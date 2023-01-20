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Результаты матчей КХЛ 19 января, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 20 января

Чудо-гол от звезды Казахстана и новое фиаско «Автомобилиста». Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 19 января
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В двух матчах соперникам не хватило основного времени.

19 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Горюнов-Рольгизер (Калинин) – 38:06 (5x5)   1:1 Сагадеев (Ножье, Михайлис) – 41:13 (5x5)   1:2 Борисевич (Михайлис, Грант) – 42:05 (5x4)   2:2 Хэмилтон (Ткачёв, Тертышный) – 47:14 (5x5)   2:3 Михайлис – 63:36 (3x3)

«Барыс» одержал невероятно важную победу над одним из своих главных конкурентов за восьмое место в Восточной конференции – «Трактором». На протяжении большей части матча соперники думали главным образом об обороне своих ворот, чем о нападении на чужие. Однако на отрезке с 39-й по 48-ю их словно прорвало. Поочередно выходя в лидеры, команды забросили по две шайбы и перевели игру в овертайм.

В дополнительное время астанчане выглядели изобретательнее. Особую остроту их атакам придавали действия капитана Никиты Михайлиса. В итоге нападающий «барсов» сам придумал себе момент для славы: прорвался в чужую зону, не найдя лучших вариантов, закатился за ворота, а затем резко занёс шайбу за спину вратарю Мыльникову. 3:2 – «Барыс» ушёл с последнего места на Востоке и приблизился к «Трактору» на расстояние двух очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2023, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Чехович (Красковский) – 13:36 (5x5)   1:1 Кручинин (Коваленко, Гончарук) – 15:26 (5x5)   1:2 Никулин – 50:33 (5x5)   2:2 Гончарук (Конюшков, Кручинин) – 58:08 (6x5)   3:2 Кручинин (Коваленко) – 63:38 (3x3)

«Северсталь» и СКА в основное время забивали только в большинстве. За четыре секунды до конца первого периода череповчане воспользовались чередой рикошетов – отличился Даниил Вовченко. Петербуржцы отыгрались только в концовке второй двадцатиминутке – своё имя в протокол вписал Марат Хайруллин. Дополнительное время победителя не выявило. В серии штрафных бросков удача улыбнулась питерцам – решающую попытку реализовал Дмитрий Яшкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2023, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Тринеев (Игумнов) – 25:48 (5x5)   2:0 Игумнов (Уил, Тринеев) – 55:29 (5x5)   3:0 Кудрявцев (Кодола) – 59:57 (en)

«Торпедо» на домашней площадке сыграло остросюжетный матч с «Локомотивом». Ярославцы открыли счёт в середине первого периода – отличился хорошо знакомый нижегородцам Иван Чехович. Однако менее чем через две минуты Алексей Кручинин восстановил паритет.

Во втором периоде болельщики не увидели забитых голов, а в третьем команды вновь обменялись шайбами. «Торпедо» отстояло свои ворота в меньшинстве, но очень скоро пропустило от Степана Никулина. Спасаясь, автозаводцы сняли вратаря, и Сергей Гончарук воспользовался численным преимуществом. В овертайме всё тот же Кручинин оформил дубль и принёс «Торпедо» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск

«Автомобилист», который в последнее время, казалось бы, начал выходить из игрового кризиса, не справился с московским «Динамо». Первый период соперники закончили с нулями на табло, а вот уже в начале второго Богдан Тринеев открыл счёт.

В заключительном отрезке подопечные Николая Заварухина предпринимали попытки восстановить равенство, но все они оказались тщетными. Кроме того, в одном из эпизодов уральцы заигрались в атаке и пропустили опасную контратаку. Джордан Уил выдержал отличную паузу, переадресовал шайбу на Ивана Игумнова, и тому оставалось лишь быстро перевести её в ворота. Под самый занавес игры – за три секунды до её окончания – бело-голубые добили оппонента голом Кудрявцева. Окончательный счёт для екатеринбуржцев неутешителен – 0:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица

Матчи 20 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2023, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Амур
Хабаровск
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