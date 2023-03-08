«Металлург» не хочет браться за ум в плей-офф. Это приведёт его к быстрому вылету?

Очень многие эксперты перед серией «Металлург» – «Автомобилист» ждали, что сейчас-то команда Ильи Воробьёва перестанет бить баклуши и возьмётся за ум. Пока новости для них неутешительные: не взялась. При этом счёт 2-2 после четырёх матчей — абсолютно по игре, никто из соперников не имел преимущества для 3-1, да и ни одна игра не проходила с чьим-то явным преимуществом. Однако игра обеих команд оставляет смешанные впечатления, и в исполнении «Магнитки» это удивляет больше.

Матчи магнитогорской части серии смотрелись чем-то похожими на предсезонку: после вбрасывания третьей игры с площадки долго не уходил дым. Невысокий темп, отсутствие стычек, вальяжная игра — на плей-офф со стороны «Металлурга» это особо похоже не было. В третьем матче «Магнитка» хорошо включалась во втором овертайме, где реально выглядела намного быстрее и опаснее. Такое ощущение, что «Металлург» настолько пижонит, что хочет начать играть только после 80-й минуты матча.

«Автомобилист» ведь особенно из штанов не выпрыгивает. Кого-то может удивить отсутствие голов «Металлурга» в большинстве, однако меньшинство «Авто» после жуткого провала на старте сезона, когда команда пропускала «4 на 5» в каждом матче, здорово прибавило и играет очень активно. Команда Заварухина сыграла от своих сильных сторон: высокое индивидуальное мастерство и плотное построение в средней зоне. И при 0:2 в четвёртой игре, и при 2:4 в первом матче в Екатеринбурге «Авто» не позволил сопернику даже накручивать счётчик бросков, зачастую ограничивая наступательные потуги соперника в средней зоне.

«Автомобилист» — «Металлург» Фото: photo.khl.ru

Два MVP «Автомобилиста» — Юхан Маттссон и Григорий Дронов. Многих удивило, что швед вообще начал серию у «Авто» и пока не покидает ворота. Маттссон — не самая популярная фигура в Екатеринбурге, но козлом отпущения он никогда не казался: Юхан всегда выглядел средним для КХЛ вратарём, который чаще всего может взять своё, но «кексы» будет исполнять чаще, чем суперсейвы. Частично ему в вину можно записать не очень уверенную игру при победном голе в третьем матче (отбил перед собой), но пока все свои броски он берёт. Иногда в плей-офф хватает и этого.

Защитник «Магнитки» пока является главным антигероем своей команды в домашних матчах. Позавчера на его счету нелепое удаление (сломал клюшку, обломки которой полетели на лёд), реализованное Ником Эбертом. Сегодня Дронов, которому некоторые американские журналисты пророчили возвращение в НХЛ, исполнил слепой пас в большинстве и поймал неудачный рикошет. При этом Григорий остаётся основным защитником бригады большинства, и почему Воробьёв не пробует на его месте Коди Кёррана (лишь 18 секунд «5 на 4» сегодня) — большая загадка, в Екатеринбурге канадский защитник запомнился классными рейдами в зону «Авто».

Форма «Металлурга» — пока главная загадка в этой серии. Я не раз писал: это будет серия, где победит не тот, кто был лучше, а тот, кто меньше налажает. Пока счёт равный, но ещё пара таких расслабленных игр от «Магнитки», и «Автомобилист» спокойно заберёт то, что само идёт ему в руки. Или в Магнитогорске считают, что в каждой игре хоккеисты «Авто» будут стоять со своими клюшками в неудачное время в неудачном месте?

Мы помним совсем другую «Магнитку». Практически те же игроки уничтожали ЦСКА в финале яростным движением, постоянным движением и контратаками. Два года «Металлург» мог на отрезках задавить форчеком даже «Авангард» Хартли, пусть тогда и не прошёл дальше. Но ведь сейчас «Автомобилист» не сказать, что мешает «Магнитке» играть в хоккей, который поражал всех год назад — а она не играет. Какие-то короткие всполохи этого были видны на старте первого матча, где «Металлург» умудрился вничью свести период, где мог разгромно победить.

«Автомобилист» — «Металлург» Фото: photo.khl.ru

«Автомобилист» очень спокойно и уверенно играет на удержание, в отличие от «Металлурга». Тактика Заварухина при игре в средней зоне простая, но эффективная — а попытки «Магнитки» сыграть в откат против «Авто» ещё в регулярке заканчивалась тряской в коленях и пропущенными голами чуть ли не в следующих сменах. Даже с учётом того, что те же Мэйсек и Да Коста ожидаемо были не очень заметны в равных составах всё это время, они приносят достаточно пользы в большинстве, где могут не создавать сами, но отвлекать внимание соперника.

Реалистичный вариант для «Магнитки» одержать две победы в серии есть только один: с первых же минут пятого матча играть в постоянное давление, потому что им противостоит возрастная команда с определёнными проблемами в физической подготовке. В осторожном пассивном хоккее победит команда, которая лучше умеет играть на удержание — и «Автомобилист», несмотря на свои ментальные проблемы, таковой в этой паре является.