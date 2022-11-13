СКА опять проиграл, «Адмирал» выносит всех подряд. Итоги игрового дня КХЛ

12 ноября в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись шесть матчей. Коротко рассказываем об основных событиях в каждом из них.

«Адмирал» сохранил за собой статус главного открытия КХЛ последних недель. Команда Леонида Тамбиева продлила победную серию до пяти матчей. На этот раз попасться на пути «моряков» не повезло «Трактору». Противостояние соперников вышло равным, а судьбоносное значение получил один-единственный эпизод. На третьей минуте челябинцы словно синхронно отключились, потеряли шайбу в средней зоне и впустили Артёма Гареева в свою. Нападающий нанёс не самый коварный бросок с приличного расстояния, но и этого хватило, чтобы пробить Илью Проскурякова.

Напоследок уральцы устроили мощный штурм ворот Никиты Серебрякова, однако один из самых прогрессирующих вратарей лиги справился со всеми нападками.

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Матч с «Витязем» превратился в очередной сольный концерт для лидера атак «Автомобилиста» Брукса Мэйсека. Немецкий нападающий канадского происхождения оформил дубль и оторвался от преследователей в списке лучших снайперов регулярного сезона. Теперь в активе Мэйсека 21 гол – на четыре больше, чем у идущего вслед за ним Рида Буше из «Авангарда».



Что же касается самой игры, то, несмотря на счёт, назвать её проходной для «Автомобилиста» нельзя. Уральцы уверенно оторвались от соперника на две шайбы только в рамках последней десятиминутки, а четвёртую шайбу закинули в пустые ворота.

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СКА потерпел третье поражение подряд. Команда Романа Ротенберга завершила выездное турне неудачей в Новосибирске. Хозяева усилиями Михала Чайковски, который в последнее время обретает свои прежние кондиции, вышли вперёд в середине первого периода, но провалили начало второго и после голов Никиты Гусева и Дамира Жафярова ощутили себя в роли догоняющих.

С целью настигнуть соперника подопечные Андрея Мартемьянова справились ещё до перерыва. Шайба Владимира Бутузова и первый в сезоне гол форварда Валентина Пьянова вернули «Сибири» пальму первенства.

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Перед третьим периодом петербуржцы произвели рокировку вратарей: место Александра Самонова занял 18-летний Сергей Иванов. Молодой голкипер сыграл безошибочно, но партнёры подкачали, не сумев забросить. Залогом успеха сибиряков стала самоотверженная игра в обороне. В течение матча они заблокировали 33 броска, в том числе 21 – в третьем периоде

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«Нефтехимик» оказался отличной мишенью для Брэндона Ипа. Канадец с китайскими корнями и паспортом оформил хет-трик и помог «Куньлуню» одержать крупную победу. Любопытно, что Ип забросил в трёх разных расстановках – в равных составах, большинстве и меньшинстве. Последнюю шайбу нападающий отправил в пустые ворота.



При этом «Ред Стар» были чрезвычайно близки к поражению: после второго периода команда уступала сопернику две шайбы. На старте заключительного отрезка «Куньлунь» в интервале 114 секунд сравнял счёт, а за три с небольшим минуты до сирены Ип забил победный гол.

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«Торпедо» уверенно контролировало ход матча с «Сочи». К середине встречи нижегородцы превосходили соперника на три шайбы, и, казалось, их преимуществу ничего не угрожает. Но затем южанам удалось внести в игру небольшой перелом и наконец расшевелить свою атаку. В результате на второй перерыв оппоненты ушли при счёте 4:2 в пользу подопечных Игоря Ларионова.



В третьей двадцатиминутке противники обменялись голами. Основной вклад в победу автозаводцев внёс Игорь Ларионов-младший – в его активе ассистентский покер. Дважды ворота сочинцев поразили Сергей Гончарук и Александр Дарьин. В последних пяти матчах у волжан четыре победы, а последний успех позволил им сместить с четвёртого места Западной конференции московское «Динамо».

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Матчи 13 ноября