Уникальный матч СКА, «Ак Барс» уже второй на Востоке. Итоги игрового дня КХЛ

Дела «Трактора» всё грустнее, а «Авангард» обыграл своего принципиального соперника из прошлого.

27 января в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось восемь матчей. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

В Омске встречались соперники, чьи матчи некогда были одними из самых принципиальных в суперлиге. «Динамо» открыло счёт в меньшинстве, тем самым задав тренд сегодняшнего игрового дня. Однако «Авангард» моментально ответил двумя шайбами за 15 секунд: одну из них после подправления забросил молодой талант Иван Мирошниченко. В овертайм игру перевёл бывший игрок омичей Кирилл Готовец, который забивает редко, но метко. Однако против связки Найт-Буше гости приёма уже не нашли.

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Уже в середине первого периода Анвару Гатиятулину пришлось менять вратаря: «Трактор» начал один из важнейших матчей сезона с 0:2. Челябинцы быстро один гол отыграли, но роковыми для них стали два удаления в концовке каждого периода: оба очень быстро могучими щелчками реализовал Алекс Грант. В третьем периоде «Трактор» мощно перебросал соперника, но это могло только сократить разницу до минимума: Челябинск снова последний на Востоке.

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«Автомобилист» принимал команду, в которой было много знакомых: четыре игрока «Нефтехимика» играли за «Авто», а ещё двое и сейчас принадлежат клубу, играя в Нижнекамске на правах аренды. Более богатый клуб играл очень расслабленно, подарил сопернику кучу возможностей и волевую победу: стабильности «Автомобилисту» очень не хватает. «Нефтехимик», хотя попал в створ лишь 14 раз, создал достаточно моментов, выиграл и поднялся на восьмое место Востока.

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Расслабившаяся «Магнитка» принимала крайне сосредоточенный «Ак Барс». Несмотря на звёздный статус команд, как раз эти матчи зачастую выходят крайне скучными, но сегодня команды на двоих нанесли 66 бросков. Ключевыми стали два гола Кирилла Семёнова: сначала в меньшинстве он подкараулил две подряд ошибки оппонентов, а в овертайме добил в ворота после того, как Войнов заряжал от синей.

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Долгое время игра в Уфе была сухой, но «Северсталь» посыпалась после шайбы Александра Кадейкина, которая пришла после серии рикошетов: за следующие пять минут череповецкий клуб пропустил ещё два раза и против оборонительно крепкого «Салавата» подписал себе приговор. Андрей Разин после 1:4 сказал, что счёт не по игре и моментов его клуб создал немало, однако пока что «Северсталь» по дополнительным показателям снова девятая.

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«Локомотив» впервые в сезоне смог засушить СКА: до этого питерский клуб забивал в каждой игре регулярки. При этом после первых десяти минут СКА не доминировал, даже имея контроль над шайбой, за весь матч команда Игоря Никитина позволила сопернику лишь 20 бросков. «Локо» выиграл три матча из пяти против команды Романа Ротенберга, и их встреча в плей-офф может быть очень интригующей.

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«Сочи» пока не помогает ни смена тренера, ни нанесение в круг вбрасывания цитаты Сергея Гимаева. «Леопарды» перебросали соперника, провели больше времени в чужой зоне и заблокировали больше бросков, но не смогли забить ни разу — возможно, сказалось отсутствие Матвея Мичкова. У подмосковной команды же отличились Кара и Рассказов, два приятных открытия этого чемпионата.

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Уже на 70-й секунде матча один из главных претендентов на приз новичку сезона КХЛ Ярослав Лихачёв открыл счёт. ЦСКА рисковал получить уже четвёртое поражение подряд и вплотную подойти к возможности потери места в топ-4, поэтому лидеры клуба всё исправили. Интересно, что победный гол в меньшинстве (четвёртый за игровой день) забил Сергей Плотников, для которого «Амур» — родной клуб.

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Матчи 28 января