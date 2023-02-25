Что осталось решить в регулярке КХЛ? Все интриги последних дней чемпионата

Уже завтра, 26 февраля, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 станет частью истории. Рекордно длинный марафон продолжительностью 68 матчей подарил любителям хоккея одну из самых интересных регулярок КХЛ. До самых последних дней в лиге оставалась масса самых разнообразных интриг, и только накануне ситуация в таблицах заметным образом прояснилась. Изучаем актуальные расклады на финише чемпионата.

Что уже решено?

Вчерашняя сверхуверенная победа «Нефтехимика» в матче с «Куньлунь Ред Стар» (7:0) помогла команде Олега Леонтьева стать последним участником плей-офф от Восточной конференции. Несмотря на то что у «Трактора» впереди остаётся ещё один матч и челябинская команда в случае победы над «Торпедо» даже может догнать «волков» в таблице, по дополнительным показателям нижнекамцы всё равно будут располагаться выше, так как одержали большее количество побед в основное время.

Таким образом, «Трактор» досрочно потерял шансы на выход в плей-офф, уже в пятый раз в истории лиги не сумев пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина. В свою очередь, «Нефтехимик» уже знает соперника по первому раунду плей-офф – им станет лучший клуб Восточной конференции по итогам регулярки «Ак Барс». С остальными парами пока остаётся полная неразбериха, но об этом позже.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

На Западе же наступила практически полная определённость. ЦСКА в эмоциональном триллере вырвал победу у московского «Динамо» (5:4), а «Локомотив» за пару часов до этого сломил сопротивление «Барыса» (5:3). Эти победы позволили командам Сергея Фёдорова и Игоря Никитина застолбить за собой второе и третье места в конференции соответственно, оставив одно из главных открытий сезона – «Торпедо» Игоря Ларионова — на четвёртой строчке.

А после поражения «Северстали» от ХК «Сочи» (3:4) стало ясно, что череповецкая команда потеряла шансы обойти «Витязь» в таблице – и совокупность этих результатов позволила сформировать сразу три пары первого раунда. ЦСКА (2) сыграет с «Северсталью» (7), «Локомотив» (3) сразится с «Витязем» (6), а «Торпедо» (4) будет противостоять московскому «Динамо» (5).

Восток

«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) – серия стартует 1 марта.

Запад

ЦСКА (2) – «Северсталь» (7) – серия стартует 2 марта.

«Локомотив» (3) – «Витязь» (6) – серия стартует 1 марта.

«Торпедо» (4) – «Динамо» Москва (5) – серия стартует 2 марта.

«Торпедо» — «Динамо» Москва Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Кто пройдёт в плей-офф на Западе — минское «Динамо» или «Спартак»?

Последней интригой в Западной конференции является определение заключительного участника плей-офф. Борьбу за восьмую строчку продолжают вести минское «Динамо» и «Спартак», и судьба попадания в розыгрыш Кубка Гагарина на данный момент целиком и полностью находится в руках команды Крэйга Вудкрофта.

Место в конференции Команда Игры Очки Победы в основное время 8 «Динамо» Минск 67 66 20 9 «Спартак» 67 64 21

Минскому «Динамо» и «Спартаку» остаётся провести по одному матчу в регулярном чемпионате, и белорусскому клубу сегодня достаточно набрать одно очко в гостевой встрече с «Витязем», чтобы гарантировать себе продолжение сезона в кубковой весне. Красно-белым после разгромного поражения от ЦСКА (1:7) теперь остаётся сначала рассчитывать на осечку белорусов в Балашихе, и только затем уже им самим будет необходимо на заказ обыгрывать московское «Динамо» в заключительный день регулярки.

«Динамо» Минск — «Витязь» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Оставшиеся матчи

«Динамо» Минск: 25.02 – «Витязь» (г)

«Спартак»: 26.02 – «Динамо» Москва (г).

Как распределятся места в топе Востока?

Расположение команд на Востоке постепенно начинает проясняться. «Ак Барс» давно улетел в отрыв от всех преследователей и гарантировал победу в конференции. За второе место продолжается отчаянная борьба, но круг претендентов на эту строчку заметно сузился в пятницу. Накануне «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Торпедо» (4:3 ОТ) и застолбил за собой место в топ-4 Востока.

Павел Дедунов из «Авангарда» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Однако хороший шанс сдвинуть «ястребов» со второго места имеет отстающий всего на очко «Салават Юлаев». Всё дело в том, что в последнем матче регулярки «Авангарду» на выезде играть с «Ак Барсом», и главный тренер омичей Михаил Кравец уже успел прямым текстом намекнуть, что целый ряд лидеров его команды с большой степенью вероятности в Казань не поедет.

Место в конференции Команда Игры Очки Победы в основное время 2 «Авангард» 67 85 27 3 «Салават Юлаев» 67 84 28 4 «Сибирь» 67 83 21 5 «Металлург» Мг 67 82 30 6 «Автомобилист» 67 81 29

Но если «Авангард» уже точно не упадёт ниже третьего места на Востоке, так как отстающая на два очка «Сибирь» никак не сможет обогнать «ястребов» по дополнительным показателям, то «Салават» в случае неудачи в основное время в Магнитогорске может опуститься сразу на пятое место в таблице. Это произойдёт при том раскладе, если свой матч у «Автомобилиста» выиграет ещё и «Сибирь». Все интересные матчи на Востоке пройдут 26 февраля, тогда и определятся пары первого раунда плей-офф.

Оставшиеся матчи

«Автомобилист»: 26.02 – «Сибирь» (г)

«Сибирь»: 26.02 – «Автомобилист» (д)

«Салават Юлаев»: 26.02 – «Металлург» (г)

«Металлург»: 26.02 – «Салават Юлаев» (д)

«Авангард»: 26.02 – «Ак Барс» (г).

Пары плей-офф на утро 25 февраля (жирным выделены клубы, которые уже не поменяют позицию)

Западная конференция

СКА (1) – «Динамо» Мн (8)

ЦСКА (2) – «Северсталь» (7)

«Локомотив» (3) — «Витязь» (6)

«Торпедо» (4) — «Динамо» М (5).

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)

«Авангард» (2) — «Адмирал» (7)

«Салават Юлаев» (3) — «Автомобилист» (6)

«Сибирь» (4) — «Металлург» Мг (5).