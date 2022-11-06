«Мы прокляты навеки». Нелепая травма российского голкипера ошеломила Канаду

За последние годы болельщики «Торонто Мэйпл Лифс» прочно укоренились среди лидеров в рейтинге самых несчастных фанатов в Национальной хоккейной лиге. Практически каждый сезонов «кленовые листья» ставят перед собой невероятно амбициозные задачи, но на протяжении последних шести сезонов всё ограничивается в лучшем случае попаданием в плей-офф. Пройти же первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли у «Торонто» и вовсе не получается с 2003 года, когда «Мэйпл Лифс» последний раз сумели выиграть кубковую серию.

Одной из вечных проблем «Торонто» является крайне неприятная ситуация с голкиперами, которые традиционно не подтаскивают в решающие моменты сезона. Если вспоминать последних вратарей клуба, то ни Фредерик Андерсен, ни Петр Мразек, ни Джек Кэмпбелл не стали для «Торонто» рецептом спасения в кубковых встречах. Именно поэтому канадские фанаты с таким воодушевлением восприняли дебют Ильи Самсонова, которому в начале нынешнего сезона удалось с ходу войти в историю клуба.

Российский голкипер на старте регулярки выиграл четыре матча подряд, благодаря чему установил один из лучших результатов среди новичков «Мэйпл Лифс». Клубный рекорд по победам в начале дебютного сезона в клубе принадлежит Дамьену Роудсу и Фрэнку Маккулу, которые выиграли шесть своих первых матчей кряду в составе «кленовых листьев». И это достижение Самсонову превзойти не удалось, так как в пятом матче он потерпел поражение, но тем не менее любовь болельщиков он уже успел заслужить.

В очередном матче регулярного чемпионата «Торонто» на домашнем льду принимал «Бостон», приехавший в Канаду в ранге лидера Восточной конференции НХЛ. Подопечные Джима Монтгомери выдали ураганный старт регулярки, выиграв 10 матчей из 11, в том числе одержав семь побед подряд в последних семи матчах. Но матч с «Мэйпл Лифс» для «мишек» не задался с самого начала. Уже на восьмой минуте первого периода постепенно набирающий лучшую форму американский форвард Остон Мэттьюс открыл счёт в матче, пробив шведского голкипера Линуса Улльмарка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во втором периоде гости сумели восстановить равновесие на табло, реализовав штрафной бросок. Канадский форвард «Бостона» Брэд Маршан сумел переиграть Самсонова на буллите, но куда более неприятной новостью для поклонников канадской команды стало то, как именно Илья пропустил шайбу. Российский вратарь совершил очень неудачное движение и повредил левое колено.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО.

Травмы вратарей – обычное дело для современного хоккея, учитывая огромное количество физических контактов в этом виде спорта. Буквально на днях в столкновении с форвардом «Нью-Йорк Айлендерс» травмировался основной голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Стэлок, но самостоятельно получать повреждения наверняка ещё более обидно. 25-летний голкипер сумел доиграть период до конца, но в перерыве был вынужден уступить место в воротах Эрику Челльгрену.

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В третьем периоде «Торонто» сумел добыть тяжёлую победу усилиями оформившего дубль Мэттьюса, но после завершения встречи главной темой для обсуждения стало состояние получившего травму Самсонова. Главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф подтвердил, что Илья получил травму при отражении буллита. Теперь вратарю предстоит пройти обследование, в воскресном матче с «Каролиной Харрикейнз» он не сыграет.

Напомним, в самом начале сезона у «Торонто» травмировался и Мэтт Мюррей, который должен был составить конкуренцию Самсонову в борьбе за пост первого номера в команде. Таким образом, после травмы россиянина «Торонто» остался с одним Челльгреном во вратарской линии и был вынужден в экстренном порядке подписывать голкипера из АХЛ.

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Буквально через несколько часов после завершения матча с «Бостоном» канадская команда объявила о заключении контракта НХЛ с Китом Петруцелли, выступающим за фарм-клуб «кленовых листьев». Одержавший шесть побед подряд на старте регулярки АХЛ американский голкипер будет исполнять функции бэкапа Челльгрена в матче с «Харрикейнз».

«Мюррей или Самсонов? Бро, теперь наш вратарский тандем – Челльгрен и Петруцелли».

«Мюррей и Самсонов вдвоём получили травмы в течение одного месяца? Я абсолютно не удивлён этому обстоятельству, ведь мы прокляты навеки».

«Травма Самсонова – это очень плохая новость. Лишь бы всё обошлось», – именно таким был основной лейтмотив болельщиков «Торонто» после пирровой победы над «Бостоном».

Официальное заключение по состоянию здоровья россиянина должно быть обнародовано вечером воскресенья, а пока фанатам и сотрудникам канадской команды остаётся только надеяться на лучшее.