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Вратарь Маккензи Блэквуд травмировался в матче с «Эдмонтоном» и закричал от боли

Вратарь Маккензи Блэквуд травмировался в матче с «Эдмонтоном» и закричал от боли
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После двух периодов хозяева впереди — 3:1.

В середине второго периода травму получил основной голкипер «дьяволов» Маккензи Блэквуд. Отразив первый бросок, канадский вратарь следом совершил ещё один сейв, после чего крайне неудачно растянулся в шпагате и сильно закричал от резкой боли. Продолжить встречу Блэквуд не сумел, уступив место в воротах своему чешскому сменщику Витеку Ванечеку.

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Едва вступив в игру, чешский вратарь сразу же пропустил при игре в меньшинстве, не сумев отразить бросок в исполнении немецкого форварда «нефтяников» Леона Драйзайтля. Первый гол в матче забил капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид.

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