Многие не считают Овечкина истинно великим даже после 800 голов. И на то есть причина

Погоня Александра Овечкина за величием не могла вызвать только океаны елея и бесконечное восхваление. Большие фигуры никогда не вызывают однозначного отношения, тем более с такой харизмой, как у Ови — и в последние дни появилась пара комментариев от известных игроков, которые фанатам игрока не понравятся.

Сначала Алексей Ковалёв на предложение выбрать Гретцки или Овечкина предпочёл канадца, сказав следующее: «Его манера игры, изменение направления, постоянное выискивание ходов, как у шахматиста – это было уникально. Овечкин не так использует свою технику, а больше нацелен на бросок. Зашёл в зону, сделал одно движение – бросил». Это заявление великого игрока вызвало холивар на 400 комментариев.

Потом кого-то удивил Сергей Гончар, который сказал: «Есть Овечкин, но я считаю, что Малкин лучше в целом как игрок. Малкина и Овечкина всегда будут сравнивать. Это не так уж и плохо. Евгений не ищет славы, но он заслуживает больше признания, чем у него есть». На фоне последних травм Малкина прямо сейчас мало кто ставит центра из Магнитогорска выше Овечкина, но сложно представить, что Гончар, проведший как игрок и тренер в Питтсбурге 10 сезонов, вдруг предпочёл бы Ови.

Александр Овечкин и Евгений Малкин Фото: AP/TASS

В принципе, сложно не соглашаться с Ковалёвым: как ни крути, Гретцки — лучший игрок в истории хоккея, который даже после потери рекорда по шайбам будет владеть ещё примерно шестью десятками других рекордов НХЛ. В конце концов, он центр — позиция более важная, чем вингер.

Однако обсуждение Овечкина постоянно скатывается к «у него только бросок». В таком рассмотрении это напоминает анекдот про «упал на нож 12 раз»: как-то так вышел, тупо пулял и залез на второе место в истории НХЛ. Лига видела достаточно игроков, у которых был «только бросок», причём вполне на овечкинском уровне — взять того же Наиля Якупова, по которому сходили с ума. Только оказалось, что свой бросок он банально не умеет использовать.

В кристально чистом виде эту позицию недавно выразил Александр Шмурнов: «Рекорды по шлепкам по шайбе не заслуживают и десятой части шумихи, которая получается». Понятно, что у Шмурнова есть и личные политические причины недолюбливать игрока, но не надо думать, что комментатор одинок в своей позиции. Его поддержало достаточно людей, пусть и не большинство, но немало. В общем, феномен принижения Овечкина вполне заслуживает анализа.

В первую очередь, конечно, у многих неприязнь к Александру вызывает его личность — уж сколько раз игроку припоминали легендарные «мерседесы», полученные после ЧМ-2014. Про политику мы уже вспоминали, но стиль игры и поведение Овечкина тоже вызывают ярость у многих: у Ови достаточно силовых на грани фола, а эмоциональный стиль приветствуется не всеми в такой консервативной игре, как хоккей. Это причины личные — но для многих они закрывают магическую цифру «800».

Сборная России — 2014 в Кремле Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель

В лагере хейтеров Ови побывал и автор этой статьи. Ещё в 2017-м я намеренно не включил Овечкина в список 10 лучших игроков XXI века, который коллективно собирали авторы редакции. На голосование это никак не повлияло, Ови при любом моём выборе стал бы вторым, уступив Кросби, но половина комментариев была посвящена этому, а то голосование мне потом припоминали ещё несколько лет.

Каковы же были причины? Конечно, это больше был эпатаж — но на тот момент казалось, что оборонительная сторона игры важнее атакующей. Отношения Овечкина с защитой прекрасно известны, на уровне гифки с «потеряно управление». Кроме того, на тот момент у Ови не было ни одного кубка, и он многими воспринимался как будущий Марсель Дионн своего века — однако через год случился плей-офф, который снял вообще все вопросы по поводу «некубковости» Овечкина.

Но далеко не все великие атакующие игроки впахивали в обороне — снайперов это особенно касается. Много ли отрабатывали сзади Павел Буре или Бретт Халл? Часто ли сейчас играет в обороне Патрик Кейн? Сложно сравнивать здесь вингеров и центров — довольно немного сейчас в лиге крайков, которые сочетают и классную игру в атаке, и элитную оборону (чуть ли не единственный такой в лиге прямо сейчас — Марк Стоун).

Кажется, у текущей недооценки Овечкина есть одна очень простая причина — то, что можно назвать «законом Штирлица»: запоминается последнее. Александр уже очень давно играет если не в энергосберегающем режиме, то в довольно простом: вполне как описывает Ковалев. Это понятно: в возрасте Ови вообще мало кто остаётся в лиге, а тем более забивает на таком уровне.

Молодой Александр Овечкин Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

При этом ранний Овечкин был абсолютно другим, это была атакующая машина, которая могла сделать практически всё в одиночку и рвала лигу великолепными индивидуальными проходами. Никакого «левого круга» не было, даже позиция в большинстве у Александра была другой, это был максимально универсальный игрок для позиции именно вингера, которая все равно чаще предусматривает больше завершение, чем плеймейкерство.

Проблема в том, что бóльшая часть нашей хоккейной аудитории этого видеть просто не могла. Лучшие сезоны Овечкина пришлись на моменты, когда интернетизация страны была даже и близко не такой сильной, как сейчас, а во многих городах страны было просто невозможно смотреть хоккей онлайн в нормальном качестве. Спутниковое телевидение, где показывали НХЛ, тоже было редкостью — вот и оставались редкие нарезки новостей да игры за сборную, тоже не очень частые. Даже сейчас, если найти нарезки раннего Овечкина, то они чаще всего в довольно плохом качестве: время было такое.

В общем, лучшее средство против недооценки Овечкина — это не только взгляд в «вечные» таблицы, но и архивные видео: только они помогают понять, с какой глыбой на самом деле мы имеем дело и пока что имеем удовольствие наблюдать в режиме реального времени.