Окончательный расчёт! В КХЛ определены все участники розыгрыша Кубка Гагарина

«Спартак» потерял шансы на выход в плей-офф ещё до своего последнего матча в регулярном чемпионате.

Заключительный матч в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/2023 превратился для минского «Динамо» в главную игру всего года. К гостевой встрече с подмосковным «Витязем» минчане подошли на восьмом месте в Западной конференции с преимуществом в два очка от занимающего девятую строчку «Спартака». В сегодняшнем матче коллективу Крэйга Вудкрофта достаточно было набрать одно очко, чтобы гарантировать выход в плей-офф.

В таком случае красно-белые теряли всяческую надежду на продолжение чемпионата, а их завтрашнее дерби с московским «Динамо» становилось не более чем формальностью, так как бело-голубые все свои турнирные задачи в текущей регулярке решили уже давно. Однако в случае поражения минчан в основное время «Спартак» ещё мог зацепиться за последнюю возможность спасти сезон.

Вот только особо сильные надежды на «Витязь» красно-белым возлагать вряд ли стоило. Команда Вячеслава Буцаева обеспечила своё попадание в кубковую восьмёрку ещё неделю назад, а накануне подмосковный клуб и вовсе окончательно потерял последнюю остававшуюся турнирную мотивацию на «гладкую» часть сезона.

Всё дело в том, что «Северсталь», до вчерашнего дня ещё сохранявшая шансы обойти «Витязь» в таблице, потерпела неожиданное поражение в матче с ХК «Сочи» (3:4) и распрощалась с возможностью покинуть седьмую строчку в конференции. Таким образом, «Витязь» гарантировал себе шестую строчку на Западе, что стало лучшим результатом в истории клуба в КХЛ.

Первый период на протяжении большей части времени проходил практически с односторонним движением. За три минуты до конца стартовой трети статистика бросков в створ фиксировала подавляющее преимущество гостей – 16:4. Неудивительно, что именно «Динамо» и открыло счёт усилиями Ника Меркли, на руку которому сыграл удачный рикошет от конька соперника. При этом на перерыв команды отправились уже при ничейном счёте. Под занавес периода «Витязь» воспользовался едва ли не первым опасным моментом в матче и сравнял счёт после точного броска Степана Старкова.

В первой половине второго периода хозяева заметно добавили в скоростях, заиграли намного активнее и стали зарабатывать на себе нарушения правил. Сначала в штрафной бокс отправился Роман Горбунов, а в середине отрезка удаления Меркли и Дмитрия Коробова разделили 25 секунд. «Витязю» выпал превосходный шанс выйти вперёд, но 95 секунд для реализации двойного большинства не хватило. Нереализованным осталось и удаление Шона Лалонда, последовавшее уже в концовке периода.

Просто блестяще в этом отрезке проявил себя голкипер гостей Константин Шостак, отразивший 18 бросков и удержавший такое важное для «Динамо» равновесие на табло. Однажды на стороне белорусского вратаря даже сыграла перекладина, в которую прилетела шайба после броска в упор от Кирилла Рассказова.

Судьба матча и заключительной путёвки в плей-офф решилась в третьем периоде, когда игру на себя взял один из лучших атакующих защитников лиги Джозеф Душак. 25-летний американец получил шайбу на синей линии, продвинулся вперёд и броском с довольно острого угла застал врасплох голкипера Дорожко.

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В оставшееся время третьего периода минчане не без труда, но всё-таки довели дело до победы и поставили точку в разборке со «Спартаком» за выход в плей-офф. Победа «Динамо» подвела итоговую черту под решением всех вопросов регулярки в Западной конференции. Подопечные Вудкрофта стали последним участником розыгрыша Кубка Гагарина, где теперь в первом раунде сыграют со СКА, тогда как красно-белые завтра официально попрощаются с этим сезоном КХЛ.

В других парах на Западе сыграют ЦСКА и «Северсталь», «Локомотив» и «Витязь», а также «Торпедо» и московское «Динамо». На Востоке на данный момент по-прежнему определена единственная пара с участием «Ак Барса» и «Нефтехимика». Три оставшиеся пары будут сформированы в последний день регулярки.