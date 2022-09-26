«Привоз» за «привозом». Русский защитник с гигантским опытом в НХЛ проваливается в Минске

Перед стартом нынешнего сезона Алексей Емелин, теперь уже бывший капитан «Авангарда», так и не сумел договориться с омичами о новом контракте. Присутствовал интерес к Емелину и со стороны других, в том числе и московских команд. Ещё бы! Опытный защитник, долгое время выступавший в НХЛ и выигравший в России Кубок Гагарина, мало кому помешает. Особенно в условиях нынешнего дефицитного рынка игроков.

Тем удивительнее стал переход Емелина в минское «Динамо», с которым Алексей уже успел поиграть и на предсезонных турнирах. В частности, именно этот силовой и, наверное, самый жёсткий защитник лиги нанёс травму молодому вундеркинду Матвею Мичкову в Сочи.

«Никто коленом в колено не бил. Считаю, это был чистый силовой. Я перекрывал центр, он хотел обыграть. Просто столкнулись, и всё. А как вы считаете, я должен был пропустить игрока в центр или что? И вы бы потом сказали – Емелин уже не тот, старый, его пора списывать, его уже молодые обыгрывают. Когда сам был в таком возрасте, против меня тоже так играли. Было и пожёстче», –прокомментировал тот эпизод сам опытный хоккеист.

«И вы бы потом сказали – Емелин уже не тот, старый, его пора списывать, его уже молодые обыгрывают», – пожалуй, пророческая фраза от игрока. Старт регулярного чемпионата у Алексея откровенно не задался, а обыгрывают его все кому не лень.

Перед началом гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» в активе у Алексея было 10 встреч, 2 (0+2) балла за результативность и показатель полезности «-4». И это при том, что «Динамо» в нынешнем сезоне играет более чем достойно. Однако провалы у российского защитника следуют один за другим.

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Вот, например, первый гол «Магнитки». Емелин просто не успевает по скорости, а изначально и вовсе не может удержать шайбу в чужой зоне, после чего хозяева и начали результативную атаку, которую завершил Майе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Были и откровенные издевательства со стороны молодых. И это над капитаном команды (!), ведь именно Алексея в Минске выбрали на столь ответственную должность. Посмотрите, как легко обошёл опытного защитника молодой форвард «Магнитки» Данила Юров. Благо в этом эпизоде в игру удачно вступил вратарь «зубров» Колосов.

Юров легко обыгрывает Емелина

Согласитесь, играть так в обороне и отборе в КХЛ нельзя, да ещё и в ранге капитана команды. Да, Алексею уже 36 лет, что по спортивным меркам очень прилично. Но ведь никто в профессиональном спорте ветеранам скидку на возраст не делает.

Что в итоге? Игру Емелина ужасной не назовёшь, но пока она очень далека от идеала. Хоккеист часто обрезается, допускает грубые ошибки в обороне. На него возлагают немалый объём работы и ему доверяют. Может, опытному мастеру не хватает сил на выполнение всех заданий? По всей видимости, так оно и есть.