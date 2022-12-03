Какая сборная России по хоккею нам нужна? Там должны быть Радулов и вратари-герои КХЛ

В середине декабря в Москве стартует Кубок Первого канала — традиционный турнир на этот раз пройдёт вне рамок Еврохоккейтура. Ещё одно нововведение — процедура выбора игроков для сборной России. Главный тренер команды Алексей Жамнов направил в ФХР список кандидатов, а окончательный состав определится на заседании тренерского совета. Мероприятие пройдёт 6 декабря. Какие фамилии предложил экспертам Жамнов, мы не знаем. Но мы бы предложили следующие:
Вратари
Никита Серебряков
Никита Серебряков — одна из главных причин неожиданных успехов «Адмирала». Голкипер едва ли не в одиночку выиграл несколько матчей (да, «Авангард»?) и в целом демонстрирует очень продуктивный хоккей. Отражая в среднем 94,9% бросков, Серебряков удерживает статистическое лидерство в КХЛ среди коллег по амплуа.
Максим Дорожко
Сразу следом за Серебряковым в рейтингах надёжности располагается Максим Дорожко. Его показатели лишь немного ниже, а общее впечатление от игры не менее внушительное.
Максим Дорожко
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
«Когда я работал в питерском «Динамо», «Витязь» отдавал нам Дорожко как в фарм-клуб, — рассказывал «Чемпионату» Сергей Черкас. — Скажу так: он тогда был совсем молод, но тогда уже было видно, что потенциал у этого вратаря отличный — надо просто дать ему возможность начать играть. И вот такая возможность появилась. У него хорошие габариты, отличная реакция, технически достаточно хорошо подготовлен. Здесь вопрос только в игровой практике».
Защитники
Александр Никишин
В топ-5 защитников-бомбардиров только один россиянин, и было бы странно не увидеть его в составе сборной. Александр Никишин быстро адаптировался к СКА после перехода из менее статусного «Спартака».
Андрей Сергеев
В «Локомотиве» Андрей Сергеев исполняет важнейшую роль при игре в большинстве, а оснований сомневаться в том, что его дирижёрские навыки помогут и будут иметь уникальную ценность и для сборной, нет.
Игорь Ожиганов
Столп обороны лидера чемпионата — СКА — и вне сборной? Разве такое может быть?
Алексей Береглазов
Ни один из тренеров сборной России не ценил Алексея Береглазова. На нескольких этапах карьеры в «Авангарде» омские болельщики могли лишь подтверждать опасения специалистов, хватаясь за голову при нелепой игре защитника в обороне. Но в этом году Береглазов отличается стабильностью в своей зоне, а вдобавок весьма продуктивен в чужой.
Егор Яковлев
Если собирать под знамёна национальной команды действительно лучших, то без Егора Яковлева не обойтись. Защитник с отличными атакующими навыками обладает колоссальным опытом.
Андрей Педан
Крупногабаритный защитник, к тому же обладающий лучшим в лиге показателем полезности, поможет в силовой борьбе.
Марк Марин
Проброс, за который Марк Марин извинялся перед партнёрами по «Торпедо», одно из немногих мрачных пятен на его нынешнем сезоне. Нижегородский защитник, который если и был известен до сентября, то в узких кругах, великолепно вписался в систему Игоря Ларионова и заслужил шанс попробовать себя на уровне выше.
Марк Марин
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru
Нападающие
Илья Сафонов
Один из немногих игроков «Ак Барса», за которых в этом году ни разу не было стыдно. В ноябре 21-летний Илья Сафонов стал самым молодым капитаном в истории казанского клуба — нашивку ему обеспечили не только игровые и неигровые проблемы опытных звёзд, но и чёткое выполнение своих функций на льду.
Владимир Ткачёв
Главный творец лиги после натужного старта обрёл вдохновение и вместе с иностранными легионерами — Найтом и Буше — заставил себе аплодировать. Теперь самое время примерить форму российской сборной.
Александр Шаров
Не обласканная вниманием богатых спонсоров «Сибирь» на равных бьётся с грандами, и в этом велика личная заслуга Александра Шарова. Чувство гола и кураж сделали новосибирского форварда лучшим российским снайпером КХЛ.
Сергей Гончарук — Игорь Ларионов-младший — Алексей Кручинин
«Торпедо» — главное открытие регулярного чемпионата КХЛ. И если не масштабировать присутствие «Торпедо» на более широкую аудиторию, то тогда зачем это всё? Молодая искренняя и очень изобретательная команда демонстрирует воодушевляющий атакующий хоккей. Три самых заметных нападающих в команде — Сергей Гончарук и Игорь Ларионов-младший. Первый успел наколотить полтора десятка шайб. Второй неоднократно показывал навыки плеймейкера. А третий, выполняя в молодом коллективе функции дядьки-наставника, параллельно выступает в роли невероятного распасовщика.
Матвей Заседа
Ещё одно относительно новое лицо на общем портрете КХЛ — Матвей Заседа. Он продолжает идти по сезону в качестве лучшего снайпера «Спартака», при этом сыграв всего 25 матчей.
Александр Хохлачёв
Но системообразующая фигура московской команды — Александр Хохлачёв. Нападающий не нашёл себя в топ-клубе («Авангарде»), а после возвращения в «Спартак» быстро вернул утраченные позиции, которые продолжает удерживать и сейчас.
Сергей Шмелёв
Последние недели превратились для «Салавата Юлаева» в череду неудач, но до этого именно Сергей Шмелёв выглядел как человек, который бросил заочный вызов бывшим уфимским легионерам и стал новой звездой команды. Символично, что именно он стремится возглавить возвращение своей команды наверх.
Ярослав Лихачёв
Проспект «Локомотива» принёс колоссальную пользу «Амуру». Набирая в среднем больше половины очка за матч, он, вероятно, всерьёз претендует на титул лучшему новичку имени Алексея Черепанова.
Марат Хайруллин
Первая часть регулярки получилась для форварда СКА слишком зажигательной, и затем он слегка поумерил пыл. Впрочем, Марат Хайруллин всё ещё остаётся очень опасным для любого соперника. Экс-игрок «Нефтехимика» — пятый бомбардир КХЛ и лучший среди россиян.
Александр Радулов
Игрок с самым громким именем в КХЛ не приедет на единственный турнир сборной России в году? Вряд ли Александр Радулов есть в списке Алексея Жамнова, но точно так же вряд ли его отсутствие позитивно скажется на интересе к и без того многое потерявшему турниру.
- 3 декабря 2022
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