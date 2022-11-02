Очень злой Овечкин. В сердцах ударил клюшкой и выбросил её куда подальше. Видео

На следующий день после поражения в серии буллитов от «Каролины» «Вашингтон» уже играл на домашней площадке. В соперниках был «Вегас», который, наверное, до сих пор навевает фанатам «столичных» приятные воспоминания о победном финале Кубка Стэнли в 2018 году. Кроме того, болельщики находились и в предвкушении очередного достижения Александра Овечкина, который стоит на пороге повторения мощнейшего рекорда в НХЛ.
И начало игры вышло для «Вашингтона» позитивным. Хозяева льда быстро получили большинство и реализовали его усилиями Юханссона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Овечкин в этом эпизоде заработал балл за результативную передачу. Это 1419-е очко российской суперзвезды за карьеру в НХЛ, в списке бомбардиров всех времён Ови идёт на 20-м месте, лишь на одно результативное действие отставая от Адама Оутса.
Но развить успех в этой игре Овечкину не удалось, да и «Вашингтон» оказался утянут «Вегасом» в равный и упорный поединок, который в результате докатился до овертайма. Дополнительное время продлилось недолго – защитник «Вегаса» Ши Теодор стал автором победной шайбы в ворота Линдгрена. Надо отметить, что в этой смене очень неудачно сыграл как раз Овечкин. Сначала россиянин предпринял неудачную попытку силового приёма на Айкеле, а затем откровенно запустил себе за спину Теодора.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Вот так вместо повторения очередного рекорда НХЛ игра с «Вегасом» обернулась для Овечкина разочарованием. Александр усугубил свой коэффициент полезности в нынешнем сезоне: он составляет «-8», что является одним из худших результатов на старте нынешней регулярки.
Уходя в раздевалку, Ови не сдержал эмоции от досады и злости. Александр в сердцах ударил клюшкой, а затем уже в туннеле выбросил её куда подальше.
Будем надеяться, что на следующий матч россиянин подберёт другое орудие труда, которое поможет ему принести пользу команде и продолжить великую погоню за Гретцки.
- 2 ноября 2022
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