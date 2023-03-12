Дальневосточная Финляндия. Как «Адмирал» написал самую крутую историю сезона КХЛ

Леонид Тамбиев доехал до Владивостока с опозданием в полтора года. Он должен был возглавить «Адмирал» ещё в марте 2020-го, но из-за финансовых проблем, связанных с коронавирусом, клуб принял решение пропустить сезон-2020/2021. После этого латвийский тренер был уволен из «Кузни», и казалось, что тренер с жёстким характером больше не получит шанса в КХЛ. Однако поздней осенью 2021-го «Адмирал» оказался совсем в бедовом положении — и Тамбиев снова возглавил клуб.

Спустя полтора года он делает чудо, впервые за всю историю чемпионатов России выведя дальневосточный клуб во второй раунд плей-офф. Показательна реакция тренера: после финальной сирены он не прыгал до потолка, а просто закрыл лицо руками, и уже потом его окружили радующиеся помощники.

Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Тамбиев — не единственный творец чуда «Адмирала». Владивосток весьма грамотно провёл селекцию в межсезонье, собрав в нынешнее непростое время полную пятёрку легионеров, причём подбирая их не абы как. Рудольф Червены, возможно, не блистал очками, но зато дружит с Либором Шулаком — а для легионеров наличие компании в России иногда критически важно. Колби Уильямс в АХЛ не отмечался статистикой, зато стал человеком, который страховал Шулака во время его подключений, и ведущим защитником меньшинства. Да и сам Шулак стал мозговым центром клуба при Тамбиеве, а ведь после провала в «Северстали» пару лет назад веры в гривастого чеха было маловато.

Кроме того, во Владивостоке не побоялись довериться ребятам из Высшей лиги, а также талантам, которые не получили шанса в других клубах. Павел Шэн своими голами заставил нас вспоминать 2019-й, проход к воротам Канады на МЧМ и общекахаэловский мем «Цулыгин, ставь Шэна». Победный гол в серии забил Антон Берлёв, который в питерском «Динамо» Тамбиева выиграл Кубок Петрова. Менеджмент «Адмирала» не только выжал максимум из скромных ресурсов, но и подбирал команду под своего главного тренера.

Другой ключевой герой «Адмирала» — Никита Серебряков. Динамовский воспитанник был вторым вратарём клуба ещё в прошлой жизни, в последней плей-оффной серии с «Авангардом». После этого Никита успел стать основным кипером клуба, а потом оказался жертвой того, что менеджмент испортил отношения с агентом игрока. Всю первую половину сезона-2019/2020 Серебрякову не давали играть даже с учётом травм других голкиперов, и после жалобы вратаря в лигу КХЛ обязала «Адмирал» его продать в «Торпедо».

После такого отношения Серебряков вполне имел право забыть про Владивосток навсегда, но вернулся в клуб с новым руководством. О подвигах Никиты в этом году уже писалось немало: вполне возможно, что, если бы Серебряков имел показатель сейвов хотя бы на один процент ниже, клубу могло бы стоить это путёвки в плей-офф. Кто знает, не заинтересуются ли им в НХЛ? Из-за правил лиги для европейских игроков вратарь пока считается новичком и при переходе должен будет подписать почти минимальный контракт, риска для клубов нет.

Никита Серебряков Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Вернёмся к Тамбиеву. После победного шестого матча тренер рассказал о своём ориентире: «Мы весь сезон уделяем обороне, средней зоне, зоне обороны. Это философия «Адмирала». Я никогда не играл в оборонительный хоккей, много пришлось поменять. Сборная Финляндии – чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала».

Сравнение весьма интересное. Стиль сборной Юкки Ялонена ведь сложно назвать «автобусом». Оборона финнов на Олимпиаде начиналась ещё в чужой зоне, где нападающие постоянно лезли за чужие ворота вдвоём, финны крайне редко отбрасываются и всегда ищут вариант для контратаки. А вот уже при преимуществе финны могут выкатить тот самый «автобус», который жёстко разбивал мечты наших болельщиков и в Турине-2006, и в Сочи-2014, и в Братиславе-2019.

«Адмирал», конечно, в этом году выиграл немало матчей за счёт лютого терпения и Серебрякова, выживавшего под градом бросков — но команда никогда не выходила играть на удержание с первых минут матча, всегда пыталась организовать перехват в чужой или нейтральной зоне, после чего летела в контратаки. Очень много голов «моряков» организовано после чужих обрезов.

Вспоминая Финляндию, отметим, что чемпионский гол они забили не в результате контратаки, а после того, как на старте третьего периода четвёртое финское звено наложили на наше третье. «Адмирал» в плей-офф показал, что умеет долго играть в чужой зоне: в третьем периоде третьего матча серии перебросали «Салават» 15-1 (и свой единственный бросок «СЮ» нанёс на последней минуте), вчера выиграли второй период 17-4. Это не были броски ради бросков: игроки Тамбиева лезли на пятак, провоцировали потери и создавали реальные моменты.

Серия «Адмирал» – «Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Ну и в решающий момент сказался и плей-оффный опыт Тамбиева, о котором он с небольшой иронией высказывался уфимским журналистам: «У меня знаете какой кубковый опыт? Почитали?.. У меня кубковый опыт хороший». Тренер делал две разные команды чемпионами очень ровной ВХЛ, причём «Сарыарку» вытащил на первое место с десятым посевом. Интересный факт: попутно была обыграна «СКА-Нева», которую возглавлял Михаил Кравец.

Серия с «Ак Барсом» точно не будет однозначной. Молодой и быстрый «Нефтехимик» показал, что у Казани есть куча уязвимостей, и вчера на скамейке «Ак Барса» было такое ликование после победы, как будто это уже хотя бы второй раунд. Здесь же друг против друга столкнутся две крайне системные команды — и они должны будут терзать друг друга очень долго.