Неожиданный герой спас фаворита Востока! В КХЛ определена первая пара 1/4 финала плей-офф

«Ак Барс» горел «Нефтехимику» после двух периодов, но сумел отыграться и добыть последнюю победу в серии.

Очередной игровой день плей-офф Континентальной хоккейной лиги начался с исторической победы «Адмирала». Приморский клуб в четвёртый раз в серии обыграл «Салават Юлаев» (3:2), благодаря чему впервые в своей истории пробился во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Никогда ранее «моряки» не выигрывали больше двух матчей в одной кубковой серии, однако в этом году под руководством Леонида Тамбиева смогли добиться действительно легендарного триумфа для Владивостока.

Победа «Адмирала» позволила коренным образом прояснить дальнейшую турнирную сетку плей-офф в Восточной конференции. Занявший седьмое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата приморский клуб стал вторым участником следующего раунда на Востоке, присоединившись там к «Авангарду». Следующим соперником главной сенсации нынешнего сезона должен был стать «Ак Барс», которому для этого, в свою очередь, нужно было сегодня закрыть серию с «Нефтехимиком».

В предыдущем матче татарстанского дерби команда Зинэтулы Билялетдинова продемонстрировала свою лучшую игру в нынешнем плей-офф, учинив нижнекамцам в Казани форменный разгром (6:1). Таким образом, на шестой матч серии подопечные Олега Леонтьева выходили уже без малейшего права на ошибку, так как поражение отправляло «волков» в отпуск.

Начало матча получилось настолько событийным, что уже спустя 62 секунды после стартового вбрасывания был зафиксирован новый рекорд КХЛ. Уже на первой минуте встречи вернувшийся в состав хозяев Энтони Камара ушёл за ворота и отдал на пятак, а Ансель Галимов в ближнем бою переиграл Тимура Билялова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но ответ гостей последовал буквально в следующей атаке – казанцы навязали борьбу в чужой зоне, Кирилл Семёнов сделал пас на правый фланг, а его тёзка Панюков продвинулся вперёд и послал шайбу под щитком Андрея Тихомирова, восстановив равновесие на табло. Между голами Галимова и Панюкова прошло всего 20 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Как сообщила пресс-служба КХЛ, две шайбы в матче «Нефтехимик» – «Ак Барс» за 1.02 отныне являются новым рекордом скорострельности в матчах плей-офф для двух команд. Предыдущий рекорд был установлен в Кубке Гагарина — 2016, когда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» обменялись голами за 1.05 после стартового вбрасывания.

До перерыва соперники ещё не раз могли нарушить равновесие на табло. Особенно старались хозяева, перебросавшие гостей 13:8 в створ ворот, но оба голкипера действовали надёжно. А однажды казанцев от пропущенной шайбы спас Вадим Шипачёв, очень вовремя бросившийся на лёд и успевший сыграть клюшкой на перехвате передачи на дальнюю штангу.

Но во втором периоде «Нефтехимик» всё-таки сумел выйти вперёд. Причём сначала шанс реализовать большинство выпал подопечным Билялетдинова, но удаление Вячеслава Лещенко осталось нереализованным. А вот когда в штрафной бокс отправился Дмитрий Воронков, реализация от «волков» не заставила себя долго ждать. Нижнекамцы расположились в зоне. Семён Кизимов сделал перевод на правый фланг, а Андрей Чивилёв мощным броском в касание послал шайбу в противоход Билялову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Гости отыгрались на четвёртой минуте третьего периода усилиями неожиданного героя. Казанцы заперли соперника в зоне: защитник Константин Лучевников получил пас на синей линии и бросил верхом, а Дмитрий Воронков на пятаке перекрыл обзор Тихомирову, и шайба влетела в цель. Для 27-летнего Лучевникова этот забитый гол стал первым за карьеру в КХЛ! К столь приличному по спортивным меркам возрасту Константин провёл всего 55 матчей в лиге, и сегодня он нашёл идеальное время для дебютного гола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Гол Лучевникова вдохновил «Ак Барс» на подвиги, и казанцы полетели вперёд. Уже меняясь и уходя на скамейку, Александр Радулов оставил шайбу Дмитрию Кагарлицкому, который на скорости влетел в чужую зону и броском с кистей прошил Тихомирова, впервые в матче выведя фаворита Востока вперёд. Ещё одним ассистентом в голевой комбинации гостей стал голкипер Билялов, отразивший бросок Егора Попова, после чего шайбу и подобрал Радулов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В оставшееся время отыграться у «Нефтехимика» не получилось. За три минуты до конца периода удалился Артём Лукоянов, но в этот раз большинство хозяевами реализовано не было. Окончательный счёт установил Дмитрий Воронков, поразивший пустые ворота. «Ак Барс» довёл дело до четвёртой победы в серии, став третьим участником второго раунда плей-офф КХЛ на Востоке.

В следующем раунде казанцы сыграют с «Адмиралом», тогда как «Авангард» ждёт в соперники победителя пары между «Автомобилистом» и «Магниткой». В той серии на данный момент впереди екатеринбуржцы (3-2), и уже 12 марта в случае победы команды Николая Заварухина в шестом матче в первом раунде плей-офф на Востоке будет поставлена точка.