На арене «Вашингтона» установили счётчик голов Овечкина

На «Кэпитал Уан-Арене», где домашние матчи в НХЛ проводит «Вашингтон Кэпиталз», установили счётчик голов российского форварда и капитана команды Александра Овечкина, сообщает журналист Том Гулитти в «Твиттере».
Журналист опубликовал фотографию с подписью: «Счётчик голов Овечкина в углу «Кэпитал Уан-Арены».
Фото: Том Гулитти
Напомним, Овечкин и Ягр имеют по 766 заброшенных шайб за время выступления в НХЛ и делят третью строчку по данному показателю. Первое место в истории занимает Уэйн Гретцки (894 шайбы), второй — Горди Хоу (801).
В ближайшем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» завтра, 16 марта, в 2:00 мск. Отметим, что ранее тренер «Айлендерс» Барри Тротц пожелал Овечкину удачи, но не в этом матче.
На нашем сайте тоже можно следить за голами Овечкина — прямо в его профиле.
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