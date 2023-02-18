Судья «украл» чистый гол у «Спартака», в Уфе сыграли уникальный овертайм. Итоги дня КХЛ

18 февраля в рамках регулярки Фонбет чемпионата КХЛ состоялось девять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

Игровой день стартовал на Дальнем Востоке. В столице Приморья «Адмирал» принимал «Автомобилист» и добился важнейшей для себя победы. Дмитрий Сидляров на 17-й минуте не самым сложным броском заставил ошибиться Юхана Маттссона, а в середине матча похожая атака «моряков» завершилась второй шайбой в исполнении Николая Чебыкина. Отыграть две шайбы у «Адмирала» в гостях – задача невероятно тяжёлая, и «Автомобилист» с ней не справился, хотя Брукс Мэйсек и забросил очередную шайбу в текущем сезоне.

3:1, успех «Адмирала», который теперь практически гарантировал себе место в плей-офф. Даже если конкуренты «моряков» в конце регулярки вдруг перестанут оступаться, то дальневосточникам достаточно набрать два очка в оставшихся трёх матчах, чтобы гарантировать себе кубковую весну.

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А вот «Амуру» не позавидуешь. «Тиграм» срочно нужны победы, чтобы побороться за восьмое место, а тут в соперниках у них самая «горячая» команда КХЛ «Ак Барс». К тому же казанцы, которые уже никому не отдадут лидерство на Востоке, явно заинтересованы в том, чтобы в соперники по первому раунду получить не далёкий «Амур», а «Нефтехимик» или хотя бы «Трактор».

Так что мотивация обыгрывать хабаровчан вчистую у «Ак Барса» очевидна, и в сегодняшней встрече гости уже к середине игры устроили «тиграм» 0:3. Дмитрий Воронков оформил дубль, ещё один гол забил неугомонный в последнее время Александр Радулов. Впрочем, спокойно довести дело до победы казанцам не удалось. «Амур» проявил характер и едва не отыгрался, но всё же уступил в основное время.

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В Москве состоялся ранний и очень важный матч между «Спартаком» и «Северсталью», который почему-то остался не только без трансляции в сетке эфира, но и без комментатора. В отличие, скажем, от абсолютно ничего не решавшей встречи «Куньлунь» — «Барыс».

А прокомментировать в «Мегаспорте» было что. Так, в начале третьего периода случился главный скандал дня, когда арбитр Константин Оленин отменил шайбу спартаковца Максима Цыплакова. Поводом для отмены послужила остановка игры, а вот поводов для остановки игры у арбитра не было ни малейшего.

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К этому моменту «Спартак» уступал 1:2 и мог сравнять счёт в игре, которую красно-белым никак нельзя было проигрывать. Но вместо гола хозяева получили странную отмену, а вскоре и третью пропущенную шайбу.

Разумеется, в бедах «Спартака» виноват не судья сегодняшнего матча, но всё равно вышло всё очень нелепо и некрасиво. У красно-белых сохранился трёхочковый отрыв от минского «Динамо», занимающего восьмую строчку, и даже при всех проблемах «зубров» нивелировать его москвичам будет сложно. Ну а «Северсталь», победив, официально оформила выход в плей-офф.

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В Уфе встречались одни из участников плотного клубка в кубковой восьмёрке Востока – «Салават» и «Сибирь». Матч вышел скучноватым, команды обменялись голами в первом периоде, а затем практически не форсировали события, и даже большинство не удавалось обоим соперникам. Зато болельщики получили компенсацию за пределами основного времени: сначала овертайм, в котором оба тренера умудрились снять вратаря (не одновременно), а уфимцы получили ещё и реальное большинство; а затем дуэль Александра Шарова и Ивана Дроздова в серии буллитов, победителем из которой вышел новосибирский форвард.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Магнитогорске прошёл самый предсказуемый матч дня. Правда, «Сочи», взяв в помощники огромную самоотдачу и везение, выигрывал у «Магнитки» до 51-й минуты, но затем всё-таки южане сдались под давлением уральцев. Григорий Дронов реализовал двойное большинство и сравнял счёт, Никита Коростелёв забросил победную шайбу, а Брендан Лайпсик поразил пустые ворота за две секунды до сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Мытищах играли две команды, потерявшие шансы на плей-офф – «Куньлунь» и «Барыс». Несмотря на то что соперникам уже нечего терять, игра получилась малорезультативной, хотя и незакрытой. Гости открыли счёт на 33-й минуте, а затем имели много возможностей увеличить преимущество, но великолепный матч в воротах «Куньлуня» провёл Мэтт Джурасик.

В результате за геройства американского голкипера (35 сейвов) «драконы» отблагодарили на 57-й минуте, сумев сравнять счёт. Однако уже в начале овертайма «Барыс» забрал своё, когда Никита Михайлис реализовал большинство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Локомотив» и ЦСКА проводили вторую подряд очную встречу, но уже на ярославской земле. И армейцам удалось взять реванш у железнодорожников, пусть и не такой убедительный. Игра прошла вполне в духе обеих команд: много единоборств, мало свободного льда, напряжённый хоккей, в котором соперники больше думают о том, чтобы не ошибиться, чем о созидании.

Героем игры в итоге стал Михаил Григоренко. На 34-й минуте он открыл счёт, а в овертайме оформил дубль, принеся ЦСКА победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Минское «Динамо» на фоне поражения «Спартака» могло фактически обеспечить себе плей-офф, но для этого «зубрам» надо было дома обыгрывать «Торпедо». Поддержать команду Крэйга Вудкрофта пришли более 15 тысяч болельщиков, и «Динамо» провело очень неплохой матч, нанеся больше 40 бросков в створ гостей, но белорус Иван Кульбаков, очевидно, поймал кураж на родной земле.



«Зубры» пробили Кульбакова только на 28-й минуте, к тому моменту «Торпедо» уже выигрывало 2:0. Владислав Фирстов забил уже в первой смене матча, а в начале второго периода Максим Летунов удвоил преимущество нижегородцев. Гол Владимира Алистрова подарил минчанам надежду, она теплилась до последних минут, но всё-таки «Торпедо» довело дело до победы. Команда Игоря Ларионова обеспечила себе место в топ-4 Запада, впервые за 11 лет нижегородцы начнут плей-офф на домашней площадке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В Балашихе «Витязь» принимал московское «Динамо». Судьбу матча решили два быстрых гола хозяев в начале второго периода: Владислав Валенцов и Кирилл Васильев отличились с интервалом в две минуты. Бело-голубые усилиями Ильи Каблукова пробили Максима Дорожко лишь на 47-й минуте в большинстве, но развить этот успех гости не смогли. Поражение уже гарантированно оставило «Динамо» за пределами топ-4 Запада, а для обеспечения пятого места бело-голубым нужно в оставшихся трёх матчах набрать лишь одно очко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 19 февраля

Если завтра плей-офф

Западная конференция



СКА – «Динамо» Мн

«Локомотив» — «Северсталь»

«Торпедо» — «Витязь»

ЦСКА – «Динамо» М



Восточная конференция



«Ак Барс» — «Нефтехимик»

«Сибирь» — «Адмирал»

«Салават Юлаев» — «Авангард»

«Металлург» — «Автомобилист»