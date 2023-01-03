Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 3 января, турнирная таблица, видеообзоры матчей, расписание матчей на 4 января

Сокрушительный разгром лидера Востока и исторический рекорд в «Динамо». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ за 3 января
Комментарии
«Сочи» продолжает путь к исторической серии поражений, а «Магнитка» упустила шанс возглавить конференцию.

3 января в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялись шесть матчей. Коротко рассказываем о том, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Варфоломеев (Алистров) – 01:18 (5x5)   1:1 Рылов (Вихарев, Гребёнкин) – 40:53 (5x5)   1:2 Меркли (Козун, Спунер) – 47:29 (5x5)   1:3 Горбунов (Душак, Пакетт) – 49:46 (5x5)   1:4 Спунер (Козун, Коробов) – 57:16 (en)

В Хабаровске встречались две нестабильные команды: набравший ход зимой, но сильно буксующий в последних матчах «Амур», плюс чередующее взлёты и падения минское «Динамо». Хабаровский клуб родил за матч лишь одну шайбу и вызвал образную критику от Вадима Епанчинцева: «Большие вопросы к нашим нападающим, уже какую игру просто сели в лодку и едут. Да, были моменты, но КПД пока ноль».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Коробкин) – 06:20 (5x5)   0:2 Лайпсик (Майе, Голдобин) – 08:31 (5x5)   1:2 Гайтамиров (Шайхмедденов, Грант) – 37:45 (5x5)   2:2 Шевченко (Вей) – 39:55 (5x4)   3:2 Борисевич (Луис, Савицкий) – 45:19 (5x5)

К девятой минуте «Металлург» дважды забросил «Барысу», и камера поймала Андрея Скабелку, что-то выговаривающего в адрес Гудачека. После этого словак не пропустил, а удачные действия в концовке второго периода позволили «Барысу» сравнять счёт. Победный гол на счету Александра Борисевича: форварда, который в этом году начинал в чемпионате Казахстана, но забил победный гол в своей третьей игре в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 7
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Толчинский) – 13:48 (5x5)   1:1 Мэйсек (Валк, Ситников) – 23:56 (5x5)   1:2 Береглазов (Толчинский, Грицюк) – 24:23 (5x5)   1:3 Чистяков – 32:22 (5x5)   1:4 Ткачёв (Бродхёрст) – 34:52 (5x5)   1:5 Ткачёв (Толчинский, Найт) – 53:28 (5x3)   1:6 Толчинский (Телегин, Грицюк) – 53:51 (5x4)   1:7 Ткачёв (Буше) – 59:25 (5x5)

Хорошие новости для «Автомобилиста»: прервалась двухматчевая сухая серия. Плохие новости: один забитый гол компенсирован семью пропущенными. «Авто» умудрился пропустить сразу после того, как сделал счёт 1:1, и после этого команда просто развалилась, а лидеры «Авангарда» откровенно куражились.

Хет-трик оформил Владимир Ткачёв, который даже увидел на льду одинокую кепочку в свою честь. «Авто» потерпел седьмое поражение подряд, но остаётся лидером Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Летунов (Иванов, Ян) – 05:32 (5x5)   1:1 Николаев (Точицкий, Петьков) – 28:17 (5x5)   2:1 Сизов (Ян, Летунов) – 29:00 (5x5)   3:1 Кручинин (Воронин, Конюшков) – 29:56 (5x5)   4:1 Виноградов (Мишарин, Воронин) – 30:27 (5x5)   5:1 Кручинин (Коваленко, Фирстов) – 36:39 (5x5)   5:2 Стальнов (Кудако) – 57:51 (5x5)

С учётом календаря «Торпедо» выглядело самым лёгким соперником для «Сочи» на дистанции, но несчастных «леопардов» продолжают бить все подряд. Статистическая доминация команды Ларионова выглядит впечатляюще: 22 минуты в атаке и 50 бросков, и такое выступление гарантировало «Сочи» уже 17-е поражение подряд. У Матвея Мичкова почти 17 минут на льду и три броска по воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Рассказов (Старков) – 03:30 (5x5)   2:0 Кугрышев (Галузин, Волгин) – 39:37 (5x4)   2:1 Пу – 43:40 (5x4)

Своеобразное подмосковное дерби было скупым на голы, но великолепно отыграли два вратаря-открытия сезона: Джереми Смит и Максим Дорожко, суммарно отразившие 66 бросков. Победный гол забил Дмитрий Кугрышев, у которого пока не получалось перезагрузиться в Балашихе: и эта шайба еще на несколько процентов урезала и так крохотные шансы «Куньлуня» на плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Лилья, Тринеев) – 00:49 (5x5)   1:1 Плотников (Ярош) – 11:23 (5x5)   1:2 Чернышов – 33:59 (5x5)   2:2 Окулов (Мингачёв) – 36:31 (5x5)   3:2 Каменев (Окулов, Нестеров) – 61:06 (3x3)

На второе за неделю московское дерби собралась почти полная арена — и зрители стали свидетелем самого молодого гола «Динамо» в КХЛ. Один из лучших игроков страны 2005 года рождения Игорь Чернышов подкараулил зазевавшегося Кристиана Яроша и хладнокровно забил. Но ЦСКА матч выиграл в фирменном стиле, уже ставшем привычным: сняв вратаря в овертайме.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Матчи 4 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Спартак
Москва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023