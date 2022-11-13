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СКА проиграл три матча подряд на выезде, о чём это говорит, причины, разбор, мнение, как играет СКА

СКА провалил первый же серьёзный выезд сезона. Что стряслось с лидером КХЛ?
Лев Лукин
СКА проиграл три матча подряд на выезде
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На востоке России у армейцев ожидаемо выключилась физика, а на голом мастерстве СКА не смог одолеть даже «Амур».

Трёхматчевый выезд СКА по маршруту Владивосток – Хабаровск – Новосибирск подмочил репутацию армейцев как безоговорочного лидера и лучшей команды сезона. Подопечные Романа Ротенберга по-прежнему первые в КХЛ с огромным отрывом («привозят» +12 очков ближайшим преследователям – «Локомотиву», «Автомобилисту» и «Салавату Юлаеву»), но эта неделя показала, что СКА вовсе не небожители. До поездки в пассиве армейцев было лишь два поражения (и только одно в основное время), сейчас же случились сразу три проигрышных матча подряд, в которых лидеры сезона наскребли только одно очко.

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Разумеется, никто всерьёз не думал, что СКА пройдёт без спадов и неудачных серий длиннющую дистанцию регулярки. Однако показательно, что проблемы возникли у армейцев на первом же серьёзном выезде. Да, за почти половину регулярки подопечные Романа Ротенберга, до вояжа на Дальний Восток, ни разу не поменяли часовой пояс, львиную долю выездных матчей провели в московском регионе, а самое длинное путешествие совершили в Минск. То есть у команды не было особых причин проседать в свежести, в физике, головы хоккеистов не наливались свинцом из-за акклиматизации, а потому не приходилось говорить о каких-то внешних факторах, способных повлиять на игру армейцев.

И такой бодрый и подтянутый СКА выносил всех подряд. В большей части матчей петербуржцы вели игру с позиции силы, планомерно дожимая соперника. Реже приходилось вытаскивать матчи, но и с волевыми победами армейцы не испытывали никаких проблем. Хоккей СКА отличался огромным объёмом катания и движения, агрессивной динамикой и физическим превосходством над почти любым оппонентом. Благодаря этому СКА перемалывал почти всех на своём пути, добивался регулярных побед, а Роман Ротенберг сиял на пресс-конференциях, выдавая мощные пассажи про философию и концепцию армейского стиля.

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Но вот наступило время поездки на Восток. Поездки, которая всегда крайне негативно сказывается на западных командах, так как серьёзно влияет и на физическое, и на моральное состояние, да ещё и накапливает существенную дорожную усталость. И СКА, из которого на время выдернули идеальную физику, получил три поражения подряд. Армейцы, покинувшие зону своего комфорта, не смогли переработать ни «Адмирал», ни «Амур», ни «Сибирь» (хотя, например, во Владивостоке и Новосибирске петербуржцы устраивали штурм в концовке матча, но решающих результативных усилий всё равно не хватало), и выяснилось, что чисто на мастерстве эта команда добиваться своего не способна. Впрочем, о том, что СКА в нынешнем сезоне стал рабочим, а не звёздным коллективом, мы писали ещё летом.

Физика – вот главный козырь СКА, без которого с армейцев быстро сходит лоск, а на непосредственно мастерстве состава петербуржцам выезжать очень трудно. Просто потому, что у СКА далеко не самый талантливый и звёздный состав в лиге. Такой вывод можно сделать после восточного турне подопечных Ротенберга, и ещё появится не одна возможность проверить этот тезис, ведь во второй половине регулярки СКА предстоят увлекательные поездки в Магнитогорск, Уфу, Омск, Астану, Екатеринбург.

СКА

СКА

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, к счастью для СКА, армейцы играют в Западной конференции, где и близко нет таких частых перегрузок, как на Востоке. Запад КХЛ, конечно, не автобусная лига, но она хотя бы вся находится в одном часовом поясе, что существенно упрощает хоккеистам прохождение регулярки, да и в плей-офф до общего финала приходится гораздо меньше летать.

Так что нет сомнений, что опытнейший тренерский штаб СКА сейчас быстро восстановит кондиции команды, к тому же у армейцев всё ещё весьма приличные возможности для ротации, несмотря на наличие травмированных. Ну а проблема определённой нехватки мастерства для петербуржцев ещё может вылезти. Скорее всего, где-то на поздних стадиях плей-офф, где нужно будет бодаться с не менее бегущим и физическим ЦСКА, или «Локомотивом», где Никитин понемногу добивается идеальной для себя картины. Не будем забывать и про «Динамо», где опытный Алексей Кудашов наверняка знает, как подготовить бело-голубых к весне в идеальных кондициях.

Словом, к решающей стадии сезона главный козырь СКА точно перестанет быть уникальным. И тогда мы узнаем, на что на самом деле способна эта команда.

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Теги Хоккей НХЛ ХК СКА Роман Ротенберг •••

Заглавное фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Источник: «Чемпионат»

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