До окончания регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги осталось чуть больше месяца.

В турнирной таблице Восточной конференции впервые за несколько лет очень большая плотность команд. На 23 января 2023 года возглавляет таблицу Востока новосибирская «Сибирь», которая набрала 70 очков после 54 матчей. На второй строчке Востока — «Автомобилист» с 68 результативными баллами после 53 матчей. Замыкает тройку лидеров Восточной конференции магнитогорский «Металлург» с 66 очками.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Какой клуб закончит регулярку КХЛ на первом месте Восточной конференции?»

Последние матчи регулярного сезона КХЛ запланированы на 26 февраля 2023 года.