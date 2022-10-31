Молчание — золото? Забудьте. Исповедь Радулова можно только приветствовать

«Хорошо, но для чего эти перестановки? Чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь, не создаю моменты голевые? Я смело могу сесть и посмотреть нарезку своей игры. Я адекватно смотрю на вещи и очень люблю хоккей, но, когда идёт такая несправедливость, трудно молчать. Не хочу ни на кого ничего сваливать, но хоккей – командная игра. И если что-то делается, то нужно делать это от чистого сердца, и чтобы это действительно команду подстёгивало», – пожалуй, самая яркая речь хоккейного сезона уже произнесена, её автор – Александр Радулов.

Один из самых экспрессивных российских нападающих подробно и эмоционально описал своё видение той неприятной ситуации, в которой оказался. Коллеги из других СМИ уже успели осудить Александра и назвать его слова «жалобами журналистам». Но даёт ли интервью Радулова реальные, а не эфемерные поводы для критики?

О мотивах, побудивших к публичному высказыванию, форвард говорит первой же фразой: его вывод из основного состава «Ак Барса» мгновенно оброс слухами и сплетнями, и, чтобы остановить поток спекуляций, Александр заговорил.

В самом монологе Радулова нет ничего предосудительного. Нападающий исключительно в положительном ключе отзывался о партнёрах и отверг любые версии о конфликтах с ними. Верить Александру или нет, каждый решает сам, но точно так же каждый из казанского клуба может донести до общественности своё особое мнение – нет сомнений, что страницы СМИ для них всегда открыты.

Эхом в интервью Радулова отдаются претензии к тренерам. «Я не выгораживаю себя, но, когда ты видишь из игры в игру такие же ошибки, недоработки, сидя на лавке, и понимаешь, что не принимается никаких мер, а потом тебя начинают делать крайним… Этого мне не понять. Просто хочется выиграть! А когда этого не происходит, то начинаются какие-то моменты, разногласия».

И здесь Радулова многие понимают. «Ну из-за ошибки одного игрока можно проиграть матч, не спорю. Но когда команда проигрывает по 10 матчей из 12, то тут явно вопросы к тренеру», – один из самых заплюсованных комментариев читателей «Чемпионата» к интервью Радулова, с которым сложно спорить. Хоккей – слишком командная игра, чтобы один человек мог утопить целую команду или подбросить её до небес. Посмотрите на обратный пример – Кирилла Капризова. Какими бы вдохновляющими ни были действия россиянина, сделать из «Миннесоты» топ-клуб – за гранью его возможностей.

При этом 36-летнего Радулова, несмотря на возраст, трудно назвать спортсменом, уезжающим с ярмарки. Нападающий по-прежнему «горит» делом, и его сегодняшняя тирада – лишнее тому подтверждение. Кроме того, 47-й номер – всё ещё лучший бомбардир «барсов». У него 15 (8+7) очков в 22 матчах – это почти в два раза больше, чем у Вадима Шипачёва, который, как и большинство одноклубников, тоже не может найти свою игру. Почему за бортом «Ак Барса» остался Радулов, а не Шипачёв или любой другой креативный хоккеист команды – загадка.

Для всех было бы лучше, чтобы подробности этого решения осветил сам Знарок. Со стороны такой ход может показаться весьма сомнительным. Выводя звезду из состава, тренер расписывается в собственном поражении – значит, он так и не смог встроить её в свою систему. С другой стороны, казанцы уже выиграли один матч без этой звезды. И кто посмеет упрекнуть Знарка, если эта серия продолжится?