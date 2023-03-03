36-летний Худобин так и не сыграл за «Даллас» в этом сезоне НХЛ, и переход в «Чикаго» должен стать его последним обменом за карьеру в лиге.

Русского героя плей-офф наконец обменяли в НХЛ. Но он всё равно вернётся в Россию?

В Национальной хоккейной лиге приближается дедлайн, знаменующий закрытие окна переходов. Последние несколько недель получились невероятно богатыми на трейды с участием российских игроков. Свои команды в НХЛ сменили Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Владислав Наместников, Владислав Гавриков, Виталий Кравцов, Евгений Дадонов, Денис Гурьянов, Иван Барбашёв и Никита Охотюк.

Поменялась клубная принадлежность за океаном даже у тех россиян, которые сейчас выступают в России. Именно так произошло с Шакиром Мухамадуллиным из «Салавата Юлаева» и Андреем Светлаковым из ЦСКА. Одним из последних россиян, принявших участие в трансферной карусели, стал 36-летний голкипер Антон Худобин, на протяжении всего нынешнего сезона выступавший в фарм-клубе «Даллас Старз».

Многоопытный россиянин стал частью компенсации, которую получил «Чикаго Блэкхоукс» за сделку по обмену 28-летнего форварда Макса Доми. Канадский нападающий прошлым летом подписал с «ястребами» контракт на год и $ 3 млн и в текущем сезоне был одним из главных лидеров американской команды – форвард провёл 60 игр и набрал 49 (18+31) очков. А теперь на концовку сезона под плей-офф канадец перебрался в «Даллас», лидирующий в Западной конференции НХЛ.

Также в этой сделке «Старз» получили 25-летнего вратаря Дилана Уэллса, в этом сезоне дебютировавшего в НХЛ. В свою очередь, «Блэкхоукс» получили Худобина и выбор во втором раунде на драфте 2025 года. Теперь «Чикаго» располагает 14 выборами в первом (6) и втором (8) раундах на следующих трёх драфтах.

Что касается перехода Худобина, то звёздный час многоопытного россиянина пробил в сезоне-2019/2020, когда Антон провёл лучший год в карьере и дотащил «Даллас» до финала Кубка Стэнли. На волне успеха «Старз» выписали россиянину заслуженный отличный контракт, но постоянные травмы в дальнейшем помешали Худобину в должной мере проявить себя в ходе этого соглашения. В марте 2022 года голкипер даже перенёс операцию на бедре, в результате чего выбыл из строя практически на полгода.

А за это время в «Далласе» окончательно сформировался новый вратарский талант – американец Джейк Эттингер – который сейчас является одним из лучших вратарей в НХЛ. Таким образом, находящийся на контракте в $ 3,3 млн Худобин сразу потерял для «Старз» свою прежнюю актуальность и был через драфт отказов спущен в АХЛ.

В этом сезоне 36-летний россиянин так ни разу и не пригодился «Далласу». Даже в те времена, когда в списке травмированных находился сначала сам Эттингер, а затем не мог выходить на лёд и его сменщик Скотт Уэджвуд, в «Старз» всё равно не поднимали Худобина в основу, решив вместо него подключать к главной команде 25-летнего канадца Мэтта Мюррея (не путать с Мэттом Мюрреем, выступающим за «Торонто»).

Антон Худобин Фото: AP/TASS

В АХЛ за «Техас Старз» россиянин провёл 24 матча, в которых одержал 13 побед при коэффициенте надёжности 2,89 и проценте отражённых бросков 89,9. Переход в занимающий последнее место в Западной конференции «Чикаго» в теории может позволить Антону вернуться в НХЛ и провести ещё несколько матчей на уровне лучшей хоккейной лиги. Но сам российский голкипер морально уже готов к тому, что этот переход станет его последним трансферным эпизодом за карьеру в НХЛ.

Как стало известно «Чемпионату», следующий сезон чемпион мира 2014 года намерен провести в КХЛ, где последний раз выступал ещё 10 лет назад, играя за мытищинский «Атлант» во время локаута. По нашей информации, голкипер уже поручил своему российскому представителю заняться поиском для него команды в России, и обмен в «Чикаго» на эти планы повлиять никак не должен.

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Наверняка одним из самых заинтересованных в услугах Худобина клубом должен стать магнитогорский «Металлург», чьим воспитанником и является российский голкипер. За уральский клуб в чемпионате России Антон дебютировал в сезоне-2004/2005, и возвращение домой спустя почти 20 лет может стать красивым венцом очень хорошей карьеры.

39-летний Василий Кошечкин с вероятностью в 99,9% завершит свою карьеру после окончания нынешнего плей-офф КХЛ, а 32-летний Эдди Паскуале пока не может договориться с магнитогорцами о продлении контракта – всему виной слишком высокие финансовые запросы канадца. В такой ситуации Худобин может стать приоритетным выбором для «Магнитки» на трансферном рынке КХЛ. Но даже если уральский клуб сделает иной выбор во вратарской политике, без предложения о работе голкипер в России совершенно точно не останется.