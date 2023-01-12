«Динамо» провалило дедлайн КХЛ и летит в пропасть. Что делать главному клубу Беларуси?

Могли быть в плей-офф или хорошо заработать, а теперь «горят» всем подряд.

Минское «Динамо» прилично начало нынешний регулярный чемпионат, но последние результаты команды заставляют болельщиков хвататься за головы. В 12 играх подопечные Крэйга Вудкрофта победили лишь дважды (кстати, оба раза на Дальнем Востоке), в результате чего логично выпали из кубковой восьмёрки Западной конференции. Дело идёт к тому, что минчане останутся без плей-офф. Это будет расценено как провал, ведь перед сезоном разговоров только и было, что о втором раунде.

Вопросы в сложившейся ситуации нужно задавать как менеджменту, так и тренерскому штабу «зубров». Например, сильно разочаровывает Крэйг Вудкрофт, у которого в конце нынешнего сезона заканчивается контракт. Канадца давно пора увольнять, а не делают этого в Минске только потому, что не хотят выплачивать положенную в таких случаях неустойку.

Североамериканец любит экспериментировать с составом. Иногда даже чересчур. Наверняка многие слышали о Джоне Гилморе, экс-защитнике ЦСКА, который играет в «Динамо» на позиции нападающего в сдерживающем звене.

«Гилмор привносит энергию, форчек, хорошую скорость, хорошие действия в атаке. Сегодня сделал четыре броска. Он играет четко по заданию, просто и надежно. Ведущим звеньям соперника сложно играть против сочетания, где есть Гилмор», — сказал Вудкрофт после вчерашнего матча с «Куньлунем».

У «Динамо» нет проблем с травмами, визами или ещё чем-то, что мешало бы ставить нормальный состав на матчи. Менеджмент «Динамо» вряд ли подписывал недешёвого легионера на роль чекера в четвёртое звено. Но у канадского тренера свои мысли на этот счёт.

В одном из моментов во вчерашнем матче на льду у минчан при равных составах были сразу четыре защитника. К Гилмору отрядили и молодого Ковгореню. Вудкрофт прокомментировал всё просто: «Это перестановки в звене чекеров». Стоит ли говорить, что такие странные авантюры до добра не доводят?

Наверное, Вудкрофт пытается обмануть сам хоккей. Канадец часто любит тасовать звенья, почти каждый матч болельщики видят новые сочетания. Из стабильных связок можно выделить разве что пару Козун — Спунер. Никакой речи о сыгранности нет. Это сказывается на игре в обороне, где игроки допускают много позиционных ошибок. Неумение работать с защитниками – ещё один явный минус Вудкрофта.

Крэйг Вудкрофт Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Слабо сработал в дедлайн селекционный отдел. В аренду у СКА взят российский защитник Никита Зоркин, которого сами армейцы зачем-то выдернули из ХК «Сочи». Приглашена белорусская молодёжь, но это работа на перспективу. Сильнее должен играть форвард Сергей Шумаков. Мы знаем нападающего как опытного мастера, поэтому нужно возвращать былые кондиции и наконец-то отличиться. Если копнуть раньше, то зачем-то перед сезоном подписывали контракт с возрастным защитником Алексеем Емелиным, который совершал одну ошибку за другой, потерял в скорости и уже покинул команду.

Безусловно, в «Динамо» сильно рассчитывают на легионеров, на которых «зубры» упустили возможность заработать в дедлайн, в итоге оставшись и без результата, и без денег. Так, по нашей информации, защитником Гилмором всерьёз интересовался «Салават Юлаев», а нападающий Ник Меркли мог оказаться в «Тракторе». Был вариант и с обменом Спунера в московское «Динамо», но стороны не договорились, так как менеджмент минчан запросил завышенную компенсацию (деньги и двух хоккеистов: Кодолу со Скореновым). Решения об обменах и приобретениях принимаются коллегиально, участвуют все: генеральный директор Сергей Сушко, работники селекционного отдела и главный тренер Крэйг Вудкрофт. Все возможности для грамотных решений есть, но их почему-то не видно.

В результате основные конкуренты набирают очки и постепенно уходят отрыв, а динамовцы проигрывают по всем фронтам, не пополняя собственную казну и не показывая результата на площадке. По всей видимости, в клубе назревают серьёзные изменения, но ведь добиваться поставленных задач, учитывая возможности минчан, можно было уже в нынешнем сезоне, а не откладывать на потом. Увы, но «Динамо» продолжает топтаться на месте.