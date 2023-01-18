«В него вселился дух Капризова!» Защитник с нулём голов в сезоне НХЛ исполнил крутой трюк

Юнас Бродин удивил «Вашингтон», который в итоге проиграл, несмотря на две голевые передачи Овечкина.

Не прошло и суток после потрясающего камбэка «Вашингтона» на Лонг-Айленде, как «столичных» уже поджидала домашняя встреча с «Миннесотой». Таковы прелести календаря в НХЛ, который иногда дарит встречи «бэк-ту-бэк» с переездами между городами.

У «дикарей» же было пару дней на отдых, однако в начале встречи особого преимущества в свежести у «Миннесоты» не наблюдалось. Более того, «Вашингтон» открыл счёт под занавес первого периода, благодаря активности Александра Овечкина и Мартина Фехервари. Опытный россиянин и молодой словак разыграли классную «стеночку», и Фехервари пробил Филипа Густавссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В самом начале второго периода «Миннесота» отыгралась. Через 50 секунд после возвращения команд на лёд отличился Джаред Сперджен, бахнувший по воротам Чарли Линдгрена от синей линии. Впрочем, вскоре «Вашингтон» снова был впереди. И снова постаралась парочка Овечкин-Фехервари, которая на этот раз организовала гол для Дилана Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Благодаря двум очкам за передачи, Овечкин довёл лицевой счёт в текущем сезоне до 52 (30+22) результативных баллов. Кстати, Александр догнал в списке бомбардиров регулярки Кирилла Капризова, который не так ярок и продуктивен в последних матчах, да и во встрече с «Вашингтоном» лидер «дикарей» был практически не заметен.



Зато в этот вечер у «дикарей» нашёлся человек, который смог закосплеить Кирилла. Им внезапно оказался шведский защитник Юнас Бродин, на чьём счету до этого матча не было ни одного гола в сезоне. Но посмотрите, как он во второй раз сравнял счёт в игре! «В него вселился дух Капризова!», — отметили в соцсетях.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а под конец отрезка «Миннесота» и вовсе вышла вперёд. Фестиваль защитников «Уайлд» продолжил капитан Сперджен, оформивший дубль на 39-й минуте. И снова при помощи броска от синей линии, к Лингдрену по сегодняшнем матчу возникало немало вопросов.

В третьем периоде «Вашингтон» бросил все силы на попытки отыграться, львиную долю времени провёл в зоне Густавссона, но на второй за два дня камбэк у «столичных» сил не хватило. Точку в матче броском в пустые ворота поставил Йоэль Эрикссон Эк. 4:2, «Миннесота» укрепляет позиции в топ-3 Центрального дивизиона.