Чудо-гол от звезды Казахстана и новое фиаско «Автомобилиста». Итоги игрового дня КХЛ

В двух матчах соперникам не хватило основного времени.

19 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

«Барыс» одержал невероятно важную победу над одним из своих главных конкурентов за восьмое место в Восточной конференции – «Трактором». На протяжении большей части матча соперники думали главным образом об обороне своих ворот, чем о нападении на чужие. Однако на отрезке с 39-й по 48-ю их словно прорвало. Поочередно выходя в лидеры, команды забросили по две шайбы и перевели игру в овертайм.

В дополнительное время астанчане выглядели изобретательнее. Особую остроту их атакам придавали действия капитана Никиты Михайлиса. В итоге нападающий «барсов» сам придумал себе момент для славы: прорвался в чужую зону, не найдя лучших вариантов, закатился за ворота, а затем резко занёс шайбу за спину вратарю Мыльникову. 3:2 – «Барыс» ушёл с последнего места на Востоке и приблизился к «Трактору» на расстояние двух очков.

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«Северсталь» и СКА в основное время забивали только в большинстве. За четыре секунды до конца первого периода череповчане воспользовались чередой рикошетов – отличился Даниил Вовченко. Петербуржцы отыгрались только в концовке второй двадцатиминутке – своё имя в протокол вписал Марат Хайруллин. Дополнительное время победителя не выявило. В серии штрафных бросков удача улыбнулась питерцам – решающую попытку реализовал Дмитрий Яшкин.

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«Торпедо» на домашней площадке сыграло остросюжетный матч с «Локомотивом». Ярославцы открыли счёт в середине первого периода – отличился хорошо знакомый нижегородцам Иван Чехович. Однако менее чем через две минуты Алексей Кручинин восстановил паритет.

Во втором периоде болельщики не увидели забитых голов, а в третьем команды вновь обменялись шайбами. «Торпедо» отстояло свои ворота в меньшинстве, но очень скоро пропустило от Степана Никулина. Спасаясь, автозаводцы сняли вратаря, и Сергей Гончарук воспользовался численным преимуществом. В овертайме всё тот же Кручинин оформил дубль и принёс «Торпедо» победу.

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«Автомобилист», который в последнее время, казалось бы, начал выходить из игрового кризиса, не справился с московским «Динамо». Первый период соперники закончили с нулями на табло, а вот уже в начале второго Богдан Тринеев открыл счёт.



В заключительном отрезке подопечные Николая Заварухина предпринимали попытки восстановить равенство, но все они оказались тщетными. Кроме того, в одном из эпизодов уральцы заигрались в атаке и пропустили опасную контратаку. Джордан Уил выдержал отличную паузу, переадресовал шайбу на Ивана Игумнова, и тому оставалось лишь быстро перевести её в ворота. Под самый занавес игры – за три секунды до её окончания – бело-голубые добили оппонента голом Кудрявцева. Окончательный счёт для екатеринбуржцев неутешителен – 0:3.

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Матчи 20 января