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Коннор Макдэвид установил личный рекорд результативности в НХЛ, оформив дубль в матче с «Баффало», видео голов

«Просто отдай ему шайбу, и магия свершится». Макдэвид атакует рекорд века в НХЛ
Егор Бульчук
Коннор Макдэвид установил личный рекорд
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Канадский капитан «Эдмонтона» вот-вот обойдёт Кучерова и готов замахнуться на 150 очков за сезон.

Как будет выглядеть список всех современных хоккеистов, если разбить их на группы? 2023 год несёт всё больше аргументов в пользу такой версии:

5. Посредственные хоккеисты.
4. Хорошие хоккеисты.
3. Талантливые хоккеисты.
2. Великие хоккеисты.
1. Коннор Макдэвид.

26-летний нападающий «Эдмонтона» почти в одиночку сразил «Баффало» и дал очередной повод восторгаться своей игрой. Конец предыдущей недели сложился для Коннора не слишком удачно: он прервал феноменальную серию из пяти матчей с дублями и упустил вполне реальную возможность установить рекорд лиги по этому показателю.

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Два матча голевой тишины, очевидно, оказались для Макдэвида слишком долгим и невыносимым испытанием. И «Сэйбрз» могут винить лишь обстоятельства в том, что попались канадскому гению под горячую руку. С первых минут 97-й номер искрился и в середине стартового периода добился своего — мгновенно среагировал на отскок от борта и, воспользовавшись суетой на пятачке, играючи «завёз» шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальше для «Эдмонтона» наступили тяжёлые времена. «Нефтяники» периодически позволяли сопернику делать с собственной обороной всё, что тому заблагорассудится. В результате Джефф Скиннер буквально вколотил шайбу в сетку с минимального расстояния.

При равном счёте игра раскрылась до предела. Броски сыпались в обе стороны, как град из мощных кучевых облаков, но голкиперы устроили собственное шоу, а из общего забрали голы.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Маклауд, Сеси) – 07:21 (5x5)   1:1 Скиннер (Томпсон) – 09:45 (5x4)   1:2 Райан (Шор, Нурс) – 38:45 (5x5)   2:2 Козенс (Брайсон, Миттельштадт) – 40:41 (5x5)   2:3 Макдэвид (Фёгеле, Экхольм) – 43:23 (5x5)

«Ойлерз» чуть настойчивее стремились к тому, чтобы сменить цифры на табло, и в конце концов преуспели. За минуту до второго перерыва Дерек Райан каким-то образом нашёл свободное пространство в воротах в тот момент, когда в метре от него находились восемь человек.

На гол «в раздевалку» «Баффало» ответил голом «из раздевалки». Через 40 секунд после вбрасывания Дилан Козенс замаскировал свой бросок за разворотом и вновь восстановил равенство.

И тут на авансцену снова выбежал Макдэвид. Пару смен спустя капитан «Эдмонтона» предпринял сумасшедшее ускорение от средней зоны до чужой, принял неудобную передачу и вторым касанием вывел свою команду вперёд. «Когда ты играешь с Макдэвидом, просто отдай ему шайбу, и магия свершится», — наблюдая за повтором, комментатор телевизионной трансляции обнаружил самый удобный рецепт успеха в хоккее.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Ойлерз» удержали преимущество, и теперь у их вожака есть возможность в полной мере насладиться внушительным личным достижением. Благодаря дублю в матче с «Баффало» Макдэвид обновил личный рекорд результативности. Теперь в активе неудержимого канадца 124 (54+70) очка. Он безоговорочно первый номер бомбардирской гонки в НХЛ.

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Впереди у Коннора ещё 17 матчей регулярки, и падение ещё нескольких рекордов неминуемо. Почти наверняка нападающий перепишет персональное достижение по ассистам: в прошлом сезоне он отдал 79 передач, сейчас остановился на 70. Но самое главное — Макдэвид в нескольких играх от рекорда результативности в XXI веке. Пока лишь два человека в рамках регулярного чемпионата набирали больше очков, чем он. В сезоне-2005/2006 Джо Торнтон выбил 125 очков; в сезоне-2018/2019 Никита Кучеров — на три очка больше.

Макдэвид переписывает историю НХЛ. Уже выбил 800 очков и должен стать вторым после Гретцки Макдэвид переписывает историю НХЛ. Уже выбил 800 очков и должен стать вторым после Гретцки
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