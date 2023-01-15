«Неприкасаемый мальчик». Спорный эпизод с Мичковым вызвал скандал в КХЛ

Накануне ХК «Сочи» в домашнем матче взял верх над магнитогорским «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, прервав антирекордную серию из 21 поражения. В середине третьего периода случился занимательный эпизод, вызвавший многочисленные споры.

Что произошло?

По идее, «Металлург» должен был играть в большинстве (Бабенко сбил Коробкина), но в итоге две минуты на розыгрыш лишнего получил «Сочи». Дело в том, что уже после остановки игры форвард южан Матвей Мичков вроде бы не специально приобнял нападающего гостей Михаила Фисенко. Как и бывает в таких случаях, завязалась заварушка, в результате которой Фисенко, по мнению главных судей Лаврентьева и Фатеева, совершил попытку колющего удара. В результате форварду уральцев выписали четыре минуты штрафа (главный судья по своему усмотрению должен наложить двойной малый штраф на игрока, который пытается нанести колющий удар сопернику – формулировка из правил КХЛ).

ВИДЕО ЭПИЗОДА

В итоге хозяева реализовали лишнего, повели 3:2, а затем довели встречу до победы. Получается, что Мичков спровоцировал соперника, но сыграл на команду. Здесь, конечно, Фисенко нужно было вести себя аккуратнее, учитывая большой опыт Михаила. Но и к судьям есть вопросы.

Что мы видим на картинке? Нет какой-то очевидной попытки у Фисенко нанести именно колющий удар Мичкову. Габаритный хоккеист просто хотел осадить мальца похлопыванием клюшки по корпусу, но судьям, похоже, показалось иначе. Порой нашим правилам не хватает чёткости и объективности, многое отдаётся на откуп арбитрам.

И ещё. Согласно официальному протоколу матча Фисенко получил «2+2» за «колющий удар», однако на стадионе объявили, что он оштрафован за «попытку колющего удара». И где тут правда, на кого ориентироваться?

Согласитесь, полная неразбериха. Хотелось бы получить чёткое разъяснение от лиги по данному эпизоду. Если была именно попытка, то и в протоколе надо писать про попытку, а не путать людей. Если же эти формулировки считаются идентичными и значат ровно одно и то же, то необходимо вносить изменения в регламент и правила.

Позиция Мичкова

Вот что сказал 18-летний нападающий сочинцев Матвей Мичков после матча.

«Эпизод с удалением Фисенко – это игровой момент. Эмоции немного перехлестнули. У меня к нему нет никаких претензий. Всё, что происходит на площадке, там и остаётся. Я его уважаю как человека, он старше меня, много где поиграл», – заявил хоккеист.

Позиция «Металлурга»

С комментарием выступил и первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков, в частности отреагировавший на слухи о том, что главному тренеру команды дали три матча на то, чтобы уральцы начали побеждать.

«Илье Воробьёву дали три матча на исправление ситуации? Не знаю, откуда это берётся. Я сейчас еду в Уфу, никакой бумаги об увольнении ему не везу. Понятно, что результаты пока не очень хорошие. Будем совместно эти вещи исправлять. 50 матчей сыграно, конечно, очень эффективно повлияла последняя игра. Особенно формулировка «попытка колющего удара» неприкасаемому мальчику. При таком отношении к неприкасаемым мальчикам понятно, что из них вырастает. Но ладно, этот эпизод – он такой… Надо было брать своё, да и всё», – заявил Ласьков.

В общем, ситуация скандальная. Кстати, такие моменты периодически стоят тренерам или хоккеистам рабочих мест (проиграл матч, и тебя выгнали), о чём тоже не надо забывать. Поэтому в каждом своём решении судьи должны быть уверены на 100%.