Бесхарактерный «Ак Барс» и самая позорная пресс-конференция в истории лиги. Итоги дня КХЛ

8 ноября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось пять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

В конце первого периода счёт открыл нападающий москвичей Дмитрий Рашевский с передач Эрика О'Делла и Артёма Волкова. На третьей минуте второго периода счёт сравнял форвард хозяев Сергей Лапин с передач Владислава Барулина и Михала Йордана. Через две минуты вторую шайбу хабаровчан забросил Денис Вихарев с передач Сергея Дубакина и Яна Дрозга. Московское «Динамо» потерпело второе поражение кряду на Дальнем Востоке, «Амур» же взял реванш у бело-голубых за разгромное поражение в столице России.

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На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов с передачи Артёма Гареева. В конце второго периода удвоил преимущество «Адмирала» Иван Емец с передач Александра Шевченко и Павла Шэна.

На 14-й минуте третьего периода одну шайбу отыграл нападающий СКА Никита Гусев с передач Даниила Пыленкова и Андрея Педана. Менее чем за две минуты до конца третьего периода окончательный счёт установил Рудольф Червены, забросив в пустые ворота СКА.

Голкипер владивостокского «Адмирала» Никита Серебряков отразил 46 бросков в победном матче. Для 27-летнего голкипера это уже третий матч в сезоне, в котором он отражает более 40 бросков. В матче с омским «Авангардом» (1:0 ОТ) 28 октября 2022 года Серебряков сделал 45 сейвов, в матче с московским «Динамо» (2:1) 6 ноября 2022 года — 42 сейва. Настоящие чудеса в исполнении российского вратаря.

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На восьмой минуте Владислав Кара вывел «Витязь» вперёд. Второй период прошёл без голов. На 38-й секунде третьего игрового отрезка Владислав Кара с передачи Владислава Валенцова оформил дубль. Спустя полторы минуты Аркадий Шестаков после паса Антона Сагадеева отыграл одну шайбу. На 49-й минуте Александр Яремчук в третий раз поразил ворота Никиты Бояркина. На 55-й минуте Динмухамед Кайыржан сократил отставание до минимума, но спастись у команды Андрея Скабелки не получилось. «Барыс» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах, продолжив занимать девятое место в Восточной конференции КХЛ.

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На второй минуте матча Вячеслав Лещенко с передачи Анселя Галимова вывел нижнекамскую команду вперёд. На седьмой минуте Александр Радулов после паса Дмитрия Воронкова сравнял счёт. На 26-й минуте Андрей Белозёров во второй раз поразил ворота казанцев. На 38-й минуте Кирилл Семёнов с передачи Артёма Галимова в меньшинстве сравнял счёт.

На 51-й минуте Станислав Галиев реализовал численное преимущество «пять на три». На 55-й минуте Андрей Чивилёв сделал счёт 3:3. Победу своей команде принёс Евгений Митякин, в концовке овертайма убежавший от Радулова и переигравший Амира Мифтахова. «Ак Барс» допустил очередную осечку в чемпионате, упустив шанс победой поздравить отпраздновавшего юбилей Олега Знарка.

Для главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка этот матч стал 700-м в Континентальной хоккейной лиге на посту наставника. Таким образом, специалист стал лишь третьим тренером, кому покорилась эта отметка. Он занимает третье место после Владимира Крикунова (722) и Дмитрия Квартальнова (809).

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Первые два периода завершились без голов. На 46-й минуте Давид Думбадзе с передачи Николая Тимашова вывел череповчан вперёд. Через 80 секунд Стефан Да Коста подловил рикошет и точно бросил, сравняв счёт. Спустя ещё ровно 80 секунд Давид Думбадзе оформил дубль. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Никита Гуслистов и Робин Пресс.

«Северсталь» была близка к победе, но на 59-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. В овертайме он же оформил дубль, принеся победу своей команде. Оформивший дубль Мэйсек набрал 139-е очко и теперь делит первое место с Эдуардом Левандовским в списке самых результативных игроков из Германии в истории КХЛ. Решающий гол Мэйсек забил при игре в большинстве, оформив восьмое поражение «Северстали» в последних девяти матчах.

На 61‑й минуте удаление у хозяев за подножку схватил Дмитрий Моисеев. Но перед этим игрок «Северстали» в борьбе с соперником упал в чужой зоне, и удаление за это не дали. И, по всей видимости, именно удаление игрока «Северстали» привело к тому, что послематчевая пресс-конференция главного тренера хозяев Андрея Разина получилась самой позорной в истории лиги. Наставник череповецкой команды заявился на пресс-конференцию с телефоном, демонстративно в него уставился и отказался выполнять регламент лиги в общении с журналистами.

«Что там по регламенту? Я пришёл, отметился и ушёл. Комментарий по игре? Без комментариев. Я не буду ни на какие вопросы отвечать. Всё, без комментариев», — сказал раздражённый Разин на пресс-конференции.

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Расписание на 9 ноября: