«Сибирь» наказали за пижонство! Лидер КХЛ отдал домашний матч с 4:1

Вывеску матча «Сибирь» — «Амур» вполне можно назвать яркой. Новосибирцы пытаются закрепиться на первой строчке Востока, «Амур» сражается за восьмое место с «Нефтехимиком». У Хабаровска дела пошли в гору, а «Сибирь» могла недооценить соперника. Отчётная игра как началась неожиданно, так и закончилась, а интрига не отпускала весь матч.

«Сибирь» в этом году решила выйти вперёд по ещё одному показателю – голы в первые 30 секунд матча. Теперь у «Сибири» их три, а у идущего следом «Трактора» — два. Вывел команду вперёд в матче и в статистике Валентин Пьянов – на 23-й секунде с передачи Александра Шарова счёт был открыт. Можно даже сказать, что пропущенная шайба получилась в стиле «Амура» — Калниньш на неё среагировал, даже слегка задел блином, отчего она и покатилась преспокойненько в створ.

Через пять минут новосибирцы удвоили преимущество: теперь уже усилиями Дениса Голубева и опять же благодаря ошибкам хабаровских игроков. Но здесь сложно не отметить работу Дмитрия Овчинникова. Именно он побежал за шайбой, пока партнёры менялись, и вынудил Глеба Корягина отдать пас партнёру. Но шайба опять не послушалась игроков «Амура» и врезалась в заднюю часть ворот, срикошетила в борт, а там её уже и подобрал Овчинников, отправив пас одиноко бегущему к воротам Голубеву. Поздний блок Педана уже не помог – Голубев одним точным броском поразил ворота Калниньша. После этого его заменил Аликин.

«Сибирь» Фото: hcsibir.ru

«Сухим» основной вратарь «Амура» оставался недолго. Через две минуты свой первый за два сезона гол забил Алексей Яковлев.

Далее начались удаления у «Сибири», а вместе с ними посыпалась игра. Проблем с меньшинством у новосибирцев нет, но сам факт частых удалений смущает. Казалось бы, три гола преимущества – что ещё для счастья надо? Однако для «Сибири» удержать преимущество оказалось непосильной задачей. Очень правильные слова сказал Андрей Мартемьянов на пресс-конференции: «Лёгкие голы забили. Я считаю, они нетрудовые. Правильно всё было сделано, но, не прикладывая больших усилий, забили голы. Думаю, что это подломило».

Перед первым голом «Амура» новосибирцев удалили два раза: сначала поехал отбывать штраф за подножку Максим Сушко, а через 50 секунд уже Никита Коротков. Розыгрыш пять на три ничего «Амуру» не дал. Зато атака с ходу принесла плоды: от синей линии щёлкнул Виктор Балдаев, а по пути подправил шайбу второй бомбардир Хабаровска Ярослав Лихачёв.

Следует отметить интересный момент с отменённым голом, который на эмоциях от заброшенной шайбы создали хабаровчане через две минуты. «Амур» прибежал в атаку, Гиздатуллин бросил – и стоящий рядом судья сразу показал взятие ворот. Именно показал – потому что даже журналисты из пресс-ложи увидели, как шайба угодила в штангу. Но арбитрам понадобился целый просмотр, чтобы отменить гол.

К тому моменту игра «Сибири» уже посыпалась и не особо тянула на игру лидера конференции. По классу новосибирцы должны были перебрасывать «Амур» и больше владеть шайбой, а в итоге получили равную игру. Во втором периоде болельщиков вновь ждал быстрый гол (4:1) на 14-й секунде и мысленное закрепление предстоящей победы. Но кто же знал, что этот гол Валентина Пьянова (к слову, с передачи вратаря Антона Красоткина) окажется последним новосибирским в сегодняшней игре…

Уже через 18 секунд заработал второе удаление Максим Сушко, вновь за подножку. И на этот раз «Амур» смог реализовать большинство, хоть гостям и понадобилось почти две минуты. Недоработал на пятаке Егор Аланов, а Никита Гребёнкин не преминул воспользоваться предоставленной свободой от защитника «Сибири».

И снова шквал удалений у новосибирцев. Не все однозначные: если оба фола Сушко были стопроцентными, то с блокировкой от Яковлева можно поспорить. Но проблема не совсем в этом: за игру «Сибирь» удалилась шесть раз и из них четыре фола — в зоне атаки. К слову, это одна из причин, почему Максим Сушко присел на лавку в третьем периоде.

На шестом удалении оборона «Сибири» вновь дала трещину. Очень хорошо закрывал вратаря Сергей Дубакин, но о нём и его достижении чуть позже. Закрывали обзор вратарю также и новосибирский защитник Денис Александров, и хабаровский форвард Денис Вихарев. Бросок Кэмерона Ли пришёлся прямо по линии перекрытого обзора вратаря. В общем, совсем не вратарская шайба, а счёт уже приближался к равному: 4:3 за полторы минуты до конца второго периода.

Этот матч стал просто феерией быстрых голов. В первых двух периодах забивала «Сибирь», а в третьем периоде сравнял счёт игрок «Амура» Павел Махановский, забросив на 28-й секунде. Здесь читались последствия двойной ошибки Ильи Морозова – сначала проигранная борьба у борта, а потом хоккеист «Сибири» не смог перехватить пас, который шёл прямо на него.

Положение «Сибири» ухудшалось. Не успели хозяева оправиться от одного потрясения, как через полторы минуты пришло второе в лице Сергея Дубакина. Эта шайба стала победной. И всё бы ничего, но Дубакин – воспитанник «Сибири», отданный на этот год в аренду в Хабаровск.

Несколько месяцев назад на пресс-конференции Мартемьянов сказал, что Дубакин не должен был играть с «Сибирью» – джентельменское соглашение, но из-за большого числа больных новосибирский клуб тогда пошёл на уступки. Однако сегодня Сергей вновь появился в составе. Интересно, что особо праздновать Дубакин свой гол не стал.

«Сибирь» Фото: hcsibir.ru

После пятой шайбы «Амура» Андрей Мартемьянов решил встряхнуть команду сменой вратаря, а через две минуты Хабаровск заработал удаление. Казалось бы, чем не повод вспомнить о том, что большинство у «Сибири» очень приличное. Но не вспомнили. Был опасный момент у ворот Аликина, но каким-то чудом шайба не зашла в ворота. А сам Аликин бросил клюшку, за что «Амур» наказали буллитом. Валентин Пьянов хоть и оформил дубль к тому моменту, в третий раз забить не смог.

Вишенкой на торте стал гол Никиты Гребёнкина через четыре минуты после нереализованного буллита. Грубейший обрез в атаке Вячеслава Основина привёл к выходу один на один – не до конца разогретый Костин с ним не справился.

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Андрей Мартемьянов даже не попытался снять вратаря в концовке матча, хотя тому способствовали удаления. Но и на это были свои причины. Для начала, у «Сибири» в этом сезоне откровенно не идёт игра шесть на пять. И это при шикарном большинстве. Во-вторых, целых 52 минуты команда показывала фигурное катание, поэтому вряд ли бы заиграла в настоящий хоккей при ощущении пустых ворот за спиной. Ну и третье, самое банальное: новосибирцы просто не могли закрепиться в зоне атаки. В довершение всего команда ожидаемо получила оперативнейший разбор полётов сразу после игры.

Точнее всего дал описание сегодняшней игры форвард «Амура» Никита Гребёнкин: «Мужики, ну что? Плохое начало, хороший конец. Всех с победой! Готовимся дальше. Друг за друга. Копаем».

Вообще, было странно наблюдать такую «Сибирь». Мартемьянов обычно не позволяет команде играть расхлябанно и делает особый акцент на работе, тяжёлом труде. Но, как уже было сказано, «прибили» «Сибирь» быстрые и лёгкие голы. И вроде как это парадокс – такое преимущество одно удовольствие удерживать, но для нынешней «Сибири» важно чувствовать ценность голов, добытых потом и работой на пятачке. А от быстрых шайб слишком кружится голова, в результате чего из неё вылетает тренерское задание.