Московское «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина

Московское «Динамо» в своём телеграм-канале выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина, отца Александра Овечкина.

«Сегодня не стало Михаила Овечкина, отца Александра Овечкина. Это невосполнимая утрата для динамовской семьи. Михаил Викторович боролся с тяжёлой болезнью, которая, к несчастью, оказалась сильнее…



Желаем семье Овечкиных сил. Мы с вами», — сказано в сообщении.

Михаилу Викторовичу был 71 год. Вчера, 14 февраля, Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу. Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.