комментируя тот факт, что российский вратарь принял участие в обоих спаренных матчах.

Стоит заметить, что российский вратарь впервые за 2,5 года сыграть оба спаренных матча в НХЛ. Днём ранее он принял участие в матче с «Даллас Старз» (6:3), где по его воротам было произведено 33 броска, а теперь оказался на последнем рубеже в матче с «Аризоной». Свои последние спаренные игры Шестёркин провёл 21 и 22 февраля 2020 года в дебютном сезоне в НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2) и «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Тогда американской командой ещё руководил Дэвид Куинн, тогда как возглавивший «Рейнджерс» Галлан в прошлом сезоне никогда не использовал Шестёркина подобным образом.