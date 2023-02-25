Что осталось решить в регулярке КХЛ? Все интриги последних дней чемпионата

Уже завтра, 26 февраля, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 станет частью истории. Рекордно длинный марафон продолжительностью 68 матчей подарил любителям хоккея одну из самых интересных регулярок КХЛ. До самых последних дней в лиге оставалась масса самых разнообразных интриг, и только накануне ситуация в таблицах заметным образом прояснилась. Изучаем актуальные расклады на финише чемпионата.
Что уже решено?
Вчерашняя сверхуверенная победа «Нефтехимика» в матче с «Куньлунь Ред Стар» (7:0) помогла команде Олега Леонтьева стать последним участником плей-офф от Восточной конференции. Несмотря на то что у «Трактора» впереди остаётся ещё один матч и челябинская команда в случае победы над «Торпедо» даже может догнать «волков» в таблице, по дополнительным показателям нижнекамцы всё равно будут располагаться выше, так как одержали большее количество побед в основное время.
Таким образом, «Трактор» досрочно потерял шансы на выход в плей-офф, уже в пятый раз в истории лиги не сумев пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина. В свою очередь, «Нефтехимик» уже знает соперника по первому раунду плей-офф – им станет лучший клуб Восточной конференции по итогам регулярки «Ак Барс». С остальными парами пока остаётся полная неразбериха, но об этом позже.
«Ак Барс» — «Нефтехимик»
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
На Западе же наступила практически полная определённость. ЦСКА в эмоциональном триллере вырвал победу у московского «Динамо» (5:4), а «Локомотив» за пару часов до этого сломил сопротивление «Барыса» (5:3). Эти победы позволили командам Сергея Фёдорова и Игоря Никитина застолбить за собой второе и третье места в конференции соответственно, оставив одно из главных открытий сезона – «Торпедо» Игоря Ларионова — на четвёртой строчке.
А после поражения «Северстали» от ХК «Сочи» (3:4) стало ясно, что череповецкая команда потеряла шансы обойти «Витязь» в таблице – и совокупность этих результатов позволила сформировать сразу три пары первого раунда. ЦСКА (2) сыграет с «Северсталью» (7), «Локомотив» (3) сразится с «Витязем» (6), а «Торпедо» (4) будет противостоять московскому «Динамо» (5).
Восток
«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) – серия стартует 1 марта.
Запад
ЦСКА (2) – «Северсталь» (7) – серия стартует 2 марта.
«Локомотив» (3) – «Витязь» (6) – серия стартует 1 марта.
«Торпедо» (4) – «Динамо» Москва (5) – серия стартует 2 марта.
«Торпедо» — «Динамо» Москва
Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru
Кто пройдёт в плей-офф на Западе — минское «Динамо» или «Спартак»?
Последней интригой в Западной конференции является определение заключительного участника плей-офф. Борьбу за восьмую строчку продолжают вести минское «Динамо» и «Спартак», и судьба попадания в розыгрыш Кубка Гагарина на данный момент целиком и полностью находится в руках команды Крэйга Вудкрофта.
|Место в конференции
|Команда
|Игры
|Очки
|Победы в основное время
|8
|«Динамо» Минск
|67
|66
|20
|9
|«Спартак»
|67
|64
|21
Минскому «Динамо» и «Спартаку» остаётся провести по одному матчу в регулярном чемпионате, и белорусскому клубу сегодня достаточно набрать одно очко в гостевой встрече с «Витязем», чтобы гарантировать себе продолжение сезона в кубковой весне. Красно-белым после разгромного поражения от ЦСКА (1:7) теперь остаётся сначала рассчитывать на осечку белорусов в Балашихе, и только затем уже им самим будет необходимо на заказ обыгрывать московское «Динамо» в заключительный день регулярки.
«Динамо» Минск — «Витязь»
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Оставшиеся матчи
«Динамо» Минск: 25.02 – «Витязь» (г)
«Спартак»: 26.02 – «Динамо» Москва (г).
Как распределятся места в топе Востока?
Расположение команд на Востоке постепенно начинает проясняться. «Ак Барс» давно улетел в отрыв от всех преследователей и гарантировал победу в конференции. За второе место продолжается отчаянная борьба, но круг претендентов на эту строчку заметно сузился в пятницу. Накануне «Авангард» в овертайме вырвал победу у «Торпедо» (4:3 ОТ) и застолбил за собой место в топ-4 Востока.
Павел Дедунов из «Авангарда»
Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru
Однако хороший шанс сдвинуть «ястребов» со второго места имеет отстающий всего на очко «Салават Юлаев». Всё дело в том, что в последнем матче регулярки «Авангарду» на выезде играть с «Ак Барсом», и главный тренер омичей Михаил Кравец уже успел прямым текстом намекнуть, что целый ряд лидеров его команды с большой степенью вероятности в Казань не поедет.
|Место в конференции
|Команда
|Игры
|Очки
|Победы в основное время
|2
|«Авангард»
|67
|85
|27
|3
|«Салават Юлаев»
|67
|84
|28
|4
|«Сибирь»
|67
|83
|21
|5
|«Металлург» Мг
|67
|82
|30
|6
|«Автомобилист»
|67
|81
|29
Но если «Авангард» уже точно не упадёт ниже третьего места на Востоке, так как отстающая на два очка «Сибирь» никак не сможет обогнать «ястребов» по дополнительным показателям, то «Салават» в случае неудачи в основное время в Магнитогорске может опуститься сразу на пятое место в таблице. Это произойдёт при том раскладе, если свой матч у «Автомобилиста» выиграет ещё и «Сибирь». Все интересные матчи на Востоке пройдут 26 февраля, тогда и определятся пары первого раунда плей-офф.
Оставшиеся матчи
«Автомобилист»: 26.02 – «Сибирь» (г)
«Сибирь»: 26.02 – «Автомобилист» (д)
«Салават Юлаев»: 26.02 – «Металлург» (г)
«Металлург»: 26.02 – «Салават Юлаев» (д)
«Авангард»: 26.02 – «Ак Барс» (г).
Пары плей-офф на утро 25 февраля (жирным выделены клубы, которые уже не поменяют позицию)
Западная конференция
СКА (1) – «Динамо» Мн (8)
ЦСКА (2) – «Северсталь» (7)
«Локомотив» (3) — «Витязь» (6)
«Торпедо» (4) — «Динамо» М (5).
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)
«Авангард» (2) — «Адмирал» (7)
«Салават Юлаев» (3) — «Автомобилист» (6)
«Сибирь» (4) — «Металлург» Мг (5).
- 25 февраля 2023
-
10:32
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:16
-
07:08
-
06:41
-
06:26
-
06:05
-
05:56
-
05:47
-
02:07
-
00:37
-
00:14
- 24 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:33
-
23:21
-
23:16
-
23:00
-
22:57
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:08
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:48
-
21:44
-
21:40
-
21:38
-
21:34