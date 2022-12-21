Исторический матч Малкина! Прошил Шестёркина и стал вторым русским бомбардиром в НХЛ

Первая встреча «Питтсбурга» и «Рейнджерс» после драматичной серии плей-офф в прошлом сезоне получилась исторической. Тогда команде из Нью-Йорка удалось выиграть, уступая по ходу противостояния 1-3. К сегодняшнему матча оба клуба подошли в идеальной форме. «Рейнджерс» — одна из самых горячих команд лиги с семиматчевой победной серией, «Питтсбург» свою аналогичную серию прервал недавним поражением от «Каролины».

«Мы играли с ними в плей-офф и всё сложилось не так, как мы хотели. Так что мы хотим провести хороший матч против них, ну и два очка в дивизионе многое значат», — сказал перед игрой вратарь Тристан Джарри. Он сегодня внёс немалый вклад в победу, отразив 26 бросков, и справился с финальным штурмом, но сегодня был матч имени Евгения Малкина. Хотя для «Питтсбурга» он начался с холодного душа. В первой же смене сейв Игоря Шестёркина развернул атаку в обратном направлении, и Крис Крайдер после удачного рикошета пробил Тристана Джарри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» могли забивать ещё и ещё, но, по своей традиции, обстучали все штанги. Дважды в каркас ворот попал Филип Хитил, ещё один раз – Винсент Трочек. «Питтсбургу» везло, а дальше в дело вступил Малкин. Россиянин был заряжен на 200% — рубился в силовой борьбе, шёл в отборы, копал на пятачке.

В середине второго периода «Питтсбург» заработал большинство, а местные фанаты достали из рукава проверенный в действии козырь – стали издевательски скандировать имя Шестёркина. То ли психологическое давление сработало, то ли Малкина сегодня было невозможно остановить, но он прошил через трафик без шансов для российского вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это очко стало для Малкина 1179-м (455+724) в карьере, он вышел на второе место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ, сравнявшись с великим Сергеем Фёдоровым. При этом, надо отметить, нападающий «Питтсбурга» сыграл на 235 матчей меньше Фёдорова.

Кроме того, Евгений продлил свою результативную серию до девяти матчей. В декабре он ещё ни разу не уходил со льда без набранных очков, забив за это время три гола и сделав 10 передач.

Под занавес периода «Питтсбург» вырвался вперёд, снова реализовав большинство – Брайан Раст на пятачке подправил наброс Мэттью Джозефа. В середине третьего периода пас Ракелля вывел Джейка Генцеля и Сидни Кросби в атаку «два в одного», и капитан «Питтсбурга» с неудобной послал шайбу в «домик» Шестёркину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Спустя полторы минуты «Рейнджерс» ответили вторым голом Крайдера и наседали на ворота соперника до финального свистка, но знаменательный матч Малкина испортить не смогли. «Питтсбург» взял небольшой реванш за поражение в плей-офф и потеснил «синерубашечников» с третьего места в Столичном дивизионе, но главная борьба ещё впереди.