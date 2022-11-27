Китайцы были против арены, где играет Овечкин. Но она объединила нации и приносит миллионы

Выходя с площади, на которой расположен Капитолий, отправляйтесь в сторону Монумента мира. Через несколько десятков метров слева вам откроется вид на Национальную галерею искусства. Поверните в противоположную сторону — на 6-ю стрит. Следуя прямо чуть меньше одной мили, вы увидите здание канадского посольства, Площадь США, памятник Аврааму Линкольну и Джудишери-сквер — одну из пяти старейших станций вашингтонского метро. Но не спешите садиться в вагон: стоит пройти ещё немного — и вы окажетесь в хоккейном царстве.

«Кэпитал Уан-Арена» — место силы Александра Овечкина, домашний стадион его команды. Обычное с виду здание, в спокойных тонах и без ослепляющей иллюминации, собирает под своими сводами болельщиков сразу четырёх местных команд. Крышу над головой Овечкин и его партнёры по «Кэпиталз» делят одновременно с «Вашингтон Уизардс» из мужской НБА и «Вашингтон Мистикс» — из женской, а также с мужской баскетбольной командой Джорджтаунского университета.

Один из элементов скромности во внешнем убранстве стадиона — вывеска с названием. В отличие от российских аналогов, она находится в нижней части строения и выполнена в значительно меньшем масштабе. Ниже располагаются три табло с анонсами ближайших событий, а чуть выше — портреты звёзд, которые выступают на арене. Фотографии Овечкина и его многолетнего товарища Никласа Бекстрёма украшают фасад чаще других.



Внутри всё гораздо более масштабно. Во время хоккейных матчей стадион принимает 18,5 тыс. зрителей. После переоборудования площадки в баскетбольную вместимость вырастает до 20 173 человек. На выбор гостей, помимо обычных мест, ещё девять лож. Самый шик — билеты категории The Players Club: кожаные кресла, all inclusive в меню, несколько бильярдных столов и два приватных входа.

Интерьеры арены в Вашингтоне Фото: capitalonearena.com

Нагрузка стадиона не ограничивается играми. Чаще всего на арене проходит четыре-пять мероприятий в неделю. В наступающем декабре у сооружения 10 выходных. К слову, под конец месяца арену дважды арендует музыкальный коллектив под названием «Транссибирский оркестр». Вокалист Джон Олива и композиторы основали группу в 1996 году, вдохновившись в том числе историей Транссибирской магистрали. Группа играет тяжёлый рок в сочетании с классической музыкой.

Безусловно, в истории «Кэпитал Уан-Арены» были и более грандиозные события. Стадион встречал Матч звёзд НБА, чемпионат мира по фигурному катанию, концерты Мадонны, Тейлор Свифт, Элтона Джона, а также последний бой в карьере Майка Тайсона.

Впрочем, спортивные или культурные события вовсе не являются обязательным условием присутствия на стадионе. Снять ложу с бильярдом можно и в любое другое время. Кроме того, на территории «Кэпитал Уан-Арены» работают ещё несколько ресторанов, «Макдональдс», фирменные магазины двух «Вашингтонов» и даже салон красоты с фитнес-центром.

Интерьеры арены в Вашингтоне Фото: capitalonearena.com

Церемония открытия стадиона состоялась 25 лет назад — 2 декабря 1997-го. При этом установка первых свай сопровождалась протестами. Арена раскинулась внутри чайнатауна, и представители местной общины считали, что такое сооружение в худшую сторону изменит облик района и повысит арендную плату на соседние магазины.



Однако опасения оказались напрасными. Выгодная локация сделала стадион одним из главных центров притяжения в городе. Рядом с ним теперь десятки новых заведений, особенно много национальных ресторанов – от китайских до мексиканских.

Первоначально стадион назывался MCI Center, но в середине нулевых у здания сменился собственник. Телекоммуникационная компания Verizon дала ему аналогичное имя. В 2017 году переименование случилось во второй раз: права на название, как часто бывает в Северной Америке, выкупила банковская холдинговая компания Capital One.

Интерьеры арены в Вашингтоне Фото: capitalonearena.com

Одно из последних нововведений на стадионе — установка импровизированного счётчика, фиксирующего голы Александра Овечкина.

Новость по теме На арене «Вашингтона» установили счётчик голов Овечкина

Сам Ови, правда, не всегда доволен стадионом. В октябре этого года голкипер «Кэпиталз» Дарси Кемпер пропустил курьёзный гол — в последний момент шайба неожиданно изменила траекторию движения из-за неровностей покрытия. «Добро пожаловать на «Кэпитал Уан-Арену». Борта и лёд у нас самые лучшие», — язвил затем Александр. Но стоит ли россиянину роптать на местные условия: здесь он забросил почти полтысячи шайб, получил миллионы отличных фотографий для личного архива, а сколько раз слышал аплодисменты в свой адрес — и вовсе не сосчитать.