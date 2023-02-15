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Московское «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина

Московское «Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина
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Московское «Динамо» в своём телеграм-канале выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина, отца Александра Овечкина.

«Сегодня не стало Михаила Овечкина, отца Александра Овечкина. Это невосполнимая утрата для динамовской семьи. Михаил Викторович боролся с тяжёлой болезнью, которая, к несчастью, оказалась сильнее…

Желаем семье Овечкиных сил. Мы с вами», — сказано в сообщении.

Михаилу Викторовичу был 71 год. Вчера, 14 февраля, Александр Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу. Овечкин точно не вернётся в Вашингтон на этой неделе и пропустит как минимум игру с «Каролиной» на открытом воздухе в воскресенье, 19 февраля.

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