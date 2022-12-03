Какая сборная России по хоккею нам нужна? Там должны быть Радулов и вратари-герои КХЛ

В середине декабря в Москве стартует Кубок Первого канала — традиционный турнир на этот раз пройдёт вне рамок Еврохоккейтура. Ещё одно нововведение — процедура выбора игроков для сборной России. Главный тренер команды Алексей Жамнов направил в ФХР список кандидатов, а окончательный состав определится на заседании тренерского совета. Мероприятие пройдёт 6 декабря. Какие фамилии предложил экспертам Жамнов, мы не знаем. Но мы бы предложили следующие:

Вратари

Никита Серебряков

Никита Серебряков — одна из главных причин неожиданных успехов «Адмирала». Голкипер едва ли не в одиночку выиграл несколько матчей (да, «Авангард»?) и в целом демонстрирует очень продуктивный хоккей. Отражая в среднем 94,9% бросков, Серебряков удерживает статистическое лидерство в КХЛ среди коллег по амплуа.

Максим Дорожко

Сразу следом за Серебряковым в рейтингах надёжности располагается Максим Дорожко. Его показатели лишь немного ниже, а общее впечатление от игры не менее внушительное.

Максим Дорожко Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Когда я работал в питерском «Динамо», «Витязь» отдавал нам Дорожко как в фарм-клуб, — рассказывал «Чемпионату» Сергей Черкас. — Скажу так: он тогда был совсем молод, но тогда уже было видно, что потенциал у этого вратаря отличный — надо просто дать ему возможность начать играть. И вот такая возможность появилась. У него хорошие габариты, отличная реакция, технически достаточно хорошо подготовлен. Здесь вопрос только в игровой практике».

Защитники

Александр Никишин

В топ-5 защитников-бомбардиров только один россиянин, и было бы странно не увидеть его в составе сборной. Александр Никишин быстро адаптировался к СКА после перехода из менее статусного «Спартака».

Андрей Сергеев

В «Локомотиве» Андрей Сергеев исполняет важнейшую роль при игре в большинстве, а оснований сомневаться в том, что его дирижёрские навыки помогут и будут иметь уникальную ценность и для сборной, нет.

Игорь Ожиганов

Столп обороны лидера чемпионата — СКА — и вне сборной? Разве такое может быть?

Алексей Береглазов

Ни один из тренеров сборной России не ценил Алексея Береглазова. На нескольких этапах карьеры в «Авангарде» омские болельщики могли лишь подтверждать опасения специалистов, хватаясь за голову при нелепой игре защитника в обороне. Но в этом году Береглазов отличается стабильностью в своей зоне, а вдобавок весьма продуктивен в чужой.

Егор Яковлев

Если собирать под знамёна национальной команды действительно лучших, то без Егора Яковлева не обойтись. Защитник с отличными атакующими навыками обладает колоссальным опытом.



Андрей Педан

Крупногабаритный защитник, к тому же обладающий лучшим в лиге показателем полезности, поможет в силовой борьбе.

Марк Марин

Проброс, за который Марк Марин извинялся перед партнёрами по «Торпедо», одно из немногих мрачных пятен на его нынешнем сезоне. Нижегородский защитник, который если и был известен до сентября, то в узких кругах, великолепно вписался в систему Игоря Ларионова и заслужил шанс попробовать себя на уровне выше.

Марк Марин Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Нападающие

Илья Сафонов

Один из немногих игроков «Ак Барса», за которых в этом году ни разу не было стыдно. В ноябре 21-летний Илья Сафонов стал самым молодым капитаном в истории казанского клуба — нашивку ему обеспечили не только игровые и неигровые проблемы опытных звёзд, но и чёткое выполнение своих функций на льду.

Владимир Ткачёв

Главный творец лиги после натужного старта обрёл вдохновение и вместе с иностранными легионерами — Найтом и Буше — заставил себе аплодировать. Теперь самое время примерить форму российской сборной.

Александр Шаров

Не обласканная вниманием богатых спонсоров «Сибирь» на равных бьётся с грандами, и в этом велика личная заслуга Александра Шарова. Чувство гола и кураж сделали новосибирского форварда лучшим российским снайпером КХЛ.

Сергей Гончарук — Игорь Ларионов-младший — Алексей Кручинин

«Торпедо» — главное открытие регулярного чемпионата КХЛ. И если не масштабировать присутствие «Торпедо» на более широкую аудиторию, то тогда зачем это всё? Молодая искренняя и очень изобретательная команда демонстрирует воодушевляющий атакующий хоккей. Три самых заметных нападающих в команде — Сергей Гончарук и Игорь Ларионов-младший. Первый успел наколотить полтора десятка шайб. Второй неоднократно показывал навыки плеймейкера. А третий, выполняя в молодом коллективе функции дядьки-наставника, параллельно выступает в роли невероятного распасовщика.

Матвей Заседа

Ещё одно относительно новое лицо на общем портрете КХЛ — Матвей Заседа. Он продолжает идти по сезону в качестве лучшего снайпера «Спартака», при этом сыграв всего 25 матчей.

Александр Хохлачёв

Но системообразующая фигура московской команды — Александр Хохлачёв. Нападающий не нашёл себя в топ-клубе («Авангарде»), а после возвращения в «Спартак» быстро вернул утраченные позиции, которые продолжает удерживать и сейчас.

Сергей Шмелёв

Последние недели превратились для «Салавата Юлаева» в череду неудач, но до этого именно Сергей Шмелёв выглядел как человек, который бросил заочный вызов бывшим уфимским легионерам и стал новой звездой команды. Символично, что именно он стремится возглавить возвращение своей команды наверх.

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Ярослав Лихачёв

Проспект «Локомотива» принёс колоссальную пользу «Амуру». Набирая в среднем больше половины очка за матч, он, вероятно, всерьёз претендует на титул лучшему новичку имени Алексея Черепанова.

Марат Хайруллин

Первая часть регулярки получилась для форварда СКА слишком зажигательной, и затем он слегка поумерил пыл. Впрочем, Марат Хайруллин всё ещё остаётся очень опасным для любого соперника. Экс-игрок «Нефтехимика» — пятый бомбардир КХЛ и лучший среди россиян.

Александр Радулов

Игрок с самым громким именем в КХЛ не приедет на единственный турнир сборной России в году? Вряд ли Александр Радулов есть в списке Алексея Жамнова, но точно так же вряд ли его отсутствие позитивно скажется на интересе к и без того многое потерявшему турниру.