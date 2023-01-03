Сокрушительный разгром лидера Востока и исторический рекорд в «Динамо». Итоги дня КХЛ

3 января в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись шесть матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

В Хабаровске встречались две нестабильные команды: набравший ход зимой, но сильно буксующий в последних матчах «Амур», плюс чередующее взлёты и падения минское «Динамо». Хабаровский клуб родил за матч лишь одну шайбу и вызвал образную критику от Вадима Епанчинцева: «Большие вопросы к нашим нападающим, уже какую игру просто сели в лодку и едут. Да, были моменты, но КПД пока ноль».

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К девятой минуте «Металлург» дважды забросил «Барысу», и камера поймала Андрея Скабелку, что-то выговаривающего в адрес Гудачека. После этого словак не пропустил, а удачные действия в концовке второго периода позволили «Барысу» сравнять счёт. Победный гол на счету Александра Борисевича: форварда, который в этом году начинал в чемпионате Казахстана, но забил победный гол в своей третьей игре в КХЛ.

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Хорошие новости для «Автомобилиста»: прервалась двухматчевая сухая серия. Плохие новости: один забитый гол компенсирован семью пропущенными. «Авто» умудрился пропустить сразу после того, как сделал счёт 1:1, и после этого команда просто развалилась, а лидеры «Авангарда» откровенно куражились.

Хет-трик оформил Владимир Ткачёв, который даже увидел на льду одинокую кепочку в свою честь. «Авто» потерпел седьмое поражение подряд, но остаётся лидером Востока.

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С учётом календаря «Торпедо» выглядело самым лёгким соперником для «Сочи» на дистанции, но несчастных «леопардов» продолжают бить все подряд. Статистическая доминация команды Ларионова выглядит впечатляюще: 22 минуты в атаке и 50 бросков, и такое выступление гарантировало «Сочи» уже 17-е поражение подряд. У Матвея Мичкова почти 17 минут на льду и три броска по воротам.

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Своеобразное подмосковное дерби было скупым на голы, но великолепно отыграли два вратаря-открытия сезона: Джереми Смит и Максим Дорожко, суммарно отразившие 66 бросков. Победный гол забил Дмитрий Кугрышев, у которого пока не получалось перезагрузиться в Балашихе: и эта шайба еще на несколько процентов урезала и так крохотные шансы «Куньлуня» на плей-офф.

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На второе за неделю московское дерби собралась почти полная арена — и зрители стали свидетелем самого молодого гола «Динамо» в КХЛ. Один из лучших игроков страны 2005 года рождения Игорь Чернышов подкараулил зазевавшегося Кристиана Яроша и хладнокровно забил. Но ЦСКА матч выиграл в фирменном стиле, уже ставшем привычным: сняв вратаря в овертайме.

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Матчи 4 января