Главный русский талант наконец заиграет в КХЛ. Но как Мичков будет развиваться в «Сочи»?

Самая громкая трансферная новость последних суток — аренда Матвея Мичкова в «Сочи». Главный талант нашего хоккея последних лет уже прошлый сезон начинал в основе СКА, но был не совсем готов к взрослому хоккею и отправился в «СКА-1946». Преддрафтовый чемпионат, казалось бы, Мичков должен провести в КХЛ: Овечкин и Малкин на этой отметке уже были полноценными игроками основы.

Однако у Мичкова не задалось уже межсезонье, в одном из первых матчей сочинского турнира он получил травму после силового от Алексея Емелина. Роман Ротенберг потом неоднократно вспоминал на пресс-конференциях, что против молодых игроков его команды играют вот так. Матвей восстановился от травмы уже давно, однако после этого в КХЛ он суммарно провёл три матча с общим игровым временем 9:34.

При этом на уровне высшей лиги Мичков доминирует, забросил уже 10 шайб в 12 играх (правда, половину из них — в большинстве). Девять из них Матвей забросил до совершеннолетия и чуть-чуть не дотянул до рекорда современной ВХЛ от Ивана Мирошниченко. На уровне «СКА-Нева» форвард уже почти всё доказал — но дальше пути не было.

Ротенберг ещё осенью говорил: «Ну представьте Мичкова или Бучельникова в единоборствах с Сергеем Андроновым? Будет непросто ребятам, которые весят 75–80 килограммов. Отталкиваемся от соперника и готовим ребят физически, чтобы они были готовы». Однако при этом в основе больше Мичкова играли ребята, которые пока тоже не развились физически, но это им, кажется, не мешало.

Матвей Мичков в составе «СКА-Нева» Фото: vhlru.ru

Вот и на свежей пресс-конференции главный тренер СКА повторился: «У нас высокие требования к физическому состоянию игроков, чтобы они могли поддерживать высокий темп все три периода. Матвей знает, над какими компонентами ему нужно работать и где прибавлять. Мы могли бы оставить его в «СКА-Нева», но решили, что для Мичкова будет гораздо полезнее получить бесценный опыт игры в КХЛ».

Вспоминая, как в прошлые годы таланты из системы СКА внезапно оказывались в запасе после удачных матчей, можно предположить, что причины всё-таки не в игре. Петербургский клуб весьма закрыт, и причины ситуации с Мичковым мы можем только предполагать. Учитывая то, как СКА вёл себя с талантами, которые попадали в опалу, это решение выглядит весьма щедрым. Впрочем, есть одно но: а с кем Матвей в «Сочи» будет играть?

Наверное, ему мог бы помочь Василий Глотов, который в прошлом году периодически играл по 25 минут за матч… ой, он в СКА. Может, показавший поразительный прогресс в этом году Никита Попугаев? А он тоже в СКА. А кто будет давать первый пас? Возможно, лучший защитник-бомбардир клуба в этом сезоне Никита Зоркин? Угадайте, где он.

Нельзя же бросить Мичкова в поток КХЛ, как ребёнка в воду, и сказать ему: «Плыви!». Чему научится топ-форвард в команде, где даже нет опытного центра? Конечно, в НХЛ в 95% случаев молодые топы попадают в команды, где нет реально звёздных игроков — но в данном случае не нужны звёздные, нужны просто опытные. Вчера, например, первым центром «леопардов» был 22-летний Сергей Попов, проводящий первый сезон в КХЛ.

У Овечкина в первом сезоне НХЛ не было топ-партнёров, но адаптироваться к лиге помогали набившие шишек Зубрус и Хэлперн,. Кросби в дебютной регулярке был в одной команде с такими легендами, как Леклер, Рекки и Палффи. Маккиннон входил в НХЛ, играя на фланге вместе с Ландескогом и Штястны. Даже в КХЛ Кирилл Капризов выходил на звёздный уровень, когда в «Кузне» играл в тройке с опытным Райаном Стоа.

Райан Стоа и Кирилл Капризов Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Это вопрос ко всей концепции «Сочи»: всё-таки хоккей — уникальный спорт, где действующими лицами являются не отдельные игроки, а их сочетания. Это не баскетбол, где одна звезда может в теории вытянуть слабенькую пятёрку: слабые вингеры могут разрушить все попытки обострения классного центра. А на юге было декларировано построение команды молодых, только наставлять их было почти некому. В том же «Торпедо» есть опытные Агостино, Кручинин, Воронин — у «леопардов» кадров такого уровня и опыта нет.

Развитие молодого таланта — вещь несколько более сложная, чем говорят те люди, которые на фоне сокращения лимита рисуют картины того, что юниоры будут прибавлять от одного только игрового времени. Современный хоккей с его темпом в принципе стал более сложным для молодых ребят — это видно и на примере НХЛ, где из первых номеров драфта в дебютном сезоне с ходу разрывал только Остон Мэттьюс, поигравший до этого в Швейцарии.

Конечно, то, что Мичков получит игровое время на уровне КХЛ, это прекрасно — у него будет почти неограниченное большинство и опыт игры против лидеров соперника. Но чему можно научиться в команде, которая проигрывает всем подряд, где в звене не будет опытного человека, который бы раскрыл парочку хоккейных секретов? Тогда бы СКА от щедрот своих мог бы направить и опытного человека в подмогу.

Проходила информация, что Матвей может отправиться в «Витязь», и это было бы более интересным решением: там есть и качественная линейка центров, и турнирные задачи у команды. Конечно, «Витязь» мог бы пересечься в плей-офф со СКА, но, учитывая давние отношения клубов, можно было бы заключить джентльменское соглашение и не заигрывать таланта против головной организации. Однако в Петербурге пошли более простым и привычным в последнее время путём — но лучшим ли?