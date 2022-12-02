Рейтинг: 15 лучших игроков в истории НХЛ

Роль личности в истории — вечная тема. Её легко приложить к любой сфере — политике, науке, бизнесу, религии и спорту, конечно, тоже. Самые разные издания регулярно составляют рейтинги лучших из лучших, но рейтинг «Чемпионата» лучше — потому что его составляете вы, а не редакция.
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Годы карьеры в НХЛ: 2005 — наст.вр
Многие по умолчанию считают самым-самым хоккеистом всех-всех времён и всех-всех народов Уэйна Гретцки. Но, многие, давайте посмотрим на вещи трезво. Свою бешеную статистику канадец наколотил, выступая за «Эдмонтон» 80-х — команду, сильнее которой, возможно, никогда не существовало. Яри Курри, Марк Мессье, Пол Коффи, Гленн Андерсон — эти глыбы составляли ближайшее окружение Гретцки в «Ойлерз».
А теперь найдите хотя бы одну настоящую звезду среди партнёров Александра Овечкина. Хорошо, Кузнецов в прайме и Бекстрём 10 лет назад, на этом — всё. Россиянин всерьёз претендует на то, чтобы превзойти один из немыслимых рекордов Гретцки, играя в клубе, который, за исключением пары сезонов, всегда был заурядным середняком. Добавьте в список препятствий для Ови вратарей, которые в течение последних десятилетий стали гораздо более мастеровитыми и качественно экипированными — тогда сомнений в величии Александра не останется.
Годы карьеры в НХЛ: 1978 — 1999
Хоккей — а НХЛ в особенности — это алгебра. В североамериканской лиге нет почти ничего, что не поддавалось бы счёту. Вот вы, например, знали, что там существует отдельный рейтинг игроков по количеству голов в День благодарения? А он существует.
В математике хоккея нет никого, кто способен сравниться с Уэйном Гретцки. Великий — без преувеличения великий — канадец опережает ближайшего преследователя в списке лучших бомбардиров почти на тысячу (!) очков. А что такое тысяча очков? За всю историю найдётся чуть больше ста хоккеистов, набравших одну тысячу очков. У Гретцки таких тысяч — три.
Прощаясь с игрой, Уэйн оставил своё имя 61 рекорду лиги. Некоторые из них впоследствии обрели других владельцев. Вот только что это за рекорды? По количеству голов в выездных матчах? Забавно, конечно, но что новый рекордсмен Овечкин скажет про свои очки? У 37-летнего Александра их чуть больше 1500 — Гретцки выбил аналогичную сумму уже к 25 годам.
Годы карьеры в НХЛ: 1984 — 1997, 2000 — 2006
Упaковать весь хоккей в цифры невозможно. Иначе мы могли бы расслабиться и не просыпаться рано утром в поисках энхаэловских трансляций — для понимания предмета хватило бы послематчевых протоколов. Марио Лемье сыграл в НХЛ чуть больше тысячи матчей, он всего лишь восьмой в списке лучших бомбардиров. Но кто ещё воскресал в 35 лет?
С 1997 по 2000 год Лемье боролся не с «Рейнджерс», «Ойлерз» или «Ред Уингз». Нет, на его долю выпал более серьёзный соперник — рак. С большим трудом оправившись от болезни, Марио приступил к тайным тренировкам, а потом надел официальную форму — и всё снова понеслось: в первых шести матчах после возобновления карьеры он набирал как минимум по два очка.
Четыре года спустя на Лемье обрушилась новая беда — тяжелейшая травма бедра, которая выбила его из строя на 23 месяца. Но и тогда нападающий нашёл в себе силы победить и вернуться. На самом финише карьеры легенде «Питтсбурга» диагностировали фибрилляцию предсердий.
В перерывах между курсами реабилитации канадец строил деловую карьеру. В 1999 году он стал одним из владельцев «Питтсбурга». Под его руководством «пингвины» взяли ещё три Кубка Стэнли. Уэйн Гретцки, а чего вы добились за последние 23 года?
Годы карьеры в НХЛ: 1990 — 2008, 2011 — 2018
«Авангард» лишил мировой хоккей второго в истории человека, который набрал бы две тысячи очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Яромир Ягр остановился в 79 баллах от этого рубежа, и совершенно очевидно, что преодолеть эту планку ему помешали три сезона в омском клубе.
Ягр пронёс себя, свой талант и преданность игре сквозь десятилетия. В 90-е он начинал как необычайно быстрый и вместе с тем мощный подросток с комичной, но запоминающейся причёской. В конце 10-х — превратился в умудрённого опытом ветерана с сединами на подбородке.
Годы карьеры в НХЛ: 1946 — 1971 год и 1979 — 1980
«Одна из поистине изумительных вещей, связанных с приходом новичка в НХЛ, состоит в том, что вы почти наверняка встретитесь в раздевалке с игроком, которого боготворили в детстве, или сыграете против него. Для меня таким игроком был Горди Хоу, думаю, многие это знают», — Уэйн Гретцки никогда бы не поставил себя на первое место в списке лучших. Для этой позиции у него был свой кандидат.
Гретцки всегда боготворил Хоу, и те, кто читал автобиографию Уэйна, знают, как трудно сосчитать, насколько часто в тексте встречается слово «Горди». Сочетавший в себе элегантный атакующий стиль и зверскую готовность к дракам, Хоу был уникальным хоккеистом. Его исключительность подчёркивают не только рекорды, но и само время. Хоу сыграл в пяти разных десятилетиях — только такой человек мог удостоиться прозвища «Мистер хоккей».
А ещё Горди внёс в хоккейные словари отдельный термин. Очень универсальный вид хет-трика (гол, голевая передача, драка) так и называется — «хет-трик Горди Хоу».
Годы карьеры в НХЛ: 1979 — 2004
Где был бы Уэйн Гретцки без Марка Мессье? Нападающий внёс колоссальный вклад в успехи «Эдмонтона», а затем осчастливил и другой клуб — «Рейнджерс». Под началом Марка нью-йоркцы взяли первый с 1940-го Кубок Стэнли, в результате Мессье буквально стал легендой двух городов — по большому счёту в НХЛ этого не удавалось никому, кроме него.
В середине нулевых имя Мессье получила одна из энхаэловских наград. Её удостаивается хоккеист, который стал образцом лидерства одновременно на льду и за его пределами.
Годы карьеры в НХЛ: 1942 — 1960
Представьте, за окном конец 30-х годов прошлого века, а вы канадский юноша. Ещё никто толком не понимает, что такое хоккей и как в него играть. Но шайба настолько поглощает вас, что вы присоединяетесь сразу к двум командам. В одной вы для конспирации используете псевдоним, а вторую приводите к титулу, забросив больше 95% шайб.
Вам исполняется 16 — время важных решений. Вы бросаете школу, поступаете в местный политех и нанимаетесь помощником машиниста к своему отцу. Но хоккей не оставляет вас. Вы попадаете на просмотр в «Монреаль», затем становитесь его игроком, ещё позднее — лидером. Вся лига настроена против вас, почти любой соперник готов при удобном случае пересчитать ваши рёбра — и это в лучшем случае. Однажды защитник «Бостона» Хэл Эйк с размаху бьёт вас клюшкой по голове. Вы, вспыльчивый малый, отвечаете серией симметричных ударов.
Лига дисквалифицирует вас до конца сезона. Ваши разгневанные сторонники шлют письма с проклятиями президенту НХЛ, а, увидев его вживую, один из фанатов бросает гранату со слезоточивым газом. Вокруг вашего стадиона — 20-тысячная демонстрация: горы мусора, выбитые окна и двери, разграбленные магазины. На следующий день вы в эфире на радио: «Поддержите команду в плей-офф. Я же приму своё наказание, а в следующем сезоне вернусь и помогу нашему клубу, нашим молодым игрокам выиграть Кубок Стэнли».
В 1996-м в Монреале откроется новый стадион. Вы побываете на церемонии открытия и удостоитесь 11-минутной овации. А после смерти вас похоронят с государственными почестями. Раньше такое случалось только с канадскими политиками.
А да, ещё вы выиграете восемь Кубков Стэнли (в том числе пять подряд) и на время перепишете все снайперские и бомбардирские рекорды лиги. Но это ли самая важная характеристика вашей жизни?
Годы карьеры в НХЛ: 1966 — 1978
Выдающийся защитник подарил хоккею один из лучших фотоснимков в истории. В мае 1970 года он буквально взлетел, поражая ворота «Сент-Луиса» в овертайме решающего матча Кубка Стэнли. Уже одного этого действия хватило бы, чтобы стать претендентом на статус величайшего игрока. Но Бобби Орр, кроме этого, выиграл восемь «Норрисов» — больше, чем кто-либо другой.
«Бостон», в 60-е пробивавший одно дно за другим, несколько месяцев охотился за Бобби. В итоге именно защитник оказался спасителем франшизы. Более того, Орр выступил в роли реформатора игры. Защитники занимались исключительно защитой собственных ворот, пока Бобби не показал, что хоккеисты его амплуа могут быть эффективны ещё и впереди. За 13 сезонов Орр забросил 270 шайб и отдал 645 результативных передач в 657 матчах. Только трое игроков набирали в среднем больше очков — Гретцки, Лемье и Майк Босси, но эти трое были нападающими.
Орр настолько изменил НХЛ, что ради него консервативная лига отменила собственное правило. Зал хоккейной славы отказался от негласно принятого трёхлетнего периода, который должен пройти между днём завершения карьеры и днём включения в свои ряды. Орр попал в Зал, едва повесив коньки на гвоздь.
«Он создал понятие «атакующий защитник». Без Орра не было бы Рэя Бурка, не было бы Пола Коффи», — писал авторитетный комментатор ESPN Барри Мэлроуз.
Сейчас Орру 74 года, но у него уже давно есть памятник. Весной 2010-го «Бостон» рядом с домашним стадионом «ТД-Гарден» праздновал 40-летие «Гола» защитника в ворота «Сент-Луиса». Гвоздём программы стало открытие бронзовой статуи, которая изображает хоккеиста в полёте.
Годы карьеры в НХЛ: 1983 — 2006
В 21 год Стив Айзерман получил капитанскую нашивку. С тех пор и до конца карьеры никто не смел отчуждать от него этот статус. По длительности пребывания на посту капитана Айзерман владеет рекордом НХЛ. Один из умнейших хоккеистов в истории — символ искромётного «Детройта». Теперь Айзерман поднимает с колен клуб своей жизни в качестве генерального менеджера. А прежде Стив заложил основу под «Тампой», которая всё ещё может стать первой династией в эпоху потолка зарплат.
Годы карьеры в НХЛ: 2005 — наст.вр
19 лет — столько было Сидни Кросби в момент, когда он выиграл бомбардирскую гонку в регулярном чемпионате НХЛ. Малыш Сид набрал невероятные 120 (36+84) очков. Продолжение карьеры получилось ещё более потрясающим. К следующему сезону Кросби назначили капитаном «Питтсбурга», а через полтора года 22-летний форвард занял в истории НХЛ место самого молодого капитана-чемпиона. Всего в коллекции Сидни — три перстня. И в лиге XXI века это достижение выглядит космическим.
На пути к величию Кросби не помешали многочисленные травмы. Сид — это Рафаэль Надаль от хоккея. На его теле трудно найти такое место, которое не было бы повреждено раньше. Голеностоп, правая нога, левая нога, челюсть, паховая грыжа, свинка и, главное, три сотрясения мозга — Кросби пережил всё и продолжает биться.
Годы карьеры в НХЛ: 2015 — наст.вр
Нападающий «Эдмонтона» — самый молодой человек в этом списке. Макдэвиду всего 25 лет, но он уже так давно и так быстро летает по площадке, что заслужил место в сонме великих. За семь лет на высшем уровне Макдэвид набрал больше 750 очков. Если он сохранит этот темп, то ещё через семь лет окажется в топ-15 бомбардиров за всю историю, а к концу карьеры сможет потеснить… ну, скажем, Хоу. Но главное, когда все согласились с тем, что хоккей — коллективная игра, зумер Макдэвид показал пример невероятной зависимости целой команды от одного игрока. Был бы смысл следить за «Эдмонтоном», если бы там не было Коннора?
Годы карьеры в НХЛ: 1991 — 2012
Как стать великим защитником, если вокруг так много великих нападающих? Никлас Лидстрём нашёл способ. Легендарный швед семь раз побеждал в голосовании на «Норрис Трофи», десять раз попадал в символическую сборную звёзд НХЛ, взял четыре чашки — причём последнюю через 11 лет после первой. Больше 20 лет Лидстрём держал марку.
Верите Павлу Дацюку? Тогда смотрите, как он грустил, когда Лидстрём завершил карьеру. «Это всё равно что плохой сон, кошмар, — признавался Павел. — Я продолжаю думать, что скоро вновь увижу его на льду по ходу тренировочного лагеря. Как всегда. Продолжаю повторять это себе, надеясь, что так и будет. До сих пор не могу поверить, что он закончил карьеру».
Годы карьеры в НХЛ: 1951 — 1971
Возможно, Владиславу Третьяку стоило бы обратиться за помощью к Жану Беливо. Легенда «Монреаля» — пожалуй, самый надёжный центрфорвард в хоккейной истории, а в России представители этого амплуа давным-давно сформировали краснокнижный вид.
Опора «Монреаля», Беливо в какой-то момент стал синонимом клуба. Обладающий огромными по тогдашним меркам габаритами, Жан заставлял восхищаться своей техникой. Окружающие принимали за чудо способность человека высотой в 191 сантиметр так филигранно владеть клюшкой, шайбой и коньками.
«Я поражался игре Жана. При таком его росте у всех складывалось впечатление, что он видит всё сверху, кто на какой позиции, кому лучше отдать пас», — писал Бобби Халл.
Фамилия «Беливо», кстати, встречается на Кубке Стэнли чаще любой другой — 17 раз.
Годы карьеры в НХЛ: 1924 — 1943
Машина такси попадает в аварию — теперь Эдди Шор опаздывает на поезд, который должен был доставить хоккеиста на игру «Брюинз». Его команда попала в яму — пять поражений в семи матчах — и выбора не оставалось. Шор вернулся домой, нашёл друга с автомобилем, забрал технику и помчался на матч.
Снежная буря атаковала дорогу, и совсем скоро у Эдди могли появиться сомнения, что он доедет. В один момент Шор снял часть лобового стекла, чтобы увидеть хоть какую-то часть трассы. Через 17 часов он был на месте. Защитник забросил единственную шайбу в игре и принёс «Бостону» победу.
Вряд ли среди нас есть свидетели игры Шора, но современники считали, что до Второй мировой войны защитника лучше не существовало. Эдди выиграл два Кубка Стэнли, его 2-й номер, несмотря на популярность, изъят из обращения в «Бостоне».
Годы карьеры в НХЛ: 1973 — 1990
«Мне было семь лет, и даже я понял, что он был большой частью шведского хоккея, — рассказывал шведская легенда Хенрик Лундквист о Берьё Сальминге. – От него я узнал, что хоккеисты могут быть жёсткими. Не имеет значения, сколько шайб ему приходилось брать на себя, ему накладывали швы, и он возвращался снова. Он всегда отдавался своей команде, по этой причине мы восхищаемся им».
Сальминг считается одним из самых самоотверженных хоккеистов. А что такое хоккей, если не самоотверженность? Однажды Берьё коньком изрезали лицо буквально сверху донизу. Но через три дня он снова ложился под броски соперников.
В конце ноября 2022 года Сальминг ушёл из жизни после продолжительной болезни.
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