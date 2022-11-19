Будущее Знарка — снова в тумане? «Ак Барс» не прервал феерическую серию «Авангарда»

Первые 40 минут зрители наблюдали за хоккеем без голов и дракой без ударов, но от напряжения на льду можно было заряжать телефоны.

Внешний облик «Ак Барса» – в исторических границах почти такого же образца стабильности, как сама аббревиатура «КХЛ» – этой осенью изменился до неузнаваемости, а на неделе достиг метафизического уровня. В предыдущей встрече казанцы, раздираемые внутренними противоречиями, сенсационно раскололи СКА, но всё равно попали в новости через негатив: «передовицы» сайтов занял хулиган-блогер, выскочивший на лёд.

«Авангард», на первых порах создававший «барсам» конкуренцию в чемпионате проблем, напротив, нашёл свою зону комфорта. Последние неприятные события в жизни клуба происходили за пределами коробки.

Внутри неё «ястребы» одержали восемь побед подряд, окончательно утвердив Михаила Кравеца в должности главного тренера. «Ак Барс» казался для его подопечных самым неоднозначным препятствием ноября: чего вообще ждать от такой команды, где основная мишень для критиков и автор хет-трика в противостоянии с лидером сезона – один человек.

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Стартовые смены могли обмануть ожидания тех болельщиков, которые готовились к встрече «барсов» и «ястребов» как к схватке голодных зверей. После нескольких «пристрелочных» смен сибиряки завладели инициативой, но ярого стремления «заглотить» соперника в себе не обнаружили.

Главный момент периода упустил Вадим Шипачёв. Рекордсмен лиги по числу ассистов заложил круг за воротами Василия Демченко и, выезжая из-за лицевой линии, едва не занёс в них шайбу. Чуть позже «Авангард» ответил комбинацией первого звена, финальный бросок которой приняла на себя штанга. Под конец отрезка омичи разошлись, и вряд ли кто-то был больше рад наступившей паузе, чем вратарь казанцев Тимур Билялов.

Во второй двадцатиминутке «Авангард» продолжил играть первым номером. На экваторе встречи ударная тройка омичей – без большинства и других протокольных признаков вторжения – оккупировала зону обороны «барсов». Однако на классный бросок не сподобился ни один из трёх нападающих. Преуспеть мог Дамир Шарипзянов: защитник добрался до чужого пятака, но вместо сетки проверил на прочность щитки Билялова.

«Ак Барс» раскрылся ближе к новому перерыву. Казанцы уповали на контратаки и сделали всё, чтобы их внезапные уколы стали результативными – не хватало только точности при исполнении последней передачи.

Насколько бесплодными были попытки команд вскрыть чужую защиту, настолько же невзрачной получилась драка. Павел Дедунов и Никита Дыняк сцепились друг с другом на красной линии. Дыняк уложил противника на лопатки, хотя оба промахивались друг по другу так же, как и чуть ранее – по воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Старт третьего периода проявил общий нерв игры – несколько раз локальные конфликты между соперниками завязывались прямо при вбрасываниях. Первым о том, что является целью игры в хоккей, вспомнил Зият Пайгин. Габаритный защитник «Авангарда» от души щёлкнул – этого хватило, чтобы пробить Билялова и поднять на ноги омский стадион.

Реакция «Ак Барса» не заставила себя долго ждать. Казанцы прибегли к другому простому, но надёжному способу выполнить голевую задачу: успех подшефным Олега Знарка обеспечила опция «бросок – добивание». В роли бросающего выступил Александр Радулов, добивающего исполнил Дмитрий Воронков.



Ответная шайба гостей заставила команды открыться, и последняя пятиминутка основного времени – бурная и остроатакующая – была похожа на то, что зрители хотели бы видеть от организаций с названиями «Авангард» и «Ак Барс».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Овертайм не продлился долго: Владимир Ткачёв вонзил шайбу в сетку и принёс «Авангарду» победу. Тренеры «Ак Барса» разглядели в моменте помеху голкиперу и взяли видеопросмотр, когда обе команды уже выстроились ручейком для рукопожатия. В итоге судьи напрасно потратили время: взятие ворот признали легитимным.



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