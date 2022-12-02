Рейтинг: 15 лучших игроков в истории НХЛ

Морис Ришар

Годы карьеры в НХЛ: 1942 — 1960



Представьте, за окном конец 30-х годов прошлого века, а вы канадский юноша. Ещё никто толком не понимает, что такое хоккей и как в него играть. Но шайба настолько поглощает вас, что вы присоединяетесь сразу к двум командам. В одной вы для конспирации используете псевдоним, а вторую приводите к титулу, забросив больше 95% шайб.



Вам исполняется 16 — время важных решений. Вы бросаете школу, поступаете в местный политех и нанимаетесь помощником машиниста к своему отцу. Но хоккей не оставляет вас. Вы попадаете на просмотр в «Монреаль», затем становитесь его игроком, ещё позднее — лидером. Вся лига настроена против вас, почти любой соперник готов при удобном случае пересчитать ваши рёбра — и это в лучшем случае. Однажды защитник «Бостона» Хэл Эйк с размаху бьёт вас клюшкой по голове. Вы, вспыльчивый малый, отвечаете серией симметричных ударов.



Лига дисквалифицирует вас до конца сезона. Ваши разгневанные сторонники шлют письма с проклятиями президенту НХЛ, а, увидев его вживую, один из фанатов бросает гранату со слезоточивым газом. Вокруг вашего стадиона — 20-тысячная демонстрация: горы мусора, выбитые окна и двери, разграбленные магазины. На следующий день вы в эфире на радио: «Поддержите команду в плей-офф. Я же приму своё наказание, а в следующем сезоне вернусь и помогу нашему клубу, нашим молодым игрокам выиграть Кубок Стэнли».



В 1996-м в Монреале откроется новый стадион. Вы побываете на церемонии открытия и удостоитесь 11-минутной овации. А после смерти вас похоронят с государственными почестями. Раньше такое случалось только с канадскими политиками.



А да, ещё вы выиграете восемь Кубков Стэнли (в том числе пять подряд) и на время перепишете все снайперские и бомбардирские рекорды лиги. Но это ли самая важная характеристика вашей жизни?