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Результаты матчей КХЛ 26 ноября, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 27 ноября

«Адмирал» — второй по очкам на Востоке, «Торпедо» снова щёлкнули по носу. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги игрового дня КХЛ за 26 ноября
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«Локомотив» засушил «Сибирь», «Северсталь» отдаляется от зоны плей-офф.

26 ноября в рамках Фонбет чемпионата КХЛ состоялось четыре матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Шэн (Шевченко) – 14:25 (5x5)   2:0 Саюстов (Елисеев, Горшков) – 32:05 (5x5)   2:1 Митякин (Камара, Лещенко) – 59:50 (5x5)

Когда в Москве было ещё утро, во Владивостоке «Адмирал» и «Нефтехимик» проводили второй матч за два дня. Повторная встреча получилась не такой результативной, как первая, но с тем же исходом. К середине игры «моряки» забили два безответных гола, а затем в своих лучших традициях сыграли строго, просто и по счёту, доведя дело до победы. Очередной «сухарь» у Никиты Серебрякова сорвался за 10 секунд до финальной сирены из-за рикошета от собственного защитника.

Турнирная таблица КХЛ

«Адмирал» продолжает уверенно держаться в верхней части таблицы Востока, уступая в конференции по набранным очкам лишь «Автомобилисту».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Полунин (Красковский, Елесин) – 30:16 (5x5)   2:0 Полунин (Алексеев, Рафиков) – 32:06 (5x4)   3:0 Андронов (Коршков) – 59:28 (en)

«Локомотив» в Ярославле принимал «Сибирь». Голы здесь пошли только во второй половине матча, и, к радости трибун, всё случились в исполнении хозяев. Александр Полунин оформил дубль в течение двух минут, чем решил исход встречи.

«Сибирь» так и не смогла пробить Ивана Бочарова (24 сейва, из них 13 в третьем периоде) и прервала четырёхматчевую победную серию, а победу «Локомотива» голом в пустые ворота закрепил Сергей Андронов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Гераськин (Пресс) – 06:54 (5x5)   1:1 Найт (Буше, Ткачёв) – 20:38 (5x5)   1:2 Грицюк (Толчинский, Сведберг) – 26:56 (5x5)

В Череповце «Северстали» удалось неплохо начать матч с «Авангардом» и выйти вперёд усилиями Игоря Гераськина. Но в перерыве Михаилу Кравецу удалось разбудить своих подопечных, и остаток матча «ястребы» провели практически эталонно. Быстро перевернули игру двумя голами, а затем хладнокровно действовали по счёту до самой финальной сирены. Подвести гостей могла разве что ужасная дисциплина, но все попытки в большинстве (включая пять минут после большого штрафа Буше) «Северсталь» откатала вхолостую.

Череповец проиграл четвёртый матч из последних пяти и уже на три очка отстаёт от зоны плей-офф, имея «лишнюю» игру. «Авангард» же продолжает попытки подняться в верхнюю часть кубковой восьмёрки Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Яшкин (Гусев, Рукавишников) – 12:17 (5x5)   1:1 Коваленко (Кручинин) – 14:20 (5x5)   1:2 Педан (Хайруллин, Хуснутдинов) – 29:23 (4x5)   1:3 Гусев (Хуснутдинов, Никишин) – 30:58 (5x4)   1:4 Поляков (Попугаев, Комаров) – 48:42 (5x5)   1:5 Гусев (Яшкин, Хуснутдинов) – 50:24 (5x5)   1:6 Хуснутдинов (Попугаев, Гусев) – 51:50 (5x4)   2:6 Сато (Федотов, Белевич) – 53:39 (4x4)

В Нижнем Новгороде «Торпедо» сдавало ещё один экзамен топ-клубу Запада и снова провалилось. На гол капитана СКА Дмитрия Яшкина подопечные Игоря Ларионова ещё смогли быстро ответить шайбой Николая Коваленко, а вот во второй половине игры у «Торпедо» случился натуральный провал. Андрей Педан забил в меньшинстве, Никита Гусев – в большинстве, а в третьем периоде СКА довёл дело до разгрома.

Армейцы наглядно показали дерзкой команде хозяев разницу между созданием и реализацией моментов, на что на пресс-конференции после игры и посетовал Ларионов. 6:2, крупный успех СКА, продолжающего уверенно возглавлять общую таблицу КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 27 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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