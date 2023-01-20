Лучший новичок сезона КХЛ играет в «Локомотиве». Возможно, его уже ждут в Америке?

Лучший новичок этого сезона почти наверняка окажется либо из системы «Торпедо», либо из системы «Локомотива». Несмотря на кардинально отличающийся игровой стиль, оба клуба дают молодёжи проявить себя, хотя «Локомотив» зачастую делает это с помощью других клубов — так случилось с Ярославом Лихачёвым, который раскрасил атаку «Амура».

Прямо сейчас фаворит в борьбе за звание лучшего новичка сезона — 21-летний Степан Никулин, третий бомбардир «Локо», набравший 31 (13+18) очко в 48 матчах регуярки. Это первый полноценный сезон Степана в КХЛ: в прошлом году он провёл за основу лишь три матча в начале чемпионата, а остальное время — в «Молоте», партнёре из ВХЛ. Как у игрока складывался путь наверх?

Никулин — не только воспитанник «Локо», но и уроженец Ярославля: таких в составе этого «Локомотива» ещё 11. Степан прошёл всю систему «Локомотива» и в сезоне-2020/2021 вышел на пик формы в МХЛ: выбил 74 очка в регулярке и стал лучшим бомбардиром. Всё это время Никулин играл в одной тройке с Ильёй Чефановым (сейчас в «Молоте») и Русланом Абросимовым (сейчас в «Северстали»): это звено забило треть шайб «Локо» в том сезоне. Как рассказывал хоккеист, тренер молодёжки Дмитрий Красоткин называл это звено Никулин — Вицин — Моргунов или Трус — Балбес — Бывалый.

Несмотря на подвиги Никулина, «Локо» в том году не стал чемпионом, хотя в полуфинале Кубка Харламова смог выбить котировавшийся выше «СКА-1946», собравший у себя кучу игроков из сборной страны. Именно шайбы Степана стали важнейшими, принеся победу в двух первых матчах серии. Хоть в финале Ярославль и проиграл «Динамо», именно Никулин выиграл приз MVP сезона.

Степан Никулин в финале Кубка Харламова Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Потом Никулин привыкал ко взрослому хоккею в «Молоте» (у «Локо», как известно, собственного фарма нет). Разницу между МХЛ и ВХЛ форвард описывал просто: «Здесь построже всё, чем в молодежке, потому что играют взрослые ребята. Я бы отметил, наверное, силовую борьбу. Здесь против взрослых сильных мужиков приходится бороться, это тяжелее».

Первую игру сезона с «Автомобилистом» Никулин провёл неудачно, схватил «-2» лишь за восемь минут игрового времени, после чего очутился в ротации. Однако поворотным моментом стали 0+2 с московским «Динамо»: после этого Степан закрепился в составе и уже практически не покидал топ-9 атаки.

Никулин играет в тройке с Георгием Ивановым — одним из недооценённых оборонительных центров лиги, а также с талантливым распасовщиком Денисом Алексеевым. Хотя это звено у «Локо» третье, Игорь Никитин почти его не разбивает: именно эта тройка провела больше всего времени в сезоне и забила 21 гол, ни у одного другого сочетания команды нет и 10. «Никакого распределения ролей нет, все в тройке равны – мы вместе и атакуем, и черновую работу выполняем, каждый может и отдать, и забить», — говорил игрок в комментариях для сайта КХЛ.

При сравнении Лихачёва и Никулина многие отмечают, что Ярослав более ярок в атаке, но Степан при этом не только не уступает в продуктивности, но и более надёжен. Сайт КХЛ примерно месяц назад приводил данные, по которым звено Никулин — Иванов — Алексеев позволяет куда меньше xG, чем сочетания «Амура». Конечно, здесь влияет и уровень команд, и их тактика, и неплохая игра Иванова, но сопоставление довольно показательно.

Об этом говорил и комментатор КХЛ ТВ Артём Божко: «Молодой форвард ярославцев всë-таки сумел вписаться в игровую модель Игоря Никитина и научился не только ярко играть в атаке, но и справляться с выполнением черновой работы, при этом не в ущерб собственной статистике». «Он не чувствует себя новичком и проявляет зрелые бомбардирские качества, решая исходы матчей», — вторит ему другой эксперт Сергей Коньков.

Степан Никулин (в центре) с партнёрами по звену Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Удивляет, что Никулин прошёл абсолютно мимо не только скаутов клубов НХЛ, но и даже скаутов-любителей с зарубежных сайтов. Возможно, игрок казался типичным выпускником ярославской школы — прокачано большинство игровых навыков, но ни один из них нельзя назвать элитным. Немало голов Степана пришло с пятака, однако сложно охарактеризовать его как чисто чернового форварда: он может демонстрировать и обводку, и качества плеймейкера.

Что важно — сразу шесть шайб Никулина стали победными: по этому показателю форвард делит третье место в лиге ещё с несколькими снайперами. Качества, которые в Америке называют «клатч», Никулин показывал ещё в МХЛ — недавно, например, Степан забросил в ворота «Ак Барса» на последней минуте при счёте 1:1.

Контракт Никулина с ярославским клубом действует ещё один сезон — и не обратят ли внимание на форварда команды НХЛ, для которых такое подписание не будет нести никакого риска? Зачастую препятствием для поездки наших игроков в Америку становилось их нежелание или неумение играть в обороне. Никулин же это умеет, а его габариты (181/91) позволяют представить его в роли игрока нижних звеньев. Однако всё-таки хотелось бы, чтобы яркие фигуры оставались и в России.