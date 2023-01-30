Овечкина не посмели не пустить в Канаду. Но игру с «Торонто» он постарается быстрее забыть

Александру Овечкину по понятным причинам больше всех российских хоккеистов достаётся в Северной Америке на фоне геополитической ситуации в мире. В основной своей массе «наезды» на Ови не выходят за пределы соцсетей, но иногда дело доходит до абсурда. Так, в конце декабря одна из канадских общественно-политических организаций обратилась к правительству страны с просьбой отказать Овечкину в разрешении на въезд в Канаду. Речь шла прежде всего о матче «Торонто» — «Вашингтон», запланированном на 29 января.

Абсурдное требование, к счастью, осталось без внимания. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не предпринял никаких ограничительных мер по отношению к российскому капитану «Вашингтона», и Александр вместе со всей командой прибыл в провинцию Онтарио на матч с «листьями».



Но кое-кто в Канаде не унимался. Та самая организация, не желавшая видеть Ови на территории страны, выразила «глубокое сожаление» бездействием правительства, а довольно влиятельный в Онтарио политический обозреватель Toronto Sun Брайан Лилли призвал болельщиков «листьев» устроить Овечкину «тёплый» приём на «Скотиабанк-арене».



Однако ничего не произошло. Лидера «Кэпиталз» никто не освистал, да и в комментариях под постом Лилли превалировало мнение, что политику и спорт нужно стараться держать как можно дальше друг от друга, а Овечкина оценивать исключительно как хоккеиста. Более того, за Ови на страницах издания, где работает Лилли, вступился легендарный Дон Черри, который неоднократно в течение своей медиакарьеры критиковал российских хоккеистов. Но сейчас он выступил в поддержку Александра. «Оставьте его в покое. Он хоккеист и не имеет никакого отношения ко всему этому. На него давит та же самая толпа, которая давила на меня. Этих людей не заботит хоккей. Алекс – отличный игрок и великий человек, и он заслуживает лучшего, чем такое отношение», — заявил Черри, познавший в своё время на себе все «прелести» общественной травли.

Здорово, что на матче в Канаде Ови абсолютным большинством рассматривался исключительно в роли хоккеиста. А в студии телевещательной компании, транслировавшей матч «Торонто» — «Вашингтон», гостил Уэйн Гретцки, и великий канадец рассыпался в комплиментах в адрес Овечкина.

Так что всё было о хоккее и про хоккей, и это как раз то, что нужно всем в наше непростое время. Правда, игра с «листьями» для «Вашингтона» и его капитана сложилась провально. На 18-й минуте Никлас Бекстрём реализовал большинство, забросив первую шайбу в сезоне, и на этом позитив для «Кэпиталз» закончился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «столичные» пропустил четыре безответные шайбы, и Дарси Кемперу на 35-й минуте пришлось уступить место в воротах Чарли Линдгрену.

Смена вратаря остановила поток шайб «Торонто», но нисколько не повлияла на ход игры. В третьем отрезке «Вашингтон» ни разу не сумел забить Илье Самсонову, а под занавес встречи Зак Астон-Риз довёл счёт до крупного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Российский вратарь «листьев» во второй раз в сезоне выиграл домашний матч у своей бывшей команды, отразив 23 броска, и был признан третьей звездой встречи. Лавры главного героя ушли к Джону Таваресу, который в своей 1000-й игре в НХЛ отметился двумя результативными передачами.



Ну а Овечкин этот матч постарается как можно быстрее выкинуть из головы. Самсонов отразил все шесть бросков в створ от Александра, а показатель полезности Ови составил «-2».