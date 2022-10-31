Галлан: Шестёркин был великолепен. Может быть, когда-нибудь повторю этот опыт вновь

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:2) оценил действия голкипера Игоря Шестёркина.
«Он был великолепен. Может быть, когда-нибудь повторю этот опыт вновь. Кто знает?», — сказал Галлан, комментируя тот факт, что российский вратарь принял участие в обоих спаренных матчах.
Стоит заметить, что российский вратарь впервые за 2,5 года сыграть оба спаренных матча в НХЛ. Днём ранее он принял участие в матче с «Даллас Старз» (6:3), где по его воротам было произведено 33 броска, а теперь оказался на последнем рубеже в матче с «Аризоной». Свои последние спаренные игры Шестёркин провёл 21 и 22 февраля 2020 года в дебютном сезоне в НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2) и «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Тогда американской командой ещё руководил Дэвид Куинн, тогда как возглавивший «Рейнджерс» Галлан в прошлом сезоне никогда не использовал Шестёркина подобным образом.
- 31 октября 2022
-
07:20
-
07:05
-
06:52
-
06:37
-
06:32
-
05:46
-
05:35
-
04:56
-
04:43
-
04:22
-
03:07
- 30 октября 2022
-
23:57
-
23:46
-
23:39
-
22:26
-
21:41
-
21:17
-
21:08
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:16
-
20:02
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
18:38
-
18:28
-
18:07
-
17:58