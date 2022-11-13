«Просто вышвырнули бы Россию!» Бурная реакция общества на перенос Кубка мира по хоккею

Решение руководства Национальной хоккейной лиги отказаться от идеи проведения Кубка мира в 2024 году вызвало бурное обсуждение по обе стороны океана. Причиной подобного решения стала ситуация со сборной России, которая сейчас отстранена от участия во всех международных турнирах, проводимых под эгидой ИИХФ.

Кубок мира традиционно проводится без привлечения к организации Международной федерации, но брать на себя ответственность по допуску россиян в условиях политической ситуации в лиге не захотели и отложили проведение соревнования до лучших времён.

«Чемпионат» собрал воедино мнения российских экспертов, известных хоккеистов НХЛ и некоторых североамериканских журналистов.

«Если мы играем здесь в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира?»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й. Кроме того, форвард высказался о возможном неучастии сборной России на турнире.

«Слишком долго… Конечно, я имею в виду, я не знаю, почему окончательное решение таково, но мы должны играть. Это спорт, понимаете? Мы можем сделать всё что угодно со спортом.

Если вам нужны лучшие игроки, Россия — одна из лучших команд. У нас отличные игроки. Если мы играем здесь в НХЛ, почему мы не можем играть на Кубке мира? Мы играем с одними и теми же парнями. Здесь шведы, финны, канадцы, американцы — но мы не можем играть друг против друга?

Я удивлён, что мы не играем. Я расстроен», — приводит слова Малкина The Athletic.

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«Не знаю, почему Кубок мира перенесли на 2025 год, но очень жаль, что мы не сможем сыграть на нём в 2024 году.

Моё участие? Я хотел бы быть частью этого. Надеюсь, мы ещё сможем», — вторил Малкину капитан «пингвинов» Сидни Кросби.

«Отстой. Очень жаль, что приходится пропускать такие турниры»

В схожем ключе относительно отказа НХЛ от проведения турнира в 2024 году высказался и американский нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор.

«Это отстой. В 2016 году так было весело смотреть хоккей, который был на Кубке мира. Вы просто хотите быть частью этого. Ведь там играют лучшие из лучших. Очень жаль, что в прошлом сезоне нам пришлось пропустить Олимпиаду, а теперь и этот турнир. Я думаю, что мы все жаждем этого – как болельщики, так и игроки», — заявил Коннор.

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«Без российских звёзд в Кубке мира нет смысла»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мыслями о переносе Кубка мира.

«В этой ситуации решение о переносе, принятое НХЛ и профсоюзом, логично. Кубок мира по хоккею без сборной России – это не тот турнир, который все хотят видеть. Всё-таки его история идёт ещё с Кубка Канады, в котором наша сборная всегда принимала участие. НХЛ нужно, чтобы турнир был самодостаточен, чтобы на нём можно было заработать, привлечь зрителя. В лиге много звёздных российских игроков, находящихся на первых ролях в своих клубах. Без них в Кубке мира нет смысла», — сказал Жамнов «Чемпионату».

Алексей Жамнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«С кем играть Канаде, если не с Россией? С инфантильными шведами?»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и ветеран московского «Спартака» Борис Майоров прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги перенести Кубок мира по хоккею с 2024 года предположительно на 2025-й.

«В НХЛ занимаются коммерцией — не хотят связываться с политическими распрями. С кем играть Канаде в 2024 году, если не с Россией? С инфантильными шведами? Чехами? В НХЛ почти в каждой команде играют российские ребята: ещё и очень много перспективных наших ребят. НХЛ не хочет терять уровень соревнования. Как раз поэтому логично, что переносят Кубок мира, чтобы на нём выступила сборная России. Они всё просчитали наперёд, прежде чем принять такое решение», — сказал Майоров «Чемпионату».

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«Просто нужно было вышвырнуть Россию. Она всё равно не побеждает среди лучших»

Известный североамериканский журналист Деян Ковачевич выразил свою позицию относительно решения, принятого лигой.

«Всё, что им нужно было сделать, это вышвырнуть Россию. Вместо этого они надеются, что всё просто закончится. Глубокое разочарование на всех уровнях. Кубок мира по хоккею мог бы стать полноценным турниром как с русскими, так и без них, которые в любом случае никогда не выигрывали состязания лучших среди лучших», — написал Ковачевич в социальных сетях.