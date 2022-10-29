Привет из прошлого. Как зарождался громкий конфликт между Знарком и Радуловым

Накануне главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после завершения открытой тренировки взорвал настоящую информационную бомбу в ходе общения с журналистами, подтвердив догадки представителей СМИ, что один из самых звёздных форвардов казанской команды и всей лиги Александр Радулов пропустит ближайший матч регулярного чемпионата с «Нефтехимиком».

Сам по себе факт пропуска 36-летним нападающим одного из многочисленных матчей регулярки вряд ли бы произвёл столь яркий информационный эффект. В конечном счёте наставник казанцев всегда мог объяснить подобное решение обыкновенной ротацией и тем обстоятельством, что возрастному хоккеисту был предоставлен дополнительный выходной для восстановления.

Но вместо этого Знарок был необычайно для самого себя чёток и прям в своих формулировках. Те, кто пристально следит за каждой пресс-конференцией титулованного наставника ещё со времён его работы в московском «Динамо», знают главное правило Знарка в общении с журналистами – «никакой публичной критики своих ребят, в раздевалке они всё о себе услышат, но в прессе от меня никогда».

«Или кто-то из наших плохо сыграл. И я должен при всех это обнародовать?! Зачем мне это надо? У нас семья! Сегодня один неважно себя показал – завтра он выстрелит. А кто-то другой ошибётся. И я их буду на каждой пресс-конференции топтать? Да мне, наоборот, нужно сплачивать ребят! Я никогда в жизни не отдам их на растерзание прессе!

Вот почему мы завоевали Кубок Гагарина. А если б я отвечал на ваши вопросы, то завёлся бы червячок в команде. И разрастался бы он до размеров змеи. Коллектив – сложная штука. У нас 40 человек, которых нужно удержать в обойме на протяжении всего сезона. А если провал, то ещё сильнее надо сплотиться. Чтобы никого в сторону не качнуло», – так говорил Знарок ещё в мае 2012 года. И с тех пор от своих принципов опытный наставник старался не отходить.

Но в случае с Радуловым Олег Валерьевич сделал исключение из этого правила, открытым текстом сообщив журналистам, что статусный форвард был выведен из основного состава казанского клуба.

«Радулов пока в неиграющем составе. Выходит, что играть не будет. На то есть причины. Означает ли это, что неприкасаемых больше нет? Именно так», – сказал главный тренер казанского клуба.

Почему именно в случае с Радуловым было сделано подобное исключение и сам Знарок решил выставить форварда в столь неприглядном свете? Практически наверняка ответ на этот вопрос кроется в их совместном прошлом, когда Знарок ещё руководил сборной России, а Радулов ещё не ехал с ярмарки в НХЛ и оставался очень заметным игроком за океаном.

2018 год, апрель, начало месяца. Всего за полтора месяца до этого сборная России под руководством Знарка выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане. На тот момент ещё ничто не предвещало того факта, что на чемпионат мира в Данию национальная команда отправится с новым главным тренером – Ильёй Воробьёвым. СКА ещё не проиграл в финале Западной конференции КХЛ ЦСКА, а Знарок ещё не почувствовал резкой «психологической усталости», которой руководство Федерации хоккея России объяснило уход тренера в отставку буквально через несколько дней после вылета питерских армейцев из розыгрыша Кубка Гагарина.

К тому моменту, когда в национальной команде произошли столь радикальные перестановки, сборная России уже лишилась Радулова для участия в чемпионате мира. Несмотря на непопадание «Даллас Старз» в плей-офф НХЛ, выбивший 72 очка в 82 матчах регулярного чемпионата нападающий официально отказался приезжать в расположение национальной команды. И это после своего лучшего сезона в заокеанской карьере. Тогда, четыре года назад, никто даже не сомневался – причиной отказа Александра приезжать в сборную стала фигура её главного тренера.

Эта история началась в апреле 2016 года, когда россияне готовились к домашнему чемпионату мира и пытались сколотить максимально звёздный состав, который только можно было собрать в той ситуации. В конце апреля Радулов получил официальный вызов, но не приехал в Новогорск на базу сборной России в установленное время. Игрока буквально обыскались, а он, как выяснилось позже, улетал в Северную Америку на переговоры по контракту с генеральным менеджером «Монреаля» Марком Бержевеном. Соглашение Радулова с ЦСКА истекло, после чего форвард чётко дал понять, что хочет продолжить карьеру в НХЛ.

Ехать в сборную, не имея на руках контракта, Радулов не мог, так как, усугуби он имевшееся тогда повреждение, никакого договора в НХЛ с ним никто бы не подписал. А это была последняя возможность для Александра снова отправиться за океан. Вернувшись в Россию, Александр всё же прибыл в расположение национальной команды, где его едва ли не силком заставили тренироваться.

«Когда вернулся с переговоров, поехал из аэропорта прямо в тренировочный лагерь сборной. Попросил прощения у тренерского штаба за пропуск двух дней, но в конце того же дня я почувствовал боль, в сборной знали об этом. Сделали МРТ, и врачи сказали, что мне нужен покой в течение трёх недель, чтобы поправиться. Но они всё равно заставили меня выйти на раскатку, и при контактной игре «три на три» я почувствовал, что мне тяжело.

Я никогда не боялся играть, никогда не убегал от сборной России. Для меня честь выступать за нашу команду. Но нужно учитывать интересы хоккеиста. Я без контракта, с травмой. А что, если бы я вылетел на долгий срок?» — заявлял хоккеист.

Уже тогда между игроком и тренером начали появляться серьёзные разногласия. Знарок затаил обиду на хоккеиста, и, как выяснится позже, он так и не попадёт в заявку сборной на ЧМ-2016. Дальше – больше. Конфликт Радулова со Знарком стал переходить едва ли не в открытую фазу. В сентябре того же года в Торонто проводился Кубок мира по хоккею. Олег Знарок не упустил возможности кольнуть нападающего. Да так больно, что он долго не мог забыть этого. Тренер не позвал Александра на самый крутой хоккейный турнир среди сборных. После того как Радулова прокатили мимо Кубка мира, в сборной он уже не появлялся. В 2017 году Александр снова отказался ехать к Знарку на чемпионат мира, на этот раз сославшись на контрактную историю в НХЛ.

Александр Радулов и Олег Знарок Фото: photo.khl.ru

Пути тренера и хоккеиста вновь пересеклись летом 2022 года, когда в Казани приняли решение собрать максимально звёздный состав и доверить его самому титулованному российскому специалисту среди тех, кто продолжает активную тренерскую деятельность. В принципе уже летом затея с воссоединением Радулова и Знарка казалась максимально взрывоопасной смесью по очень многим причинам.

Во-первых, лучшие годы нападающего остались в прошлом, тогда как звёздное реноме никуда не делось. Во всех своих российских командах Александр привык быть первой скрипкой, главным действующим лицом, примой в раздевалке и на льду. Но в этом «Ак Барсе» хватало игроков, которые привыкли к аналогичному статусу. И как только у казанской команды начались большие проблемы с результатами, пошло всё больше разговоров о непростых отношениях внутри коллектива. И по сведениям, которые доносились из Казани, Радулов каждый раз оказывался на первых ролях в разборках в раздевалке. Одна из них даже едва не закончилось дракой.

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В предыдущем матче «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» в кадр также попало крайне эмоциональное обращение Александра куда-то влево по скамейке – именно там располагается тренерский штаб команды. Даже если предположить, что Радулов в тот момент обращался не к Знарку и его ассистентам, а к партнёрам по команде (во что верится с трудом), вряд ли многоопытного наставника могло устроить такое поведение звёздного форварда, который в последнее время к тому же ровным счётом ничем не помогал «Ак Барсу» на льду.

В последних девяти матчах 36-летний форвард сделал всего две результативные передачи, причём оба голевых действия были осуществлены в одном матче, который казанский клуб всё равно с треском проиграл – «Трактору» (2:5). В остальном от хоккеиста было слишком много лишнего шума и слишком мало пользы, чтобы теперь закрывать глаза на его поведение.

Чем закончится вся эта история? Однозначно сказать сложно. Летом «Ак Барс» щедро выписал нападающему контракт за громкое имя, сделав его самым высокооплачивающим хоккеистом команды. На эти деньги Александр не играет даже близко, но самой большой проблемой для клуба является тот факт, что с таким контрактом желающих пойти на обмен не найдётся совершенно точно. Ни один из топ-клубов лиги не будет заинтересован в том, чтобы взять на себя контракт нынешнего Радулова. У одних не хватит пространства под потолком зарплат, другие не захотят получать в команде бомбу совсем не замедленного действия.

Продолжать держать в запасе? Тогда уже у владельцев и спонсоров «Ак Барса» обязан возникнуть резонный вопрос – куда и как тратятся их финансовые средства, если самый дорогой игрок команды не проходит в состав. Помирить тренера и игрока? На коротком интервале времени это вполне может сработать, как уже сработало летом, когда Знарок всё-таки дал добро на подписание Радулова, но кто даст гарантию, что через пару недель история не повторится вновь? Совершенно точно можно констатировать, что казанский клуб угодил в западню, оптимальный выход из которой ему найти будет чрезвычайно сложно.