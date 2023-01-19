Вот это откровение тренера КХЛ! У исторического «слива» ЦСКА была конкретная причина

Серия ЦСКА – СКА, которая завершилась камбэком питерского клуба, до сих пор вызывает много конспирологических рассуждений. Они неизбежны, когда в деле СКА, но конспирологи почему-то не учитывают тот факт, что аппаратный вес ЦСКА был как минимум не ниже.

Понятно, что вляпавшиеся в исторический позор игроки и тренеры ЦСКА крайне редко говорили о том, как отдали серию с 3-0, да и вряд ли бы они стали делиться этим с журналистами. Одним из немногих, кто более-менее открыто говорил о той серии, был ассистент Дмитрия Квартальнова Игорь Горбенко.



«Расслабленности после 3-0 не было. Но просто огромная нагрузка выпала на наших лидеров. За семь игр было очень много меньшинства. Не скажу, что нас прибили или мы физически оказались не готовы к этому. Но просто это очень тяжело, особенно в такой продолжительной серии. После окончания серии со СКА не разговаривал ни с кем три дня. И ведь я не главный тренер», — вспоминал тренер в интервью Sports.ru в 2020-м.



Недавно высказался и бывший шеф Горбенко — Дмитрий Квартальнов. Оставшийся без работы специалист, как говорят, очень скучает по хоккею, постоянно смотрит матчи вживую и онлайн. Недавно тренер, которого успели сосватать в «Металлург», пришёл в гости к Денису Казанскому на Первый канал, где его тоже спросили о больной теме. Квартальнов рассказал неожиданную деталь о том, что случилось при 3-0 в серии.

«Мы сделали одну неправильную вещь после 3-0. Хотели немножко расслабить ребят, этого не нужно было делать. Пригласили – не то что мы праздновали – пригласили артистов. Я хотел, чтобы они были собранные, и хотел их немножко расслабить. Были и музыканты, и весь вечер вел такой человек… Вот это сказалось, я так понимаю. Тут нужно было доиграть в хоккей, тем более был такой большой гандикап, 3-0. Ну и потом всё пошло наперекосяк», — рассказал Квартальнов.

Серия СКА — ЦСКА Фото: photo.khl.ru

Такой рассказ в целом не очень вяжется с тем имиджем Квартальнова, который нарисовали ему некоторые бывшие игроки — что тренер паникует в критические моменты, подвержен накачке игроков. Вполне возможно, что эта история и стала поворотным моментом в карьере Дмитрия Вячеславовича. Весной 2015-го он был сравнительно молодым тренером со свежими на тот момент идеями, который после «Северстали» и «Сибири» пришёл в проблемный топ-клуб и с не самым звёздным составом выиграл регулярку.

Правильный ли это был шаг? Возможно, читатели не согласятся, но, скорее, да. ЦСКА тогда вовсе не был нынешним постоянным участником финалов КХЛ: «Роснефть» пришла в клуб только за два сезона до того, в XXI веке до этого ЦСКА лишь раз попадал в топ-4 клуба. Если бы тренерский штаб лишний раз стал гундеть о том, как важен этот матч, то такая накачка могла бы возыметь абсолютно противоположный эффект. Если бы тренеры молчали, то это тоже могло бы создать напряжение, которое стало бы лишним в этой ситуации.



Так что Квартальнов был прав в желании расслабить команду — но, кажется, выбранный способ стал неправильным. Посиделки с музыкантами больше напоминают чемпионский вечер, когда цель достигнута и можно всё. Возможно, суеверных хоккеистов такая «репетиция» смутила.

Впрочем, хоккей — самая рандомная игра в мире. У ЦСКА были свои моменты закончить серию в последующих матчах, и сейчас вместо обсуждения странного тактического хода Квартальнова все могли бы хвалить невероятную мудрость тренера, которая позволила обыграть питерского гиганта. Через год после этого ЦСКА Квартальнова снова вёл в финале Запада против СКА 3-0, но четвёртую игру закрыл спокойно.