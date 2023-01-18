Легенда НХЛ пару дней был игроком СКА. Забытая история десятилетней давности

В этом сезоне трио Сидни Кросби — Евгений Малкин — Крис Летанг повторило рекорд американских профессиональных лиг, когда осталось в одной команде на 17-й сезон подряд. Если не случится ничего внезапного, то в следующем году достижение, установленное бейсболистами «Янкиз», должно быть побито хоккеистами «Питтсбурга».

На фоне суперзвёздных 87-го и 71-го номеров Летанг оставался, скорее, в тени, даже несмотря на то, что это очень результативный защитник. Крис стабильно проводил 25–26 минут на льду (в чемпионском плей-офф-2016 — вообще по 28), дважды попадал во вторую символическую сборную сезона, но ни разу не выигрывал «Норрис».



В этом сезоне Крис несколько раз попадал в заголовки новостей: сперва благодаря своему невероятному возвращению в хоккей. 30 ноября прошлого года защитник перенёс инсульт, который стал для него уже вторым в карьере: в 2014-м игрок пропустил два месяца. Однако сейчас темпы восстановления были поразительными:

8 декабря: защитник «Питтсбурга» провёл тренировку с полным контактом;

10 декабря: Летанг вернулся в игру, сыграл 22 минуты против «Баффало», сделал семь силовых;

15 декабря: в матче с «Флоридой» забил в меньшинстве, провёл на льду 25 минут.

В новом году Летанг пока не играл: сначала защитник получил травму нижней части тела, а потом скончался отец игрока. На похоронах присутствовала вся команда, которая специально отправилась в Монреаль, хотя до этого играла в далёкой Аризоне. Пока Летанг на лёд не вернулся: сообщается, что он находится с семьёй.



А десять лет назад карьера защитника могла измениться кардинальным образом. Крис во время локаута оформил переход в СКА, успел приехать в Россию, сфотографироваться с джерси клуба и дать пресс-конференцию вместе с генменеджером клуба Алексеем Касатоновым. Однако локаут закончился буквально через день после трансфера, и ныне он надёжно забыт. Что же это было?

Крис Летанг Фото: Zuma/TASS

Напомним, локаут 2012-го произошёл из-за того, что и владельцы, и игроки, и лига обнаружили, что коллективное соглашение 2005-го содержит кучу дыр, которые долгое время пытались успешно обходить, а игрокам всё равно уходило больше денег, чем хотели хозяева клубов. Сезон НХЛ не начался вовремя, а многие звёздные игроки уехали играть в Европу.

Руководство КХЛ не хотело, чтобы возрождались безумные «дрим-тим» образца «Ак Барса»-2005, поэтому было введено ограничение в три локаутных аренды на один клуб. В основном в российские клубы ехали наши игроки, иностранцы предпочитали зарабатывать в более комфортных местах с меньшим уровнем сопротивления. Исключения были редки: в «Динамо» к русскому братану поехал Никлас Бекстрём, а загадочный вояж в Екатеринбург предпринял Джоффри Лупул.

Самый богатый клуб КХЛ СКА свои три места занял сравнительно быстро: в Петербург поехали Владимир Тарасенко, игравший там предшествующей весной, ещё не ставший обладателем «Везины» Сергей Бобровский и Илья Ковальчук. Для Кови те игры фактически стали репетицией будущего внезапного побега в КХЛ из «Нью-Джерси», какие-то договорённости явно были достигнуты как раз тогда.



К началу 2013 года лига и профсоюз поняли, что договариваться надо поскорее, иначе НХЛ потеряла бы второй за десятилетие сезон, а это стало бы мощным ударом по всем сторонам. Американские инсайдеры уже стали давать новости по переговорным подвижкам, как вдруг СКА объявил о переходе в клуб Криса Летанга.



Это вызвало массовое недоумение. Во-первых, приезд Летанга мог означать, что с локаутом дела не так однозначны. Во-вторых, Крис становился четвёртым локаутником и превышал лимит. В-третьих (сейчас, конечно, это читать забавно) мало кто понимал, зачем СКА при Даллмане, Чудинове и Калинине нужен лидер обороны «Питтсбурга», который в предшествовавшем сезоне набрал 42 очка в 51 матче.



«Я хотел играть только в СКА. Мы обсуждали ситуацию с агентом, и решение было не сложным. Да, у меня были другие предложения, но я был убеждён, что поеду в СКА. Я никого не знал до сегодняшнего дня из команды, но я слышал от своего агента много хорошего о Санкт-Петербурге. Могу сказать только, что единственная причина, по которой я приехал сегодня, а не раньше, в том, что у меня родился ребёнок и я не мог уехать раньше», — говорил Летанг на пресс-конференции.

Крис Летанг и Алексей Касатонов Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

«Они [НХЛ] у нас забирают лучших, мы тоже хотим соревноваться с ними. Оставлять у себя своих лидеров и забирать их лучших игроков. Для этого КХЛ и создавалась», — был бодр Алексей Касатонов. Генменеджер СКА не исключал того, что Летанг останется в лиге даже после конца локаута: «У всех хоккеистов в контрактах есть пункт, согласно которому КХЛ обязана вернуть их в НХЛ. Но многое зависит и от личного желания игроков».



Однако локаут закончился уже спустя пару дней, и Крис моментально отбыл в США. Ходили слухи, что канадец получил подписной бонус в $ 250 тыс., однако Касатонов эти слухи опроверг. Летанг не успел сыграть ни одной игры за СКА, однако с командой тренировался. «После тренировки попросил побросать по моим воротам. Всего парочку шайб пропустил, не каждый день удастся половить от таких мастеров! Тренировка была обычная, и после неё все с ним пофотографировались», — говорил игравший тогда в «СКА-1946» Иван Налимов.



Свой след в Петербурге Летанг оставил, скорее, на бортах тренировочной арены, а его переход занимает первое место в двух категориях: самый странный и самый забытый трансфер в истории КХЛ.