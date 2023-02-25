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Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2022/2023, кто выйдет в плей-офф, кто с кем сыграет в Кубке Гагарина, какие будут пары

Что осталось решить в регулярке КХЛ? Все интриги последних дней чемпионата
Сергей Емельянов
кто с кем сыграет в Кубке Гагарина
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На Западе нужно определить заключительного участника плей-офф, а на Востоке продолжается битва за лучшие места.

Уже завтра, 26 февраля, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 станет частью истории. Рекордно длинный марафон продолжительностью 68 матчей подарил любителям хоккея одну из самых интересных регулярок КХЛ. До самых последних дней в лиге оставалась масса самых разнообразных интриг, и только накануне ситуация в таблицах заметным образом прояснилась. Изучаем актуальные расклады на финише чемпионата.

Что уже решено?

Вчерашняя сверхуверенная победа «Нефтехимика» в матче с «Куньлунь Ред Стар» (7:0) помогла команде Олега Леонтьева стать последним участником плей-офф от Восточной конференции. Несмотря на то что у «Трактора» впереди остаётся ещё один матч и челябинская команда в случае победы над «Торпедо» даже может догнать «волков» в таблице, по дополнительным показателям нижнекамцы всё равно будут располагаться выше, так как одержали большее количество побед в основное время.

Таким образом, «Трактор» досрочно потерял шансы на выход в плей-офф, уже в пятый раз в истории лиги не сумев пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина. В свою очередь, «Нефтехимик» уже знает соперника по первому раунду плей-офф – им станет лучший клуб Восточной конференции по итогам регулярки «Ак Барс». С остальными парами пока остаётся полная неразбериха, но об этом позже.

«Ак Барс» — «Нефтехимик»

«Ак Барс» — «Нефтехимик»

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

На Западе же наступила практически полная определённость. ЦСКА в эмоциональном триллере вырвал победу у московского «Динамо» (5:4), а «Локомотив» за пару часов до этого сломил сопротивление «Барыса» (5:3). Эти победы позволили командам Сергея Фёдорова и Игоря Никитина застолбить за собой второе и третье места в конференции соответственно, оставив одно из главных открытий сезона – «Торпедо» Игоря Ларионова — на четвёртой строчке.

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А после поражения «Северстали» от ХК «Сочи» (3:4) стало ясно, что череповецкая команда потеряла шансы обойти «Витязь» в таблице – и совокупность этих результатов позволила сформировать сразу три пары первого раунда. ЦСКА (2) сыграет с «Северсталью» (7), «Локомотив» (3) сразится с «Витязем» (6), а «Торпедо» (4) будет противостоять московскому «Динамо» (5).

Восток

«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) – серия стартует 1 марта.

Запад

ЦСКА (2) – «Северсталь» (7) – серия стартует 2 марта.

«Локомотив» (3) – «Витязь» (6) – серия стартует 1 марта.

«Торпедо» (4) – «Динамо» Москва (5) – серия стартует 2 марта.

«Торпедо» — «Динамо» Москва

«Торпедо» — «Динамо» Москва

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Кто пройдёт в плей-офф на Западе — минское «Динамо» или «Спартак»?

Последней интригой в Западной конференции является определение заключительного участника плей-офф. Борьбу за восьмую строчку продолжают вести минское «Динамо» и «Спартак», и судьба попадания в розыгрыш Кубка Гагарина на данный момент целиком и полностью находится в руках команды Крэйга Вудкрофта.

Место в конференцииКомандаИгрыОчкиПобеды в основное время
8«Динамо» Минск676620
9«Спартак»676421

Минскому «Динамо» и «Спартаку» остаётся провести по одному матчу в регулярном чемпионате, и белорусскому клубу сегодня достаточно набрать одно очко в гостевой встрече с «Витязем», чтобы гарантировать себе продолжение сезона в кубковой весне. Красно-белым после разгромного поражения от ЦСКА (1:7) теперь остаётся сначала рассчитывать на осечку белорусов в Балашихе, и только затем уже им самим будет необходимо на заказ обыгрывать московское «Динамо» в заключительный день регулярки.

«Динамо» Минск — «Витязь»

«Динамо» Минск — «Витязь»

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Оставшиеся матчи

«Динамо» Минск: 25.02 – «Витязь» (г)

«Спартак»: 26.02 – «Динамо» Москва (г).

Как распределятся места в топе Востока?

Расположение команд на Востоке постепенно начинает проясняться. «Ак Барс» давно улетел в отрыв от всех преследователей и гарантировал победу в конференции. За второе место продолжается отчаянная борьба, но круг претендентов на эту строчку заметно сузился в пятницу. Накануне «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Торпедо» (4:3 ОТ) и застолбил за собой место в топ-4 Востока.

Павел Дедунов из «Авангарда»

Павел Дедунов из «Авангарда»

Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Однако хороший шанс сдвинуть «ястребов» со второго места имеет отстающий всего на очко «Салават Юлаев». Всё дело в том, что в последнем матче регулярки «Авангарду» на выезде играть с «Ак Барсом», и главный тренер омичей Михаил Кравец уже успел прямым текстом намекнуть, что целый ряд лидеров его команды с большой степенью вероятности в Казань не поедет.

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Место в конференцииКомандаИгрыОчкиПобеды в основное время
2«Авангард»678527
3«Салават Юлаев»678428
4«Сибирь»678321
5«Металлург» Мг678230
6«Автомобилист»678129

Но если «Авангард» уже точно не упадёт ниже третьего места на Востоке, так как отстающая на два очка «Сибирь» никак не сможет обогнать «ястребов» по дополнительным показателям, то «Салават» в случае неудачи в основное время в Магнитогорске может опуститься сразу на пятое место в таблице. Это произойдёт при том раскладе, если свой матч у «Автомобилиста» выиграет ещё и «Сибирь». Все интересные матчи на Востоке пройдут 26 февраля, тогда и определятся пары первого раунда плей-офф.

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Оставшиеся матчи

«Автомобилист»: 26.02 – «Сибирь» (г)

«Сибирь»: 26.02 – «Автомобилист» (д)

«Салават Юлаев»: 26.02 – «Металлург» (г)

«Металлург»: 26.02 – «Салават Юлаев» (д)

«Авангард»: 26.02 – «Ак Барс» (г).

Пары плей-офф на утро 25 февраля (жирным выделены клубы, которые уже не поменяют позицию)

Западная конференция

СКА (1) – «Динамо» Мн (8)

ЦСКА (2) – «Северсталь» (7)

«Локомотив» (3) — «Витязь» (6)

«Торпедо» (4) — «Динамо» М (5).

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)

«Авангард» (2) — «Адмирал» (7)

«Салават Юлаев» (3) — «Автомобилист» (6)

«Сибирь» (4) — «Металлург» Мг (5).

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