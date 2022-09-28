Молодым звёздам НХЛ переплачивают? Рост потолка зарплат сделает их контракты читерскими

Прямо сейчас хоккеисты с одним успешным сезоном получают $ 7 млн — но через несколько лет такая сделка может оказаться невероятной удачей.

Кажется, любая новость о новом большом контракте в НХЛ вызывает две реакции у болельщиков: «Ему ужасно переплатили» и «Когда этот пузырь лопнет». Вчера появился новый повод для таких рассуждений: вратарь «Флориды» Спенсер Найт подписал трёхлетний контракт на $ 4,5 млн в год, который начнётся летом 2023-го. При этом Спенсеру 21 год и лишь 36 матчей в НХЛ.

Эта сделка выделяется на фоне всех остальных контрактов этого лета. Например, голкипер «Далласа» Джейк Эттингер, который провёл выдающуюся серию с «Калгари» и уже играл на международном уровне, получил на $ 500 тыс. меньше. Обладатель Кубка Стэнли Дарси Кемпер, сменивший «Колорадо» на «Вашингтон», в новой команде получает на $ 0,75 млн больше юного Найта. Если бы Найт подписал свой контракт этим летом, то уже входил бы в топ-20 самых дорогих вратарей лиги, и это лишь после одного неполноценного сезона с 90,8% сейвов.

В контексте нынешней ситуации с потолком это, конечно, кажется безумием. Никуда не делся десятимиллионный контракт Сергея Бобровского, которого пресса всё порывается куда-то менять или вообще выкупать — и это после вполне сносного сезона за «Пантер», без везиновского уровня, но без провалов. В следующем сезоне «Флорида» будет тратить на вратарей $ 14,5 млн.

Билл Дэйли Фото: nhl.com

Но вторая новость вчерашнего дня объясняет подобную щедрость: НХЛ собирается масштабно увеличить потолок. Такие планы у руководства лиги были ещё несколько лет назад: 4 марта 2020-го заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли объявил, что уже в сезоне-2020/2021 потолок зарплат может вырасти до $ 88 млн. Однако мировая история взяла другой курс — уже через неделю арены НХЛ опустели на несколько месяцев.

НХЛ — это лига, которая имела довольно скромный телеконтракт. NBC платила лиге по $ 200 млн в год — хватило бы лишь на платежки трёх команд, по сравнению с НБА — просто семечки. Матчи без зрителей и урезание сезона ударили по финансам НХЛ сильнее других лиг большой четвёрки: вынужденно пришлось наращивать эскроу, которое и так бесило хоккеистов. Потолок рос, но по чайной ложке в год, из-за чего за последний год прижатым финансово клубам почти бесплатно пришлось отпускать таких игроков, как Флёри, Пасиоретти и Бёрнс.

Однако коронакризис прошёл, лига вышла из него без потерь — и потолок может возвращаться на траекторию роста. Новый телеконтракт с компаниями ESPN и TNT увеличивает доходы лиги на американском медиарынке до $ 750 млн в год, а ведь скоро будет подписан и новый канадский контракт. Благодаря этому потолок в сезоне-2024/2025 прогнозируется на уровне $ 88 млн, через год он должен вырасти ещё на $ 4 млн.

На этом фоне контракт Найта становится намного понятнее — команды НХЛ наверняка знали, какие доходы и какой размер потолка проецирует офис лиги. До этого мы видели ещё несколько контрактов, которые выглядели слишком авансовыми: $ 7,14 млн в год Тейджу Томпсону из «Баффало», у которого в активе лишь один прорывной сезон в команде без задач; по $ 8 млн дуэту центров «Оттавы» Джош Норрис — Тим Штюцле, которые тоже пока имеют лишь один яркий чемпионат. Похожая сделка Роберта Томаса, уже зарекомендовавшего себя в чемпионском плей-офф «Сент-Луиса», на этом фоне выглядит сверхудачной для клуба.

Натан Маккиннон Фото: nhl.com

А новый контракт Натана Маккиннона такими темпами через пару лет будет считаться таким же заниженным, как и предыдущая сделка. Свежеиспечённый чемпион лиги, судя по всему, пошёл на уступки команде: на открытом рынке 29-й номер мог получить и $ 14-15 млн, но вместо этого взял $ 12,6 млн — сумма, которая превышает зарплату самого высокооплачиваемого в НХЛ Коннора Макдэвида на $ 100 тыс. При этом в процентном отношении к потолку контракт Коннора был выше, чем нынешняя сделка Натана — а скорое повышение потолка сделает контракт Маккиннона ещё выгоднее.

Поэтому нынешние контракты тех же Штюцле и Норриса через несколько лет имеют все шансы восприниматься так, как нынешний контракт Маккиннона — то есть грабительскими для игроков. Конечно, какие-то сделки всё равно выглядят плохо — например, тому же Томпсону из «Баффало» уже 24 года, и его последний сезон пока выглядит скорее единичным всплеском, чем реальной заявкой на звезду. Но у «клинков» свободных денег полно, а скоро благодаря росту потолка будет ещё больше.

В таких случаях всегда можно вспомнить первый контракт Овечкина в «Вашингтоне» — на 13 лет и $ 124 млн. Претензии тогда, впрочем, больше касались срока сделки: казалось, что Ови со своим-то стилем столько не откатает. Однако очень щедрый аванс Александр отработал, и ближе к концу карьеры все стали признавать, что та сделка на самом деле была гениальным ходом, иначе лучший снайпер века получил бы куда больше.

Александр Овечкин в начале карьеры в НХЛ Фото: Albert Dickson/Getty Images

Теперь дело за малым — доказать свой потенциал. В последние годы много говорилось о том, что зарплаты хоккеистов выглядят смешно на фоне соседней НБА, пухнущей от денег. Теперь резкий рост потолка ставит и менеджеров в сложное положение: им надо не потерять голову и не выписать завышенных контрактов. Пример всё той же НБА показывает: плохие сделки никуда не пропадают из лиги с любыми монструозными повышениями потолка.