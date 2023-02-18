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Результаты матчей КХЛ 18 февраля, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 19 февраля, кто на кого попадает в плей-офф

Судья «украл» чистый гол у «Спартака», в Уфе сыграли уникальный овертайм. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 18 февраля
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«Северсталь» вышла в плей-офф, «Сибирь» прервала серию поражений.

18 февраля в рамках регулярки Фонбет чемпионата КХЛ состоялось девять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Сидляров (Шэн, Шулак) – 16:58 (5x5)   2:0 Чебыкин (Берлёв, Шевченко) – 33:13 (5x4)   2:1 Мэйсек (Голышев, Широков) – 54:40 (5x4)   3:1 Червены (Криштоф) – 59:18 (en)

Игровой день стартовал на Дальнем Востоке. В столице Приморья «Адмирал» принимал «Автомобилист» и добился важнейшей для себя победы. Дмитрий Сидляров на 17-й минуте не самым сложным броском заставил ошибиться Юхана Маттссона, а в середине матча похожая атака «моряков» завершилась второй шайбой в исполнении Николая Чебыкина. Отыграть две шайбы у «Адмирала» в гостях – задача невероятно тяжёлая, и «Автомобилист» с ней не справился, хотя Брукс Мэйсек и забросил очередную шайбу в текущем сезоне.

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3:1, успех «Адмирала», который теперь практически гарантировал себе место в плей-офф. Даже если конкуренты «моряков» в конце регулярки вдруг перестанут оступаться, то дальневосточникам достаточно набрать два очка в оставшихся трёх матчах, чтобы гарантировать себе кубковую весну.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (Глухов, Семёнов) – 08:51 (5x5)   0:2 А. Радулов (Сафонов) – 09:08 (5x5)   0:3 Воронков (Лучевников, А. Радулов) – 26:16 (5x5)   1:3 Дрозг (Дубакин, Ли) – 28:46 (5x5)   2:3 Бочаров (Лихачёв, Николишин) – 31:57 (5x4)   2:4 Петров (Юдин) – 39:01 (5x5)   3:4 Грецкий – 50:57 (5x5)

А вот «Амуру» не позавидуешь. «Тиграм» срочно нужны победы, чтобы побороться за восьмое место, а тут в соперниках у них самая «горячая» команда КХЛ «Ак Барс». К тому же казанцы, которые уже никому не отдадут лидерство на Востоке, явно заинтересованы в том, чтобы в соперники по первому раунду получить не далёкий «Амур», а «Нефтехимик» или хотя бы «Трактор».

Так что мотивация обыгрывать хабаровчан вчистую у «Ак Барса» очевидна, и в сегодняшней встрече гости уже к середине игры устроили «тиграм» 0:3. Дмитрий Воронков оформил дубль, ещё один гол забил неугомонный в последнее время Александр Радулов. Впрочем, спокойно довести дело до победы казанцам не удалось. «Амур» проявил характер и едва не отыгрался, но всё же уступил в основное время.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Вароне (Хохлачёв, Принс) – 21:36 (5x5)   1:1 Хабаров (Гераськин, Суворов) – 29:51 (5x5)   1:2 Чуркин (Гераськин) – 37:29 (5x5)   1:3 Гераськин (Денисов, Иванцов) – 46:17 (5x5)

В Москве состоялся ранний и очень важный матч между «Спартаком» и «Северсталью», который почему-то остался не только без трансляции в сетке эфира, но и без комментатора. В отличие, скажем, от абсолютно ничего не решавшей встречи «Куньлунь» — «Барыс».

А прокомментировать в «Мегаспорте» было что. Так, в начале третьего периода случился главный скандал дня, когда арбитр Константин Оленин отменил шайбу спартаковца Максима Цыплакова. Поводом для отмены послужила остановка игры, а вот поводов для остановки игры у арбитра не было ни малейшего.

ВИДЕО

К этому моменту «Спартак» уступал 1:2 и мог сравнять счёт в игре, которую красно-белым никак нельзя было проигрывать. Но вместо гола хозяева получили странную отмену, а вскоре и третью пропущенную шайбу.

Разумеется, в бедах «Спартака» виноват не судья сегодняшнего матча, но всё равно вышло всё очень нелепо и некрасиво. У красно-белых сохранился трёхочковый отрыв от минского «Динамо», занимающего восьмую строчку, и даже при всех проблемах «зубров» нивелировать его москвичам будет сложно. Ну а «Северсталь», победив, официально оформила выход в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Пьянов (Мёрфи, Шаров) – 09:21 (5x5)   1:1 Мухамадуллин (Хмелевски, Шмелёв) – 18:52 (5x3)   1:2 Шаров – 65:00

В Уфе встречались одни из участников плотного клубка в кубковой восьмёрке Востока – «Салават» и «Сибирь». Матч вышел скучноватым, команды обменялись голами в первом периоде, а затем практически не форсировали события, и даже большинство не удавалось обоим соперникам. Зато болельщики получили компенсацию за пределами основного времени: сначала овертайм, в котором оба тренера умудрились снять вратаря (не одновременно), а уфимцы получили ещё и реальное большинство; а затем дуэль Александра Шарова и Ивана Дроздова в серии буллитов, победителем из которой вышел новосибирский форвард.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Бабенко (Галенюк, Завгородний) – 03:44 (5x5)   0:2 Николаев (Тянулин, Кудако) – 24:44 (5x5)   1:2 Кошелев (Чибисов, Яковлев) – 33:40 (5x5)   2:2 Дронов (Кошелев) – 50:14 (5x3)   3:2 Коростелёв – 53:56 (5x5)   4:2 Лайпсик (Майе) – 59:58 (en)

В Магнитогорске прошёл самый предсказуемый матч дня. Правда, «Сочи», взяв в помощники огромную самоотдачу и везение, выигрывал у «Магнитки» до 51-й минуты, но затем всё-таки южане сдались под давлением уральцев. Григорий Дронов реализовал двойное большинство и сравнял счёт, Никита Коростелёв забросил победную шайбу, а Брендан Лайпсик поразил пустые ворота за две секунды до сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Вей (Ножье, Шевченко) – 32:49 (5x5)   1:1 Родевальд (Фрэм) – 56:18 (5x5)   1:2 Михайлис (Вей, Бракко) – 61:32 (4x3)

В Мытищах играли две команды, потерявшие шансы на плей-офф – «Куньлунь» и «Барыс». Несмотря на то что соперникам уже нечего терять, игра получилась малорезультативной, хотя и незакрытой. Гости открыли счёт на 33-й минуте, а затем имели много возможностей увеличить преимущество, но великолепный матч в воротах «Куньлуня» провёл Мэтт Джурасик.

В результате за геройства американского голкипера (35 сейвов) «драконы» отблагодарили на 57-й минуте, сумев сравнять счёт. Однако уже в начале овертайма «Барыс» забрал своё, когда Никита Михайлис реализовал большинство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Мамин) – 33:57 (5x5)   1:1 Красковский (Полунин, Елесин) – 39:10 (5x5)   1:2 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 63:57 (4x3)

«Локомотив» и ЦСКА проводили вторую подряд очную встречу, но уже на ярославской земле. И армейцам удалось взять реванш у железнодорожников, пусть и не такой убедительный. Игра прошла вполне в духе обеих команд: много единоборств, мало свободного льда, напряжённый хоккей, в котором соперники больше думают о том, чтобы не ошибиться, чем о созидании.

Героем игры в итоге стал Михаил Григоренко. На 34-й минуте он открыл счёт, а в овертайме оформил дубль, принеся ЦСКА победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Фирстов (Коваленко, Кульбаков) – 00:47 (5x5)   0:2 Летунов (Конюшков, Дарьин) – 21:57 (5x4)   1:2 Алистров (Меркли) – 27:23 (5x5)   1:3 Ураков (Сизов, Буренов) – 34:18 (5x5)   2:3 Спунер (Горбунов, Меркли) – 46:02 (5x4)   2:4 Коваленко (Федотов) – 58:23 (en)

Минское «Динамо» на фоне поражения «Спартака» могло фактически обеспечить себе плей-офф, но для этого «зубрам» надо было дома обыгрывать «Торпедо». Поддержать команду Крэйга Вудкрофта пришли более 15 тысяч болельщиков, и «Динамо» провело очень неплохой матч, нанеся больше 40 бросков в створ гостей, но белорус Иван Кульбаков, очевидно, поймал кураж на родной земле.

«Зубры» пробили Кульбакова только на 28-й минуте, к тому моменту «Торпедо» уже выигрывало 2:0. Владислав Фирстов забил уже в первой смене матча, а в начале второго периода Максим Летунов удвоил преимущество нижегородцев. Гол Владимира Алистрова подарил минчанам надежду, она теплилась до последних минут, но всё-таки «Торпедо» довело дело до победы. Команда Игоря Ларионова обеспечила себе место в топ-4 Запада, впервые за 11 лет нижегородцы начнут плей-офф на домашней площадке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2023, суббота. 17:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Валенцов (Волгин, Уилсон) – 20:47 (5x5)   2:0 Васильев (Кугрышев, Яремчук) – 22:54 (5x5)   2:1 Каблуков (Кодола, Мартынов) – 46:16 (5x4)   3:1 Волгин – 59:31 (en)

В Балашихе «Витязь» принимал московское «Динамо». Судьбу матча решили два быстрых гола хозяев в начале второго периода: Владислав Валенцов и Кирилл Васильев отличились с интервалом в две минуты. Бело-голубые усилиями Ильи Каблукова пробили Максима Дорожко лишь на 47-й минуте в большинстве, но развить этот успех гости не смогли. Поражение уже гарантированно оставило «Динамо» за пределами топ-4 Запада, а для обеспечения пятого места бело-голубым нужно в оставшихся трёх матчах набрать лишь одно очко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 19 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
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Если завтра плей-офф

Западная конференция

СКА – «Динамо» Мн
«Локомотив» — «Северсталь»
«Торпедо» — «Витязь»
ЦСКА – «Динамо» М

Восточная конференция

«Ак Барс» — «Нефтехимик»
«Сибирь» — «Адмирал»
«Салават Юлаев» — «Авангард»
«Металлург» — «Автомобилист»

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