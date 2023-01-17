$ 50 млн в 21 год — новая реальность НХЛ. Может ли кто-то из россиян сорвать куш?

«Миннесота» последних лет — это не только Кирилл Капризов, но и куча интересной молодёжи. Несмотря на множество вопросов к менеджменту клуба, драфтовать «дикари» умеют. Одним из их попаданий стал 12-й номер драфта-2019, американский вингер Мэтт Болди, который набрал 124 очка в преддрафтовом сезоне, но доказал свою состоятельность и на уровне НХЛ.

Болди поднялся в основу «Миннесоты» в прошлом сезоне и сразу же сделал это ярко: их тройка с Кевином Фиалой и Фредериком Годро по результативности за 60 минут обогнала даже звено Капризова, а сам Болди выбил 39 очков в 47 играх и поехал на ЧМ. В межсезонье Фиала ушел в «Лос-Анджелес», атакующая продуктивность всей команды резко снизилась, но сам Мэтт играет достойно: пока на его счету 29 баллов в 42 матчах.

Мэтт Болди Фото: Michael Thomas/AP Photo/ТАСС

Если брать сыгранные матчи, то у Болди пока выходит чуть больше одного полноценного сезона. Однако «Миннесота» уже очень щедро оценила то, что увидела, выписав форварду контракт сразу на $ 49 млн (семь лет по $ 7 млн). «Мэтт — это парень, в которого мы верим. Его карьера только началась, но у нас уже есть ощущение, что он будет одним из краеугольных камней этой команды», — сказал после подписания контракта генменеджер клуба Билл Герин. В следующем сезоне больше Болди в команде будут получать только Капризов и капитан команды Джаред Сперджен.

На перспективы самой «Миннесоты» это почти не повлияет. Команда закопала сама себя выкупом контрактов Сутера и Паризе, мёртвый кэпхит которых несколько лет будет убивать любые попытки построить какой-то контендер вокруг Капризова. Игроков на контрактах новичков, способных давать результат сразу после драфта, лига давно уже не видела — так что «дикари» ближайшие годы будут крепкой командой уровня первого раунда, но на что-то большее претендовать только при удачном стечении обстоятельств.

Однако интереснее то, как сделка Болди повлияет на всю лигу. Это далеко не первый за последние полгода пример, когда вместо так называемых «мостиков» интересные, но непроверенные игроки сразу получают большие контракты:

21-летний вратарь Спенсер Найт перед стартом сезона подписал контракт с «Флоридой» на четыре года и $ 4,5 млн за сезон, который вступит в силу уже с началом нового сезона. На момент подписания сделки Спенсер провёл в НХЛ 36 игр. Для сравнения: на открытом рынке свежеиспечённый чемпион лиги и куда более опытный Дарси Кемпер получил от «Вашингтона» на $ 750 тыс. больше;

22-летний защитник «Баффало» Маттиас Самуэльссон продлил контракт с клубом на семь лет и $ 4,28 млн в среднем. Одним из основных аргументов подписания сделки было то, что домосед Самуэльссон, играя рядом с Расмусом Далином, позволяет первому номеру драфта креативить в атаке, прикрывая его сзади. Однако Эрик Чернак из «Тампы», который уже создал себе репутацию топового домоседа и играл в трёх финалах, недавно получил «лишь» на $ 1 млн в год больше: у Маттиаса же на момент подписания контракта было только 54 игры в лиге;

Маттиас Самуэльссон Фото: Graham Hughes/AP Photo/ТАСС

дуэт молодых центров «Оттавы» Джош Норрис и Тим Штюцле получил почти одинаковые контракты: американец — на $ 7,95 млн в год, немец — на $ 8,35 млн, причём сделка стартует только в следующем году. У первого в контрактном сезоне было 55 очков, у второго — 58.

Обычно полноценные контракты получали парни, которые сразу выдавали звёздный, а не просто «очень хороший» уровень, и их имена прекрасно известны всем без лишнего напоминания. Остальным надо было доказывать лишний раз, но сейчас менеджеры стали выписывать большие контракты авансом.

Почему так происходит? Лига пока работает в условиях «плоского» потолка, который долгое время из-за последствий коронавирусного финансового удара поднимался лишь косметически. Скоро он должен возобновить бурный рост за счёт денег, полученных в выгодной телесделке с ESPN и TNT (два вещателя платят почти в четыре раза больше, чем NBC), плюс через три года НХЛ подпишет новый контракт на канадском рынке.

Как показал пример НБА, даже непредставимый рост потолка быстро будет «съеден», на фоне резкого подъёма лимита игроки будут требовать намного больше. Тогда становится логичнее и дешевле на фоне вынужденно заниженного потолка сразу дать игроку $ 7 млн, чем платить три года условные $ 4 млн, а потом вынужденно давать сразу «десятку». Понятно, что полностью «мостики» не пропадут, но планка получения полноценного контракта сильно упала. Временно или нет в лиге наступило такое состояние, будет понятно только через год, когда потолок должен вернуться к обычному росту.

Кто из российских игроков может сорвать куш в ближайшее время? Ответим на свой же вопрос: пока никто. Конечно, всё внимание приковано к Андрею Кузьменко, однако его ситуация чуть отличается от указанных выше парней: летом Кузьменко может выйти на рынок НСА, где огромные переплаты существовали всегда. Ограниченно свободными агентами становятся Клим Костин и Егор Чинахов, которые в этом году показали прогресс, но явно недостаточный для таких монструозных сделок: остальные наши ОСА куш точно не сорвут.

Клим Костин Фото: AP Photo/ТАСС

Ну а хоккейные болельщики наверняка по привычке напишут, что всем этим игрокам переплатят. Однако пора привыкать к новым потолочным реалиям: инфляция и телесделки делают переплаты вчерашнего дня топовыми сделками дня завтрашнего.