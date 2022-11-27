«Адмирал» — второй по очкам на Востоке, «Торпедо» снова щёлкнули по носу. Итоги дня КХЛ

26 ноября в рамках Фонбет чемпионата КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.
Когда в Москве было ещё утро, во Владивостоке «Адмирал» и «Нефтехимик» проводили второй матч за два дня. Повторная встреча получилась не такой результативной, как первая, но с тем же исходом. К середине игры «моряки» забили два безответных гола, а затем в своих лучших традициях сыграли строго, просто и по счёту, доведя дело до победы. Очередной «сухарь» у Никиты Серебрякова сорвался за 10 секунд до финальной сирены из-за рикошета от собственного защитника.
«Адмирал» продолжает уверенно держаться в верхней части таблицы Востока, уступая в конференции по набранным очкам лишь «Автомобилисту».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Локомотив» в Ярославле принимал «Сибирь». Голы здесь пошли только во второй половине матча, и, к радости трибун, всё случились в исполнении хозяев. Александр Полунин оформил дубль в течение двух минут, чем решил исход встречи.
«Сибирь» так и не смогла пробить Ивана Бочарова (24 сейва, из них 13 в третьем периоде) и прервала четырёхматчевую победную серию, а победу «Локомотива» голом в пустые ворота закрепил Сергей Андронов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Череповце «Северстали» удалось неплохо начать матч с «Авангардом» и выйти вперёд усилиями Игоря Гераськина. Но в перерыве Михаилу Кравецу удалось разбудить своих подопечных, и остаток матча «ястребы» провели практически эталонно. Быстро перевернули игру двумя голами, а затем хладнокровно действовали по счёту до самой финальной сирены. Подвести гостей могла разве что ужасная дисциплина, но все попытки в большинстве (включая пять минут после большого штрафа Буше) «Северсталь» откатала вхолостую.
Череповец проиграл четвёртый матч из последних пяти и уже на три очка отстаёт от зоны плей-офф, имея «лишнюю» игру. «Авангард» же продолжает попытки подняться в верхнюю часть кубковой восьмёрки Востока.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Нижнем Новгороде «Торпедо» сдавало ещё один экзамен топ-клубу Запада и снова провалилось. На гол капитана СКА Дмитрия Яшкина подопечные Игоря Ларионова ещё смогли быстро ответить шайбой Николая Коваленко, а вот во второй половине игры у «Торпедо» случился натуральный провал. Андрей Педан забил в меньшинстве, Никита Гусев – в большинстве, а в третьем периоде СКА довёл дело до разгрома.
Армейцы наглядно показали дерзкой команде хозяев разницу между созданием и реализацией моментов, на что на пресс-конференции после игры и посетовал Ларионов. 6:2, крупный успех СКА, продолжающего уверенно возглавлять общую таблицу КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 27 ноября
- 26 ноября 2022
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12:48
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