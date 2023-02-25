Плей-офф НХЛ без Овечкина и Кросби? За два места от Востока — нереальная конкуренция

В прошлом году восьмёрка клубов Востока, попадавших в плей-офф, фактически определилась в середине января. Ни один клуб в перестройке не смог бросить вызова «старичкам», а «Айлендерс» увяли после двух финалов конференции. В результате каждый клуб из кубковой восьмёрки набрал более 100 очков, а в плей-офф команды устроили яркое рубилово.

За неделю до дедлайна ситуация на Востоке куда более интересная, чем год назад. Скорее всего, определились две тройки лидеров дивизионов и три команды, которые точно плей-офф пропустят. За две путёвки в уайлд-кард будут спорить семь команд с разными шансами— и это будет очень жаркая концовка сезона.

Такую интригу обеспечил в первую очередь резкий спад «Питтсбурга» и «Вашингтона». После 2008-го Кросби и Овечкин неизменно играют в плей-офф (за исключением сезона-2013/2014 и печально известных «-35» полезности у Ови), каждый год журналисты и вражеские болельщики писали: «Ну вот сейчас идолы нулевых повалятся», однако они не валились. Сейчас же две глыбы НХЛ могут синхронно пропустить Кубок Стэнли.

Рон Хекстолл Фото: Keith Srakocic/AP/ТАСС

В «Питтсбурге» управленческому дуэту Брайан Бурк — Рон Хекстолл была поставлена удивительная задача: бороться за трофеи, но при этом не жертвовать будущим (то есть не менять пики первого раунда и топовых молодых игроков). Менеджмент «пингвинов» летом даже чуть-чуть омолодил команду, но оказалось, что вечность варить кашу из топора нельзя. После невероятно удачно запрыгнувших в основу Брайана Раста и Джейка Гюнцеля оказалось, что других таких продуктов фарм-клуб «Питтсбурга» не выпускает, что ударило по глубине состава.

Если лидеры «Питтсбурга» всё ещё в порядке и очки набирают, то основные претензии связаны с нижними звеньями. Ветеран Джефф Картер сезон проваливает, Каспери Капанен недавно вообще отправился на драфт отказов — а это и есть третье звено «Пенс». В болельщицкой среде царит настроение «долой всех»: в интернете фанаты призывают уволить главного тренера Майка Салливана, а на арене скандируют «увольняйте Хекстолла». Журналисты пишут, что между этими двумя уже появились разногласия, связанные с ценой потенциального обмена Джейкоба Чикрана.

«Вашингтон» после слабого старта, который был испорчен травмами большинства лидеров, встал на победный путь в декабре, где команда Питера Лавиолетта выиграла 11 матчей из 15. 2023 год «столичные» встречали третьими в дивизионе. Уже новый год «Кэпс» стали проводить неровно, чередуя поражения с победами, но в нокдаун их отправил отлёт Александра Овечкина домой, связанный с болезнью и смертью отца. После шести поражений подряд клуб обменял Дмитрия Орлова — вполне возможно, за ним последуют и другие игроки, у которых летом истекает контракт.

Сейчас пресса уже не размышляет о перспективах «Вашингтона» в этом плей-офф. Хотя никакого слива сезона у клуба не будет, пока там играет Овечкин и пока он гонится за Гретцки, летом возможна радикальная перекройка состава. Мы уже упоминали, что у «Вашингтона» есть лишь один защитник с действующим контрактом на следующий год, а клуб может рассмотреть вариант обмена кого-то из ветеранов. Например, после недавнего подписания Дилана Строума кандидатом на обмен видится Евгений Кузнецов.

А что остальные? Из-за сильного разрыва в сыгранных матчах уместнее ранжировать команды по процентовке очков — и пока по этому показателю остальных опережают «Баффало» и «Детройт» с одинаковым показателем 56,1% очков. Первых в плей-офф не видели с 2011-го, вторых — с 2016-го, но сейчас командная перестройка явно выходит на финишный этап.

«Детройт», как показалось в декабре, вычеркнул сам себя из претендентов на плей-офф, но прямо сейчас стал одной из самых горячих команд лиги. Сошлось очень много факторов — если кратко, то у «крыльев» все здоровы и игроков стали использовать как надо. Например, Мориц Зайдер откровенно мучился в паре с новичком Беном Шьяро, но сочетание немца с Джейком Уолманом, пропускавшим первый месяц сезона, показывает феноменальную результативность.

Дилан Ларкин Фото: Keith Srakocic/AP/ТАСС

Неясным остаётся будущее капитана команды Дилана Ларкина, у которого летом истекает контракт, но инсайдеры уверены, что клуб и игрок договорятся: контракт Бо Хорвата в «Айлендерс» на $ 8,5 млн называется новым ориентиром. Ларкин в ходе победной серии как раз набрал потрясающую форму, как и его давний партнёр по звену Тайлер Бертуцци, чей контракт тоже истекает летом. Вряд ли стоит ждать распродажи: для командной атмосферы на будущие годы важнее бороться за плей-офф сейчас.

Перед сезоном казалось, что у «Баффало» нет ярких суперзвёзд, но штаб смог наладить в клубе яркую атакующую систему, благодаря которой даже раз в десятилетие подключающийся к атакам Илья Любушкин забивает в меньшинстве. Главное отличие «клинков» от других перестраивающихся клубов прошлого — у них уже сейчас есть шикарный костяк защиты будущего с Далином и Пауэром, который пока банально не окреп.

Кроме того, у клуба есть все драфт-пики мира, куча молодёжи и место под потолком, чтобы уже на этом дедлайне исполнить масштабный обмен. «Баффало» называют в числе основных претендентов на Тимо Майера: возможно, для самого швейцарца это будет не самым предпочтительным вариантом, однако пункта на запрет у него нет. Самая молодая команда лиги вполне может предложить самый выгодный пакет активов за Майера.

По очкам выше этих клубов идут «Айлендерс», но они чудовищно зависят от формы Ильи Сорокина. Илья за 43 матча спас свою команду от 41 гола сверх ожидаемого — и это первый результат в НХЛ с большим отрывом. Было понятно, что уход Барри Троца, выжимавшего максимум из возрастной команды, приведёт к проблемам, но «Айлс» — это 27-я команда лиги по допущенным xG и четвёртая с конца по допущенным опасным моментам. Печальное состояние клубной защиты во многом скрывает феноменальная игра нашего голкипера, и даже незначительный спад Ильи может ударить по команде.

Илья Сорокин Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

Прошлогодний доминатор регулярки «Флорида» весь сезон болтается где-то в чистилище. Ещё летом все недоумевали по поводу приглашения в клуб Пола Мориса — этот человек мог делать из аутсайдеров крепких середняков, но и из сильных клубов делал середняков. «Пантеры» сейчас снова откатились в своё состояние пятилетней давности: мощнейшая глубокая атака и крайне хлипкая оборона. Если на Западе такого хватает для прохода в плей-офф, то на Востоке пока нет. Менеджменту команды предстоят сложные решения: драфт-пики первого раунда проданы до 2025-го, места под потолком на следующий год критически мало.

Судя по обмену Никиты Зайцева и расчистке места под потолком, «Оттава» рассчитывает на усиление в этом сезоне. Однако «Сенаторы» потеряли слишком много времени, не смогли собрать хорошие нижние звенья атаки и слишком зависимы от своего большинства. Потенциальный обмен Джейкоба Чикрана будет произведён уже с расчётом на борьбу в следующем году.

Ну а у статистиков есть свое мнение на этот счёт. Математическая модель сайта MoneyPuck на основе нынешнего положения команд и их продвинутой статистики выше всего оценивает шансы «Баффало» (47,6% на попадание в плей-офф), затем «Питтсбурга» (45,1%), у «Флориды» — 39,2%, «Айлендерс» — 33,5%, «Детройта» — 18.3%.