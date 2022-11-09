Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава СДК КХЛ Каменский отреагировал на отказ Разина от комментариев на пресс-конференции

Глава СДК КХЛ Каменский отреагировал на отказ Разина от комментариев на пресс-конференции
Комментарии

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ и вице-президент КХЛ Валерий Каменский не видит ничего плохого в том, что на пресс-конференции после матча «Северсталь» — «Автомобилист» (2:3 ОТ) главный тренер череповецкой команды Андрей Разин отказался от комментариев.

«Если у него есть такое право, то это его право. Если по регламенту нет такого права, то это другое. Я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Не знаю, какие права у него есть.

Он сказал же, что не будет отвечать. Нормальный ответ. Человек не хочет отвечать, может быть, или нет у него ответа на это. Бывает такое», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, с начала сезона-2022/2023 Разин уже дважды получал штраф от КХЛ за критику арбитров. После второго штрафа и одноматчевой дисквалификации специалист отметил, что «теперь мои пресс-конференции будут скучными».

Новость по теме
«Что там по регламенту? Я пришёл, отметился и ушёл». Разин отказался отвечать на вопросы
Новость по теме
«Теперь мои интервью будут скучными». Разин — о дисквалификации и новом штрафе от КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022